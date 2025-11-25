x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Două zodii primesc informații șocante până la sfârșitul lunii noiembrie 2025

Două zodii primesc informații șocante până la sfârșitul lunii noiembrie 2025

de Andreea Tiron    |    25 Noi 2025   •   13:00
Două zodii primesc informații șocante până la sfârșitul lunii noiembrie 2025
Sursa foto: Jurnalul

Potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim, ultimele zile din noiembrie aduc două zodii într-un punct de cotitură.

După o perioadă marcată de provocări, răsturnări și situații neclare, aceste semne zodiacale sunt pe punctul de a primi informații absolut șocante — vești pe care și-ar fi dorit să le afle mai devreme, dar care vin exact la momentul potrivit pentru a le reseta direcția în viață.

Deși inițial adevărul poate provoca frustrare sau confuzie, mesajul ascuns al acestor revelații este unul puternic: schimbarea era necesară, iar finalul lunii va dovedi că „privind înapoi, totul se vede mai clar”.

Scorpion

Revelații intense & schimbarea direcției personale

Pentru Scorpioni, ultimele săptămâni au fost un carusel emoțional, mai ales după intrarea lui Mercur retrograd în semnul lor, pe 18 noiembrie. Această energie a scos la suprafață exact ce trebuia scos: adevăruri ascunse, detalii uitate, mesaje subtile legate de relații sau carieră.

Ceva din trecut revine sub o formă complet nouă, iar Scorpionii vor vedea situația cu alți ochi. Iar asta le schimbă traiectoria.

Până la finalul lunii vei simți că te-ai reinventat complet.
Ești pe cale să iei o decizie majoră, una care te eliberează și îți dă controlul înapoi.

Totuși, Mercur rămâne retrograd până pe 29 noiembrie — așa că gândurile îți pot alerga mai repede decât cuvintele. Ai grijă la impulsivitate: ce spui acum poate cântări mult mai mult decât crezi.

Citește pe Antena3.ro

Taur

Confruntări necesare & curajul de a spune lucrurilor pe nume

De obicei, Taurii preferă armonia, evită conflictele și aleg stabilitatea. Dar finalul lui noiembrie schimbă complet regulile jocului. Conform astrologului, Taurii aud o informație legată de o relație importantă — romantică sau nu — care îi face să răbufnească.

Spui ceea ce ai amânat de mult.
Declarațiile tale pot șoca, dar vin cu o eliberare profundă.

Este momentul în care spui „gata”, iar asta îți redirecționează viitorul.

Dacă viața sentimentală este liniștită, schimbarea poate veni sub altă formă:
o călătorie neașteptată,
un mesaj surpriză,
o oportunitate care apare din neant.

Oricum ar fi, noiembrie 2025 devine luna „restartului” pentru tine.

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: horoscop noiembrie 2025 astrologie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri