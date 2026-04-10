Cele mai puternice luni de naștere: Cine are cele mai mari șanse să devină lider?

Autoritatea lor este respectată de toți, chiar și de cei care au ranguri mai înalte. Persoanele influente și puternice au o ușurință firească. Ele știu că sunt magnetice și sigure pe sine. Nu trebuie să se suprasolicite pentru a fi auzite sau pentru a prelua controlul. Indiferent cum strălucește puterea și influența lor, știi când ești în prezența cuiva grozav.

Energia cosmică a lunii de naștere vorbește despre puterea și influența ta. Există câteva luni de naștere care trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a fi luate în serios.

Ianuarie

Persoanele născute în ianuarie au abilitățile de conducere liniștite dar palpabile ale Capricornului. Sunt adesea respectate în tot ceea ce fac deoarece energia lor vorbește despre determinare și minuțiozitate.

Născuții în ianuarie întruchipează, de asemenea, spiritul umanitar al Vărsătorului, așa că știu cum să se conecteze cu oameni din toate categoriile sociale. Conștientizarea socială le permite să construiască conexiuni semnificative și autentice.

Între puterea Capricornului și abilitățile de socializare ale Vărsătorului, nu este de mirare că aceștia sunt căutați pentru îndrumare și inspirație.

Aprilie

Persoanele născute în aprilie sunt candidați pentru putere și influență. Ele întruchipează energia viguroasă, orientată spre acțiune a Berbecului. Nu se tem să preia controlul și să se arunce în joc.

Deși pot părea impulsivi, născuții în aprilie posedă, de asemenea, stabilitatea și sistemele de valori ale Taurului. Nu pierd timpul concentrându-se pe eforturi care garantează succesul. Nativii din aprilie au o rezistență lăudabilă, așa că ceilalți sunt adesea uimiți de energia și motivația lor ridicată de a avea succes.

Persoanele cu această lună de naștere nu se vor opri de la nimic pentru a obține ceea ce își doresc, ceea ce le conferă o reputație lăudabilă.

Decembrie

Dacă cineva poate merge până la capăt, aceia sunt născuții în decembrie. Persoanele cu această lună de naștere sunt inspiratoare datorită spiritului lor de pionierat al Capricornului și atitudinii entuziaste de Săgetător.

Energia Capricornului încurajează aceste persoane să muncească din greu și să termine tot ce au început. Energia Săgetătorului îi ajută pe acești indivizi să vadă imaginea de ansamblu și să rămână deschiși la minte. Indiferent cu ce se confruntă în călătoriile lor, ei ies întotdeauna învingători. Nativii din decembrie au o etică a muncii hotărâte, susținută de o pozitivitate nestăvilită.

Ei cred cu adevărat în succesul lor, așa că nimic nu pare exagerat sau extravagant. Perseverența și optimismul lor sunt cu adevărat contagioase.

Martie

A fi captivant și eficient nu înseamnă neapărat a fi cel mai zgomotos din sală, ceea ce oamenii născuți în martie știu prea bine. E au o forță liniștită datorită faptului că sunt guvernați de Peștii visători și mutabili și Berbecul încrezător și sigur pe sine.

Latura Peștilor îi încurajează să fie blânzi, ceea ce este remarcabil deoarece născuții în martie rămân buni și iubitori indiferent ce se întâmplă. Au vise mărețe, cu care energia Berbecului poate prinde contur.

Sunt vizionari care știu că orice este posibil. Deoarece sunt mai preocupați de sine, născuții în martie s-ar putea să nu realizeze cât de multă putere au, dar alții cu siguranță văd.

Noiembrie

Născuții în noiembrie ar putea fi surprinși că nu sunt mai sus pe listă, dar nu vă faceți griji. Sunt una dintre primele cinci luni de naștere cele mai puternice și influente.

Sunt un amestec de Scorpion neclintit, și Săgetător expansiv, lumesc. Au o capacitate neobișnuită de a privi în viitor datorită intuiției Scorpionului. Energia Săgetătorului se manifestă printr-un curaj și o vitejie neclintite. Deși sunt puternic, s-ar putea să aibă dificultăți în a fi autoritari.

Persoanele născute în noiembrie au o aură misterioasă, în mare parte din cauza paranoiei de a fi înțeleși greșit. Odată ce depășesc acest aspect, născuții în noiembrie s-ar putea bucura să împărtășească și să-i inspire pe ceilalți.

Iulie

Similar cu noiembrie, cei din iulie ar putea fi deranjați să constate că se află mai jos pe listă. La urma urmei, cei născuți în iulie sunt un amestec câștigător de Rac și Leu. Energia Racului vorbește despre un lider plin de compasiune și intuitiv, susținut de spiritul creativ și încrezător al Leului.

Născuții în iulie au un potențial imens, dar trebuie să fie cu adevărat siguri pe sine pentru a reuși. Latura lor din Rac poate fi nesigură, iar latura lor din Leu se luptă cu bravada.

Ei se zbat atunci când se luptă să fie decisivi sau dacă le lipsește convingerea în eforturile lor. Dacă născuții în iulie rezolvă aceste probleme, autoritatea și raza lor de acțiune vor crește.

Octombrie

Persoanele născute în octombrie au șansa de a-și spori puterea și influența. Ele întruchipează sociabilitatea și genialitatea Balanței, precum și perseverența și puterea Scorpionului. În ciuda punctelor forte ale acestor semne zodiacale, născuții în octombrie au și propriile dificultăți.

Născuții în octombrie sunt mai susceptibili la opiniile și așteptările altor persoane decât lasă să se vadă. Cuvintele altcuiva vor persista în mintea celor din octombrie. Ei se luptă, de asemenea, cu dogmatismul și cu ranchiuna.

Dacă pot continua să meargă mai departe și nu iau opiniile altora drept adevăr absolut, ar putea câștiga mai multă putere și influență asupra celorlalți.

Iunie

Persoanele născute în această lună sunt o combinație minunată de Gemeni și Rac. Gemenii oferă curiozitate și darul vorbirii. Racul binecuvântează cu intuiție și empatie. Născuții în iunie sunt cunoscuți pentru spiritul și inteligența lor emoțională dar se confruntă cu mai multe dificultăți decât majoritatea.

Persoanele născute în această lună sunt cunoscute pentru faptul că se lasă ușor distrase, așa că sunt ușor influențate de ceilalți. Persoanele născute în iunie se simt copleșite mental și emoțional, așa că nu sunt întotdeauna cu picioarele pe pământ.

Persoanele născute în iunie pot adopta o poziție mai puternică și mai persuasivă atunci când își limpeziesc mintea și își rafinează concentrarea.

Februarie

Persoanele născute în februarie au putere și influență dar adesea le lipsește direcția și angajamentul. Persoanele născute în această lună sunt un amestec unic de Vărsător individualist și Pești fantastici.

Sunt nonconformiști care merg în ritmul propriei tobe. Alții s-ar putea să-i admire, dar născuții în februarie se luptă cu această presiune.

Născuților în februarie nu le place să fie ținuți de un standard sau o așteptare deoarece își doresc libertatea de a se schimba fără a datora nimănui o explicație. În loc să facă din asta parte din puterea lor de influență, născuții în februarie abandonează complet oportunitățile de a inspira și de a direcționa.

Mai

Persoanele născute în mai nu caută putere sau influență. Ei se bazează pe natura relaxată de Taur deoarece ar prefera o viață calmă și sigură decât una plină de energie, orientată spre acțiune.

Ar putea avea șansa de a fi convingători datorită energiei inteligente a Gemenilor. Cu toate acestea, spiritul Gemenilor este dispersat și excesiv de mutabil. Prin urmare, nu le pasă să își asume roluri de conducere.

Nativii din mai sunt mai predispuși să fie influențați decât să influențeze. Per total, ei nu sunt candidați puternici pentru autoritate deoarece preferă un trai lent și să fie inspirați de ceilalți.

August

Născuții în august au multe de lucru dacă vor să fie mai puternici și mai convingători. Persoanele cu această lună de naștere au priceperea intelectuală a Fecioarei și talentul natural al Leului. Cu toate acestea, se luptă și cu anxietatea Fecioarei și cu bravada Leului.

Luna august vrea să fie văzută ca fiind sigură pe sine, capabilă și captivantă, dar realizarea acestui lucru îi afectează. Nativii din august sunt mai predispuși să compenseze excesiv, în principal pentru a-și liniști criticul interior sâcâitor.

Nu răspund bine la feedback sau respingere, așa că există puțin loc de creștere. Dacă născuții în august pot fi mai sinceri și deschiși, ar putea să-și depășească slăbiciunile pentru a câștiga putere reală.

Septembrie

Persoanele născute în această lună sunt o combinație fantastică între Fecioară și Balanță. Pot valorifica perspicacitatea Fecioarei și talentele sociale ale Balanței. Deși promițători, născuții în septembrie sunt ultimii deoarece se bazează mai mult pe slăbiciunile Fecioarei și ale Balanțelor.

Fecioara poate fi pretențioasă, așa că născuții în septembrie se luptă să fie cel mai mare critic al lor. În plus, Balanța poate fi indecisă, așa că născuții în septembrie sunt mai susceptibili la opiniile semenilor lor decât ​​alte luni ale nașterii.

Prin urmare, persoanele născute în această lună sunt mai puțin dornice să creadă în puterea lor și mai înclinate să urmeze exemplul altcuiva decât să fie lideri, potrivit parade.com.