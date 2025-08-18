Cea mai norocoasă zi a fiecărei zodii, în săptămâna 8 - 24 august 2025

Această energie se bazează pe simțirea și ascultarea sinelui tău interior, astfel încât joi, 21 august, când Luna și Mercur fac echipă în Leu, vei fi pregătit să acționezi și să spui da vieții care îți este menită. Nu încerca să-ți ocolești emoțiile sau să iei decizii doar pentru că așa crezi că trebuie. În schimb, bazează-te pe intuiția ta și permite-ți să acționezi atunci când vine momentul.

Este important să onorezi energia Lunii pe tot parcursul săptămânii, mai ales că Luna Nouă în Fecioară atinge apogeul duminică, 24 august, imediat după începerea sezonului Fecioară, vineri, 22 august. Sezonul Fecioară este un moment pentru a te concentra pe planificare, autovindecare și recunoașterea faptului că perfecțiunea este doar o iluzie. Recunoaște că un plan este doar o intenție, astfel încât să poți fi condus și mai departe de Univers.

Luna Nouă în Fecioară oferă un moment puternic pentru manifestare, mai ales că este prima dintre cele două Luni Noi în Fecioară. În timp ce prima, pe 24 august, îți oferă un portal divin pentru manifestare, a doua sosește pe 21 septembrie, ca o Lună Nouă cu Eclipsă Solară, aducând schimbări mportante. Păstrează spațiu pentru ceea ce ești ghidat și continuă să te conectezi cu intuiția și adevărul tău interior deoarece Luna ajută întotdeauna la dezvăluirea destinului tău.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămâni: Joi, 21 august

Fă loc bucuriei. Viața nu este doar despre termene limită sau obligații. În schimb, trebuie să te întorci la adevăratul tău sine interior și să-ți amintești cum este menită să fie viața. Joi, 21 august, Luna și Mercur se vor uni în Leu, influențându-ți creativitatea și bucuria.

Indiferent dacă te consideri creativ sau nu, poate vrei să reflectezi asupra activităților care aduc mplinire sufletului. Aceasta poate implica cariera ta, dar ar putea implica și artele, grădinăritul, gătitul sau scrisul. Acordă-ți timp să te concentrezi asupra a ceea ce te face să te simți bine deoarece acest lucru te va ajuta să inițiezi un nou capitol plin de ușurință și apartenență.

Taur

Cea mai norocoasă zi a săptămânii : miercuri, 20 august

Emoțiile tale servesc întotdeauna unui scop, Taur. Miercuri, 20 august, Luna și Venus se vor uni în Rac, un semn de apă cunoscut pentru profunzimea emoțiilor sale. Pentru tine, aceasta reprezintă o călătorie pentru a te înțelege pe tine însuți.

Fie că este vorba de relațiile tale, scopul vieții sau vindecare, nu poți face schimbări pozitive în viața ta până când nu creezi spațiu pentru a-ți înțelege emoțiile. Luna și Venus în Rac îți permit să pășești în adevărul tău și să-ți vezi sentimentele ca servind unui scop, ceea ce te poate ajuta să limpezești atmosfera și să aduci claritatea de care ai nevoie pentru a merge mai departe.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: Duminică, 24 august

Pregătește-te, Gemeni. Prima Lună Nouă în Fecioară va răsări duminică, 24 august, afectându-ți vindecarea, casa și viața de familie. Totuși, acesta este doar începutul poveștii, deoarece pe 21 septembrie, a doua Lună Nouă în Fecioară și Eclipsa de Soare vor avea loc în același domeniu al vieții tale.

Fecioara reprezintă planificarea, în timp ce Lunile Noi poartă promisiunea unui nou început. O eclipsă solară reprezintă o schimbare dramatică alimentată de suflet. Încearcă să folosești Luna Nouă în Fecioară din această săptămână pentru a-ți stabili intențiile pentru ceea ce speri să se întâmple; totuși, încearcă să rămâi flexibil deoarece s-ar putea să descoperi că planurile tale se schimbă în cele mai neașteptate și norocoase moduri în septembrie.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: miercuri, 20 august

Radiază ceea ce speri să atragi, Rac. Miercuri, 20 august, Luna și Venus se vor uni în zodia ta, oferindu-ți o perioadă memorabilă pentru a atrage ceea ce este menit pentru tine. Cu Luna și Venus în zodia ta, puterea ta de atracție va fi intensificată, ceea ce va ajuta la atragerea de noi oportunități de afaceri, financiare sau romantice în viața ta.

Vei radia o aură puternică în această perioadă și vei fi magnetic față de ceilalți. Acest lucru te poate ajuta nu doar să valorifici puterea lui Venus pe măsură ce se mișcă prin zodia ta, ci și să supraalimentezi șederea lui Jupiter în Rac până în 2026. Ceea ce faci acum contează, dar la fel de important este și ce și pe cine atragi în viața ta.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: Joi, 21 august

Asumă-ți adevărul. Luna și Mercur își vor uni forțele în Leu joi, 21 august, invitându-te să-ți asumi și să-ți spui adevărul. Energia Leului reprezintă simțul sinelui tău, aspectul tău și convingerile care îți modelează viața. Cu Mercur încă în mișcare retrogradă prin semnul tău zodiacal, este important să folosești acest timp pentru a profita de orice redirecționări sau oportunități de claritate.

Totuși, Luna sugerează importanța intuiției și adevărului tău. Asigură-te că nu încerci să faci pe plac oamenilor în această perioadă sau să continui pe calea pe care ai mers anterior. Această energie se referă la asumarea adevărului tău și la cunoașterea faptului că este timpul să începi să-l strigi de la înălțime deoarece asta va atrage norocul pe care îl cauți.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: duminică, 24 august

Acesta este doar începutul. Luna Nouă în Fecioară va răsări duminică, 24 august, contribuind la aducerea unei perioade puternice pentru manifestarea și îmbrățișarea unei noi ere în viața ta. Totuși, acesta este doar începutul deoarece o a doua Lună Nouă în Fecioară va răsări pe 21 septembrie, care va fi și o eclipsă solară.

Nodul Sud al Lunii se află în Fecioară, reprezentând o oportunitate de a vindeca trauma și condiționarea generațională. Aceasta este ceea ce trebuie să faci înainte de a putea înțelege ce înseamnă să creezi o viață care să te facă să te simți bine. Încearcă să te concentrezi pe stabilirea unei intenții de vindecare și pe îmbrățișarea adevărului tău interior, astfel încât, pe măsură ce Eclipsa Solară are loc în Fecioară, să fii gata să cucerești viața care ți-a fost întotdeauna destinată.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: miercuri, 20 august

Transformă-ți visele în realitate. Miercuri, 20 august, Luna și Venus se vor uni în Rac, aducând împlinirea viselor și succes în viața ta profesională. În timp ce Venus aduce succes financiar și recunoaștere, Luna te ajută să te simți conectat la munca pe care o faci.

Dacă deja te simți așa, atunci vei experimenta un moment de confirmare a eforturilor tale trecute. Acest lucru îți va revitaliza dorința de a continua și vei avea încredere că drumul tău nu este doar despre succes, ci și despre îndeplinirea scopului tău. Totuși, dacă nu ai fost sigur ce cale să urmezi, această energie te poate ajuta să înțelegi ce ți-e menit să faci cu viața ta. Asigură-te că asculți ce rezonează cu sufletul tău.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: joi, 21 august

Asumă-ți șansa la succes. Luna își va uni forțele cu Mercur în Leu joi, 21 august, influențându-ți viața profesională. Mercur a fost recent retrograd în Leu, ceea ce înseamnă că ți se poate oferi în sfârșit acea nouă poziție.

Ești menit să treci printr-o perioadă de reflecție pentru a te asigura că ești pe calea cea bună. Acest lucru te conduce să-ți înfrunți temerile legate de succes sau de a fi văzut de ceilalți, astfel încât, atunci când ți se oferă o oportunitate de creștere, să poți profita. Luna reprezintă nevoia să fii atent la sentimentele și intuiția ta, pe măsură ce Mercur vine cu noi oferte, așa că asigură-te că te pui în legătură cu tine însuți înainte de a spune da la orice.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: vineri, 22 august

Fă-ți un plan pentru ceea ce vrei să obții. Întotdeauna ai tânjit după succes dar a trebuit să înveți că acesta nu poate fi validat prin măsuri externe. Banii nu înseamnă că ai succes, așa cum faptul că ai mulți urmăritori nu te face mai bun decât oricine altcineva. În schimb, trebuie să înveți să-ți validezi intern succesul, ceea ce va duce la noi oportunități, odată cu începerea sezonului Fecioarei, vineri, 22 august.

Fecioara îți guvernează viața profesională, sugerând că planificarea succesului și învățarea de a te valida pe tine însuți vor fi esențiale pentru a-ți atinge visele. În timpul sezonului Fecioarei, valorifici puterea Soarelui în acest domeniu al vieții tale, ceea ce înseamnă să acționezi. Este timpul să pui în aplicare aceste planuri și să te concentrezi pe ceea ce vrei să creezi pentru tine.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: joi, 21 august

Devii un susținător al schimbării. Luna va face echipă cu Mercur în Leu joi, 21 august, încurajând transformarea și schimbarea. Ai simțit acest impuls în ultimele luni, dar nu erai sigur ce să faci sau când va apărea un catalizator. Pe măsură ce Luna se aliniază cu Mercur, vei înțelege în sfârșit că schimbarea pe care ai simțit-o se construia în tine.

A avut loc o schimbare importantă în ceea ce îți dorești pentru tine, pentru viața ta sau pentru o anumită situație. Ai procesat deja aceste sentimente, așa că, pe măsură ce acest moment divin are loc, ai încredere în capacitatea ta de a pleda pentru schimbarea pe care o dorești și știi că vei ieși întotdeauna mai bine de cealaltă parte.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: duminică, 24 august

Nu îți poți planifica întotdeauna soarta. Prima Lună Nouă în Fecioară va răsări duminică, 24 august, indicând dorința de a-ți schimba viața. Totuși, aceasta este doar o parte a poveștii. Este prima dintre cele două Luni Noi gemene în Fecioară care te vor ajuta să-ți schimbi viața în cele mai bune moduri posibile. A doua va cădea pe 21 septembrie și va fi, de asemenea, o Eclipsă de Soare, care reprezintă un eveniment extern brusc și semnificativ.

Deși este important să îți stabilești intențiile, trebuie să fii atent să nu fii prea strict cu planurile pe care le faci. Poate că ai deja o idee despre direcția în care te îndrepți; cu toate acestea, trebuie să accepți și flexibilitatea deoarece are loc a doua Lună Nouă în Fecioară. Aceste Luni Noi au loc la începutul și la sfârșitul sezonului Fecioară, ceea ce înseamnă că această perioadă va avea un impact semnificativ pentru tine. Asigură-te că rămâi deschis la schimbare deoarece această energie este menită să te elibereze de ceea ce e-a împiedicat să îți alegi soarta.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii: miercuri, 20 august

Îmbrățișează-ți latura creativă. Miercuri, 20 august, Luna și Venus se vor alinia împreună în Rac, aducând o oportunitate pentru bucurie, romantism și creativitate. Luna reprezintă nu doar intuiția ta, ci și latura ta spirituală, așa că este important să creezi spațiu pentru modul în care te conectezi cu Universul.

Ia în considerare amenajarea unui altar sau stabilirea unei intenții deoarece această energie va fi intensificată de șederea lui Jupiter în Rac până în 2026. Ești menit să-ți folosești spiritualitatea și creativitatea pentru a schimba lumea și viața pe care o iubești. Vor exista întotdeauna distrageri sau motive pentru care nu poți începe, dar este vorba despre alegerea ta de a-ți face timp pentru a urma ceea ce știi deja în inima ta că ești menit să faci, potrivit yourtango.com.

