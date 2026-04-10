După furtună vine soarele: 4 zodii chinezești scapă de necazuri pe 11 aprilie 2026

Energia acestei zile – cunoscută drept Ziua de Închidere sub semnul Iepurelui de Lemn – favorizează finalurile și eliberarea de tot ceea ce nu mai este benefic.

Deși ideea de „a renunța” poate părea negativă, în acest context ea vine cu un sens profund: este momentul să lași în urmă situațiile care te-au ținut pe loc și să faci loc unui nou început.

Iepure

Pentru tine, această zi aduce o eliberare emoțională importantă. Stresul acumulat și gândurile care nu îți dădeau pace încep să dispară. Înțelegi că frica te-a ținut pe loc și alegi, în sfârșit, să o lași în urmă.

Pe măsură ce renunți la trecut, simți o ușurare profundă. Energia acestei zile te ajută să îți recapeți liniștea și claritatea emoțională, iar lucrurile încep să se așeze în favoarea ta.

Câine

O relație sau o situație dezechilibrată ajunge la final. Realizezi că ai investit prea mult într-o conexiune care nu ți-a adus beneficii reale.

Despărțirea sau distanțarea nu mai vine cu vinovăție, ci cu un sentiment de eliberare. Începând cu 11 aprilie, alegi relații sănătoase, bazate pe reciprocitate și respect.

Bivol

Lecția ta este despre sinceritate și renunțare. Ai tendința de a rămâne atașat de lucruri sau situații prea mult timp, însă această zi îți arată că uneori trebuie să lași lucrurile să plece.

Poate fi vorba despre un loc de muncă, o idee sau o convingere care nu te mai ajută. Renunțând la iluzia controlului, îți redescoperi vocea interioară și direcția corectă.

Șobolan

Pentru tine, schimbarea vine la nivel mental. Zgomotul interior și gândurile repetitive încep să se liniștească.

După o perioadă în care ai analizat excesiv situațiile, reușești să găsești soluția potrivită. Claritatea apare exact în momentul în care alegi să te concentrezi pe rezolvarea problemelor, nu pe îngrijorări.