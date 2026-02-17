Eclipsa din 17 februarie 2026 aduce finaluri fericite pentru 3 zodii

Este un moment de închidere a unor capitole dificile, de claritate și de eliberare. Eclipsele aduc finaluri karmice, iar aceasta vine cu promisiunea unui „final fericit” pentru cei pregătiți să lase trecutul în urmă.

Pentru aceste zodii, se limpezesc situații care păreau fără ieșire, dispar blocajele și apare, în sfârșit, sentimentul că totul este exact unde trebuie să fie.

♒ Vărsător

Totul se aliniază prin autoacceptare

Pentru tine, Vărsătorule, această eclipsă este profund personală. După o perioadă lungă de căutări și confuzie, începi să înțelegi cine ești cu adevărat și ce vrei de la viață. Renunți la identități vechi, la roluri care nu ți se mai potrivesc și la tipare repetitive care te țineau pe loc.

Eclipsa de Soare din zodia ta aduce o resetare totală: mai multă încredere, stimă de sine și curajul de a merge înainte fără îndoieli. Totul începe, în sfârșit, să capete sens.

♌ Leu

Adevărul spus la timp aduce liniște și echilibru

Pentru Leu, momentul-cheie este legat de relații. Există un adevăr care nu mai poate fi amânat, o discuție necesară care, odată purtată, aduce claritate și eliberare. Pe 17 februarie, nu mai poți ține lucrurile în tine.

Eclipsa te ajută să spui exact ce simți, fără teamă. Odată ce adevărul iese la lumină, tensiunile se dizolvă, iar viitorul relației se reconstruiește pe baze mai sincere. Din acest punct, lucrurile încep să se așeze natural.

♉ Taur

Recunoaștere, stabilitate și schimbări benefice

Pentru Taur, ziua de 17 februarie vine cu rezolvări pe plan profesional și financiar. După mult efort și muncă susținută, apare recunoașterea pe care o așteptai. Primești validare, stabilitate și, poate, oportunitatea de a schimba direcția într-un mod care îți aduce mai mult echilibru.

Eclipsa în Vărsător te eliberează de un tip de muncă sau de o presiune care nu te mai reprezenta. Devii mai deschis către schimbări și capeți încredere că viitorul tău este sigur. Problemele care te îngrijorau până acum încep să se stingă.