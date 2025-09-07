Cum să faci ordine în locuința ta, în funcție de zodie

Berbec: Bazează-te pe exploziile tale de energie

În pofida reputației tale de persoană haotică, îți place să pui lucrurile în ordine - dar trebuie să fie procesul tău. Cu planeta ta guvernatoare Marte, a ambiției și motivației, poți beneficia cel mai mult de pe urma alocarii unor zile sau perioade de timp) pentru curățenie și organizare.

Odată ce începi un proiect, poți profita de explozia ta de energie și putere în toate spațiile aglomerate. Încercarea de a face lucrurile treptat nu este ritmul tău, și asta este în regulă.

Taur: Creează o listă

A pune lucrurile în ordine și a le organiza poate suna bine, dar a le duce la bun sfârșit este o cu totul altă poveste. Cu toate acestea, nu strică să te bazezi pe abilitățile organizatorice ale zodiei Fecioară, iar pentru tine cel mai bine este ca aceste mementouri să fie vizuale.

Crearea unei liste cuceea ce trebuie organizat poate face ca lucrurile să fie mai ușoare - un calendar ușor de șters sau o listă scrisă tangibilă, lipită pe frigider, pot face diferența.

Gemeni: Fă mai multe lucruri în același timp

Uneori, concentrarea asupra unei singure sarcini poate fi recomandată, mai ales în cazul organizării. Cu toate acestea, beneficiezi de pe urma faptului că faci lucrurile puțin ieșite din comun. Concentrarea și interesul tău se pot schimba rapid, ceea ce înseamnă că s-ar putea să începi un proiect doar pentru a-l abandona în favoarea altuia.

Poți folosi acest lucru în avantajul tău, trecând la un proiect de organizare separat atunci când pierzi avânt cu primul - oscilarea între două sau trei sarcini poate fi cheia finalizării lor (doar nu te opri să te uiți la televizor sau la derularea pe Instagram - fă din fiecare sarcină una productivă)!

Rac: Creează spațiu

Să faci dezordine poate fi o soluție eficientă dintr-un motiv. În special cu latura ta sentimentală, ai obiceiul de a păstra lucrurile chiar dacă nu-ți amintești când au fost folosite ultima dată.

Schimbarea de anotimp te ajută să faci dezordine pentru a sorta ceea ce ai nevoie, ceea ce îți dorești și la ceea ce poți renunța. Este mult mai ușor să menții un spațiu organizat atunci când nu trebuie să depozitezi obiecte care nu îți ma trebuie.

Leu: Concentrează-te pe reamenajarea casei tale

Cea mai bună modalitate de a îmbrățișa și de a rămâne consecvent în ceea ce privește organizarea este să-ți schimbi perspectiva. Dacă spațiul tău este supraaglomerat, atunci ia-ți timp să-ți stabilești un obiectiv privind aspectul zonei tale - de la decor la amenajare, la temă și la întreaga suprafață.

Odată ce ai această imagine, împarte-o în pași mai mici. De exemplu, renunță la orice obiecte care nu se aliniază cu viziunea. Acest lucru te va ajuta să obții motivația necesară pentru a-ți organiza spațiul.

Fecioară: Alcătuiește zone cu scopuri precise

Nu strică să ai un plan când vine vorba de organizare. Pentru a-ți menține camerele în cea mai bună formă, este util să ai „zone” desemnate cu un scop specific.

Stabilirea scopului fiecărei camere (și secțiuni ale camerei), a ce poate fi depozitat acolo și a ce trebuie să elimini poate face o diferență mare. Dacă ceva din casa ta nu se încadrează în niciuna dintre zone? Merită să reevaluezi dacă ai nevoie de el.

Balanță: Fă-ți curățenie în dulap

Dulapurile tale pot fi zone subestimate pentru a te ajuta să păstrezi lucrurile în ordine dar pot deveni și cel mai mare factor care te ajută să ascunzi obiecte aleatorii.

Nu este un secret faptul că stilul și estetica sunt asociate cu zodia ta, așa că a profita de ocazie pentru a-ți curăța dulapul poate fi un avantaj mai mare decât te aștepți. Scapă de hainele vechi, aruncă obiectele pe care nu le-ai folosit și folosește mai eficient spațiul de depozitare.

Scorpion: Depozitare personalizată

Utilizarea la maximum a opțiunilor de depozitare este un pas esențial pentru a te menține organizat. Cu toate acestea, poate fi dificil să găsești cel mai bun spațiu de depozitare pentru anumite obiecte.

Nu ți-e teamă să te angajezi în ceva mai clar, așa că analizarea caracteristicilor de depozitare personalizate ți s-ar putea potrivi. Deși este posibil să nu optezi pentru caracteristici permanente, cum ar fi dulapurile încorporate (cu excepția cazului în care faci o renovare totală), crearea de rafturi personalizate sau depozitare cu compartimente pentru scopuri specifice poate face totuși minuni.

Săgetător: Folosește spațiul neutilizat

Deși încercarea de a menține lucrurile curate și organizate poate părea copleșitoare, uneori putem beneficia de o privire mai atentă a spațiului pe care îl avem și de a determina ce nu este folosit la potențialul său maxim.

O privire mai atentă asupra casei tale și verificarea dacă există anumite zone care ar putea fi folosite în mod corespunzător, cum ar fi o zonă unde s-ar putea instala rafturi, de exemplu, pot ajuta la simplificarea activității de organizare.

Capricorn: Scapă de obiectele nepractice

Pentru un semn de pământ determinat ca tine, cel mai bine este să te bazezi pe latura ta practică. Ce nu funcționează sau nu servește scopurilor?

Nu este vorba despre a face loc pentru obiecte noi - este vorba pur și simplu despre a elimina ceea ce te ține pe loc sau îți stă în cale.

Vărsător: Caută metode neconvenționale

Ai o minte creativă, așa că de ce să nu o folosești pentru organizare? Nu-ți place să respecți regulile, așa că fii creativ în ceea ce privește depozitarea și gestionarea sarcinilor.

Fie că este vorba de reutilizarea obiectelor sau de alegerea diferitelor momente ale zilei pentru a pune lucrurile în ordine, iimportant este să găsești ceea ce funcționează pentru tine.

Pești: Fii atent unde îți depozitezi lucrurile

Cu toții suntem vinovați de utilizarea opțiunilor de depozitare ca ceva generic. Fie că este vorba de un sertar, un colț sau chiar o cameră, putem în mod obișnuit să aruncăm diverse obiecte înace spațiu și să uităm că există.

Prin natura ta, ești mai înclinat decât alții spre acest obicei, așa că a-ți face timp să fii atent la depozitare (în loc să îndesi lucrurile în colțuri sau sub mobilă) nu numai că poate fi o tactică de organizare mai bună, dar poate reduce stresul atunci când te grăbești să găsești anumite obiecte, potrivit thespruce.com.