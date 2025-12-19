Eclipse 2026: Date, semnificații și astrologie

Din punct de vedere spiritual, eclipsele ne ghidează de-a lungul unei călătorii continue de creștere sufletească.

Când este următoarea eclipsă solară?

Următoarea eclipsă solară inelară va avea loc pe 17 februarie 2026, la 12:13 UT/GMT, la 28°56’ Vărsător.

Când este următoarea eclipsă lunară?

Următoarea eclipsă lunară va avea loc pe 3 martie 2026, la 11:43 UT/GMT, la 12°51’ Fecioară.

Eclipse solare și lunare din 2026: Date cheie și cronologie

Eclipsa Solară Anuală în Vărsător (28°56’): 17 februarie 2026, la 12:13 UT/GMT

Eclipsa Totală de Lună în Fecioară (12°51’): 3 martie 2026 la 11:34 UT/GMT

Eclipsa Totală de Lună în Leu (20°08’): 12 august 2026 la 17:47 UT/GMT

Eclipsa Parțială de Lună în Pești (4°51’): 28 august 2026 la 04:14 UT/GMT

Eclipsa solară în Vărsător: februarie 2026

În februarie 2026, eclipsa anuală de Soare în Vărsător ne va încuraja să îmbrățișăm noi începuturi semnificative legate de calitățile acestui semn de aer: conștiință colectivă, autenticitate radicală și eliberare.

Vom fi obligați să implementăm schimbări semnificative și să contestăm status quo-ul. Rebeliunea va fi esențială pentru supraviețuirea spirituală.

Pentru a obține o perspectivă mai profundă, examinează unde apare Vărsătorul în harta ta astrologică natală.

Eclipsa lunară în Fecioară: Martie 2026

În martie 2026,va avea loc o eclipsă totală de Lună în Fecioară, determinându-ne să eliberăm și să îmbrățișăm o capitulare predestinată, legată de temele acestui semn de Pământ: detalii, ordine, structură, analiză și rafinament.

În această perioadă va deveni clar unde perfecționismul, gândirea excesivă sau cinismul ne pot împiedica creșterea spirituală. Pentru a evolua va trebui să renunțăm la criticile inutile la adresa noastră și a celorlalți.

Casele sau plasamentele Fecioarei în harta ta natală pot oferi perspective suplimentare.

Eclipsa solară în Leu: August 2026

În august 2026, eclipsa totală de Soare în Leu marchează un moment pentru noi începuturi semnificative legate de trăsăturile acestui semn: leadership, autoexprimare și curaj. Vom simți o puternică dorință de a conduce cu inimile noastre, fiind în același timp mândri de sinele nostru cel mai înalt.

Loialitatea noastră față de noi înșine va crește, ghidându-ne să alegem căi care se aliniază cu bunăstarea noastră personală.

Pentru o introspecție mai profundă, aruncați o privire mai atentă asupra plasamentelor sau casei Leului în harta voastră natală.

Eclipsa Lunară în Pești: August 2026

Ultima eclipsă a anului are loc în august 2026, cu o eclipsă parțială de Lună în Pești. Acest eveniment ne încurajează să eliberăm ceea ce nu ne mai servește, în special în ceea ce privește aspectele din umbră ale acestui semn de apă: evadare, martiriul și sacrificiul de sine.

Va deveni clar unde ochelarii noștri roz ne-au distorsionat percepția, dezvăluind adevărata natură a anumitor situații.

Pentru a obține o perspectivă mai profundă, verificați zonele guvernate de Pești din harta voastră astrologică, potrivit parade.com.