Cutia magică îți transformă visele în realitate. 6 pași pentru crearea viitorului așa cum îți dorești

Poate ai încercat câteva mici trucuri, dar nu ai construit încă o cutie magică cu vrăji.

Chiar dacă încerci vrăjitoria pentru prima dată, cel mai bun mod de a începe este să îți fac propria cutie cu vrăji pentru a aduna toate influențele și energiile bune pe care vrei să le atragi în viața ta.

1. Decide ce să folosești pentru cutia de vrăji

Principalul lucru de care vei avea nevoie pentru manifestarea viselor tale este, desigur, o cutie. Găsește sau alcătuiește o cutie frumoasă: O cutie veche de bijuterii, o cutie din lemn, o cutie de tablă frumoasă sau chiar o cutie de trabucuri pe care o poți picta sau decora ar fi perfecte.

Poți cumpăra o cutie obișnuită pentru a o transforma într-o cutie de vrăji, dar dacă reutilizezi una, decorarea ei pentru a o face specială și atractivă te va ajua să te conecezi cu ea într-un mod mai profund.

Cutia pe care o dedici acestei lucrări trebuie să arate special și frumos pentru tine. Dacă este urâtă, te vei gândi la asta de fiecare dată când te uiți la ea și nu vei avea încredere în magia ta.

2. Alege ce vrei să pui în cutia magică

Așează-te și gândește-te la unele dintre cele mai mari, mai strălucitoare și mai înalte vibrații pe care ai vrea să le aduci în viața ta. Ar putea fi orice!

Ar putea fi găsirea sufletului pereche, promovarea la locul de muncă sau mai mulți bani pentru o vacanță minunată.

Adună reviste, caută fotografii și cuvinte care reprezintă lucrurile pe care ai vrea să le manifești. De asemenea, poți găsi aceste fotografii sau cuvinte online și le poți imprima.

De exemplu, dacă vrei să faci o excursie la Paris, poți să tastezi cuvântul „Paris” sau poți printa o fotografie cu Turnul Eiffel sau cu o persoană care bea un pahar de șampanie la o cafenea pariziană. Găsește imagini și cuvinte frumoase care reprezintă cel mai bine lucrurile pe care ai vrea să le aduci în cutie.

3. Creează o frază magică

Când ești gata să-ți faci magia să se întâmple, adună fotografiile sau cuvintele n cutie și spune-ți cu voce tare:

"Această cutie va lucra zi și noapte pentru a-mi manifesta visele și dorințele”,

„Cutie magică cu vrăji, transformă-mi cele mai profunde dorințe în realitate”.

De asemenea, poți exprima intențiile tale în versuri, dacă preferi.

„Cutie magică cu vrăji,

Adu-mi toate lucrurile pe care le văd aici.

Aceste fotografii și cuvinte mă vor conduce

Către dorințele care se vor împlini.”

Fie că alegi rmele sau să vorbești din inimă, asigură-te că spui câteva cuvinte despre ceea ce vrei să facă cutia.

4. Concentrează-te pe fiecare intenție, pe măsură ce o pui în cutie

După ce rostești aceste cuvinte introductive, pune bucățile de hârtie în cutie una câte una și exprimă o intenție - ceea ce vrei ca fiecare dintre ele să facă. Din nou, acestea sunt dorințele tale sincere dar ar putea fi orice:

„Am absolvit un MBA”.

„Am un nou iubit minunat”.

„Am primit cu bucurie o promovare și o mărire de salariu.”

Există o calitate puternică în a rosti aceste cuvinte, ca și cum ai deja în viața ta. Pe măsură ce le pui pe fiecare în cutia magică, exprimă intenția cu putere și convingere.

5. Sigilează-ți cutia cu o vrajă finală

După ce ai terminat de pus toate dorințele în cutia ta de vrăji, închide-o și spune câteva cuvinte finale pentru a sigila vraja:

„Mulțumesc, cutie de vrăji magice, că mi-ai îndeplinit dorințele”,

„Abia aștept să văd toate aceste lucruri bune manifestându-se în viața mea.”

Ce faci cu cutia după ce ai închis-o?

După ce ai adăugat fotografiile și cuvintele, pune cutia ta de vrăji magice într-un loc special. În spatele unui dulap, în sertarul de jos sau deasupra unui raft de cărți.

Ideea este să pui vraja în mișcare și apoi să o lași să-și facă treaba. Gândește-te la asta ca și cum ai pune o prăjitură în cuptor și ai lăsa-o să se coacă.

A adăuga noi dorințe oricând este în regulă, dar nu îți aglomera prea mult visele. Adăugarea dorințelor în cutie în orice moment este în regulă. Cu toate acestea, lasă dorințele care sunt deja în ea să crească.

Deschizând cutia în fiecare zi, uitându-te la bucățile de hârtie și spunând „Ei bine, încă nu am primit asta!”, nu va face nimic altceva decât să încetinească împlinirea lor.

6. Transformă-ți cutia magică într-un ritual anual

Lasă cutia în locul ei special și apoi, la un an după ce ai creat-o, parcurge bucățile de hârtie și privește toate lucrurile uimitoare pe care le vrei pentru a transforma asta într-un ritual anual, scoțând fotografiile și cuvintele lucrurilor pe care le-ai manifestat și adăugând noi dorințe în cutie. Programarea acestei activități într-o zi specială, cum ar fi ziua ta de naștere, Anul Nou sau o sărbătoare, îi va da și mai multă putere.

Începe cu această practică atunci când te simți pregătit să aduci fericire reală și schimbări în viața ta cu puțină magie, potrivit yourtango.com.