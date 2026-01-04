Dincolo de horoscop, numerologii și astrologii spun că culoarea potrivită poate deveni un adevărat aliat al norocului, influențând starea de spirit, deciziile și direcția în care evoluăm.

Potrivit aol.com, fie că vorbim despre vestimentație, decorul locuinței sau micile detalii din viața de zi cu zi, culorile care rezonează cu data ta de naștere pot amplifica oportunitățile din 2026. Află mai jos care este culoarea ta de putere în 2026, în funcție de ziua în care te-ai născut (luna NU contează).

Culoarea norocoasă în 2026, în funcție de data nașterii

Născuți pe 1, 10, 19 sau 28

Culori de putere: portocaliu închis & tonuri de auroră boreală

Guvernați de Soare, veți simți în 2026 o dorință intensă de afirmare. Portocaliul închis amplifică ambiția, creativitatea și curajul, iar nuanțele inspirate de aurora boreală scot la suprafață latura voastră magică și jucăușă.

Născuți pe 2, 11, 20 sau 29

Culori de putere: turcoaz & albastru electric

Influența Lunii aduce sensibilitate și profunzime emoțională. Turcoazul favorizează vindecarea și calmul în prima parte a anului, iar albastrul electric devine esențial din vară, ajutându-vă să vă exprimați autentic.

Născuți pe 3, 12, 21 sau 30

Culori de putere: albastru închis & auriu

Sub influența lui Jupiter, prima jumătate din 2026 este despre introspecție și creștere interioară, susținută de albastrul închis. Din vară, auriul atrage succesul, vizibilitatea și recunoașterea.

Născuți pe 4, 13, 22 sau 31

Culoarea de putere: galben

Guvernați de Uranus, sunteți inovatori și nonconformiști. Galbenul vă activează mintea, comunicarea și dorința de a învăța, mai ales după intrarea lui Uranus în Gemeni, în aprilie 2026.

Născuți pe 5, 14 sau 23

Culori de putere: toate nuanțele de albastru

Mercur vă influențează puternic în 2026, un an marcat de retrogradări importante. Albastrul, în toate formele sale, ajută la gestionarea emoțiilor și la claritate mentală.

Născuți pe 6, 15 sau 24

Culoare de putere: roșu închis (burgundy)

Sub influența lui Venus, 2026 aduce pasiune și intensitate emoțională. Roșul profund vă ajută să vă conectați cu dorințele reale și să vă mențineți controlul emoțional.

Născuți pe 7, 16 sau 25

Culori de putere: vișiniu & burgundy

Guvernați de Neptun, anul 2026 vă deschide către vise mari. Nuanțele de roșu închis susțin intuiția, profunzimea emoțională și perseverența necesară pentru a transforma visele în realitate.

Născuți pe 8, 17 sau 26

Culoare de putere: roșu

Saturn vă oferă seriozitate și disciplină. Roșul devine culoarea-cheie pentru acțiune, leadership și construirea unui viitor solid, mai ales pe plan profesional.

Născuți pe 9, 18 sau 27

Culori de putere: negru, gri închis & verde închis

Guvernați de Marte, intrați într-un an al ambiției și maturizării. Culorile sobre vă oferă stabilitate, eleganță și concentrare, fiind ideale pentru carieră și decizii importante.

În 2026, culoarea potrivită poate deveni un instrument subtil, dar puternic, care vă ajută să atrageți noroc, claritate și succes. Integrați-o în haine, accesorii sau decor și observați cum energia anului începe să lucreze în favoarea voastră.