Efectele eclipsei de Lună asupra zodiilor, în săptămâna 9 - 15 martie 2026

Senzația de dezorientare este comună după o eclipsă. Ca să nu mai vorbim de efectele suplimentare ale lui Mercur retrograd în Pești, până pe 20 martie, așa că „enzația de a fi într-o ceață este de așteptat.

Sezonul Peștilor ne îndeamnă să înfruntăm ceea ce vrem să păstrăm îngropat, arătându-ne în același timp lumina și puterea pe care le avem în interior. Din fericire, energia Lunii în Capricorn din 12 martie este o forță de ancorare extrem de necesară, ajutându-ne să trecem de la emoțional la logic. Săptămâna se încheie cu Luna în Vărsător, care începe pe 14 martie, încurajându-ne să ne vindecăm și să ne conectăm cu oamenii în care avem încredere.

Berbec

Ultima fază a lunii în pătrar din 11 martie este o zi bună pentru a privi în interior și a-ți găsi puterea. Eclipsa probabil te-a zguduit și s-ar putea să te întrebi care sunt adevăratele tale motivații în această perioadă.

Asigură-te că ții ochii pe premiu și nu te lăsa prea prins în valurile emoționale ale acestui sezon Pești. Fii sincer cu emoțiile tale în această săptămână. Energia optimistă a Lunii în Săgetător de la începutul săptămânii îți oferă puterea de a le înfrunta.

Taur

Renunțarea la acele relații care nu funcționau în favoarea ta se simte mult mai simplă acum, după ce această energie a eclipsei a adus atenția asupra acestei părți a hărții tale. Săptămâna aceasta s-ar putea să simți o mică mahmureală emoțională în timp ce privești înapoi la conexiunile care te-au transformat.

Cei care sunt singuri ar putea vedea inimile lor însetate de noi prietenii sau parteneriate romantice. Stabilește aceste intenții după ce Mercur staționează direct pe 20 martie, deoarece atunci este cel mai probabil să întâlnești oameni care sunt mai aliniați cu tine.

Gemeni

Eclipsa a adus unele schimbări în viața ta de acasă, așa că în această săptămână, este esențial să petreci mai mult timp cu cei dragi. Luna este pentru scurt timp în Scorpion luni, ceea ce deschide căi de comunicare, în timp ce Luna în Săgetător care urmează facilitează deschiderea.

Lucrurile încep să pară mult mai ușor de gestionat odată ce Luna este în Vărsător în weekend, deoarece vei fi mai capabil să-ți procesezi gândurile și să ai acele conversații pe care poate le-ai evitat.

Rac

Nu îți dai puterea nimănui, Rac, iar eclipsa ți-a adus în atenție acest lucru. Aceasta este o săptămână în care vezi cu adevărat cine sunt adevărații tăi prieteni. În această săptămână vibrantă, Luna în Scorpion aduce împământare și mai multă claritate.

Sistemul tău de sprijin te înalță și te ajută să te ridici în această săptămână. În timp ce Saturn în Berbec aplică presiunea, Luna în Capricorn îți aduce o echipă care te ajută dacă ai nevoie.

Leu

Există o energie puternică în jurul tău, eclipsa lunară de săptămâna trecută încă ne influențează. Pe măsură ce intrăm în această nouă săptămână, este esențial să nu ne lăsăm prea prinși de ceea ce ar fi putut fi. În schimb, învățăm și creștem din acele experiențe.

Am văzut adevărurile ascunse în timpul sezonului eclipselor și al lui Mercur retrograd, iar acum putem planifica schimbările pe care dorim să le facem odată ce Mercur este direct pe 20. Ia-o ușor cu tine însuți. Reflectă și mergi în ritmul dorit. Nu te gândi la asta ca la o competiție. În schimb, concentrează-te pe lecțiile învățate și privește-le printr-o lentilă mai optimistă.

Fecioară

Eclipsa din semnul tău fie a fost romantică, fie ți-a adus înapoi niște vechi povești de dragoste pe care ai fi preferat să le uiți. Cu toate acestea, energia Scorpionului care începe lucrurile în această săptămână te face să ridici un zid. Fii atent la oamenii pe care îi lași să intre.

Când Luna este în Capricorn la mijlocul săptămânii, zidul începe să se prăbușească și s-ar putea să fii mai dispus să înfrunți ceea ce te ține pe loc emoțional. Energia lunației în zodia ta de săptămâna trecută te-a ajutat să-ți găsești curajul, chiar și atunci când s-ar putea să nu te simți pregătit să porți armura.

Balanță

Aceasta este o săptămână pentru odihnă și recalibrare după eclipsă. Privește lucrurile cu o lentilă mai optimistă pe măsură ce te întorci la ceea ce te motivează. Ca semn de aer, această energie s-ar putea simți ca nisipuri mișcătoare, ceea ce face mai ușor să devii susceptibil la emoțiile pe care le-ai fi putut ignora.

Dacă ai nevoie să plângi, această lunație Scorpion la începutul săptămânii te-ar putea face mai dispus să te conectezi cu emoțiile tale. Dar lucrurile se intensifică pe măsură ce săptămâna progresează, Luna în Vărsător aducându-te din nou la dispoziția ta în weekend.

Scorpion

După această eclipsă, probabil ați experimentat unele schimbări în prieteniile sau conexiunile pe care le aveți la școală sau la serviciu. Cu toate acestea, ați putea, de asemenea, să întâlniți sau să întâlniți un aflux de oameni din trecut, pe măsură ce își croiesc drum înapoi în viața voastră.

Acum este momentul să vedeți cum v-au schimbat acești oameni și să fiți mai conștienți de oamenii pe care îi atrageți în viitor.

Săgetător

Munca pe care ați depus-o în ultimii ani ar fi putut fi zdruncinată de această eclipsă. Ești inspirat de munca pe care o faci acum? Îți dorește inima niște schimbări? Mahmureala eclipsei îți aduce în atenție aceste întrebări.

Dar amintește-ți că Mercur este încă retrograd, așa că, dacă te îndoiești de tine, probabil acesta este motivul. Rămâi concentrat și caută inspirațiile și lucrurile care îți aduc fericire în această săptămână.

Capricorn

Mahmureala eclipsei afectează modul în care te exprimi. Luna în Scorpion la începutul săptămânii te ajută să-ți găsești cuvintele și să te exprimi mai direct.

Totuși, aceasta este o reamintire pentru tine să fii mai blând cu oamenii din jurul tău și să arăți mai multă compasiune. Nu disprețui sentimentele celorlalți. Este mai bine să fii un jucător de echipă. Luna în zodia ta la mijlocul săptămânii îți arată cum să îmbrățișezi diplomația și să fii mai amabil cu Jupiter, planeta norocului, care se opune zodiei tale.

Vărsător

Eclipsa solară din semnul tău a scos la lumină ceea ce prețuiești, în timp ce eclipsa lunară scoate la lumină lucrurile pe care visezi să le realizezi. Hrănește aceste idei și nu renunța la ele.

S-ar putea să fii mai conștient de sistemul tău de valori după ce energia acestei eclipse a preluat controlul asupra cerului săptămâna trecută. Acum este momentul să mergi în direcția dorită. Dacă trebuie să faci schimbări la planurile tale, așteaptă până după ce Mercur intră în directă schimbare pe 20 martie.

Pești

S-ar putea să te privești diferit în această săptămână, într-un mod mai pozitiv. Devii mai aliniat cu obiectivele tale. Felicită-te și simte-te victorios, deoarece această eclipsă ți-a arătat creșterea pe care ai făcut-o în ultimii ani.

Cu Saturn acum în Berbec, înveți să devii cea mai mare susținătoare a ta. Eclipsa scoate la iveală și relațiile tale pentru următoarele săptămâni. Vei învăța să nu te mulțumești cu mai puțin pe viitor, notează yourtango.com.

