După 31 ianuarie 2026, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion

Această perioadă aduce o stare profundă de mulțumire și liniște interioară, sentimentul că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia.

Jupiter retrograd ne invită să privim înapoi cu maturitate: să recunoaștem ce am făcut bine, să acceptăm greșelile ca lecții necesare și să înțelegem că fiecare experiență ne-a adus, pas cu pas, exact unde trebuia să fim. Finalul lunii ianuarie oferă acestor zodii o pauză emoțională bine-meritată și senzația clară de încheiere a unui capitol.

Nu este vorba despre entuziasm exploziv, ci despre satisfacția calmă că acum pot merge mai departe, fără regrete, către următorul obiectiv.

Scorpion – Închiderea unui capitol dureros

Pentru Scorpioni, Jupiter retrograd activează nevoia de onestitate emoțională. Pe 31 ianuarie, ajungi la un punct de acceptare totală a unei situații care, cândva, ți-a provocat resentimente sau regrete.

Acum, ești pregătit să lași totul în urmă. Înțelegi că nimic nu durează la nesfârșit și că momentul vindecării a sosit. Această claritate te eliberează de poveri vechi și face loc unei energii noi, pozitive, care te ajută să privești înainte cu încredere.

Taur – Eliberarea de atașamente inutile

Pentru Tauri, Jupiter retrograd aduce o reevaluare profundă a valorilor și priorităților. Pe 31 ianuarie, îți dai seama că anumite lucruri – fie persoane, atitudini sau obiective – nu îți mai aduc bucurie.

Decizia de a le lăsa în urmă vine natural și fără dramă. Și, surprinzător, tocmai această renunțare face ca lucrurile să se așeze perfect. Simți o ușurare reală și o bucurie autentică, una care lipsea din viața ta. Satisfacția apare rapid, pentru că ai ales ceea ce contează cu adevărat pentru tine.

Rac – Pace interioară și acceptare emoțională

Pentru Raci, totul începe să se așeze atunci când alegi acceptarea emoțională. Pe 31 ianuarie, sub influența lui Jupiter retrograd, gestionezi mai matur obstacolele și emoțiile care le însoțesc.

Este final de lună, iar una dintre rezoluțiile tale – aceea de a fi împăcat cu propriul drum – se împlinește. Ai ajuns exact unde trebuia și, cel mai important, te simți bine cu asta. Nu mai ai nevoie de validare din exterior: îți recunoști singur eforturile și integritatea emoțională.

Ai încredere în tine, iar această încredere îți oferă liniștea pe care o căutai. Zâmbește – lucrurile chiar se așază.