Eliberare: 3 Zodii scapă de tristețe după 13 August 2025

Acest tranzit poate adânci emoțiile, dar nu ne va trage în jos. Datorită energiei lui Venus, putem privi spre un final fericit, ca să spunem așa. Lucrurile se îmbunătățesc, iar tristețea dispare.

Pentru trei semne zodiacale în mod special, am putea considera 13 august o zi a conștientizării. Nu mai simțim tristețe sau dorința de a ne plânge de milă. Da, a durat ceva timp până am ajuns aici, dar aceasta este răsplata, iar acum suntem într-un loc mental în care putem lăsa totul să se întâmple. Am plătit prețul, am trăit tristețea și acum, din fericire, este timpul să mergem mai departe.

1. Berbec



A rămâne tăcut nu este stilul tău, Berbec. De fapt, în timpul tranzitului Lunii pătrată cu Venus, vei simți că tot ce ai suferit în tăcere trebuie spus. Este timpul să ieși din acea stare întunecată. Lumina te vrea înapoi.

Ai petrecut destul timp pretinzând că nu te doare ceva. Acum că ești gata să recunoști, și toată vulnerabilitatea care vine cu asta, într-un fel, te eliberează.

Este una dintre acele zile în care trebuie să simți pentru a vindeca, și o simți cu adevărat. Atât de mult încât știi că singura cale de ieșire este să recunoști ce s-a întâmplat și apoi să mergi fericit mai departe. Nu ești supărat sau amar, pur și simplu ai încheiat capitolul. Și este perfect!

2. Rac

În timpul pătratelor dintre Lună și Venus, vei avea parte de o eliberare emoțională de care aveai nevoie, Rac, și va fi ca o a doua șansă. Minunat. Nu vrei să pierzi această oportunitate.

Vezi acum că iubirea pe care o oferi este sacră și este timpul să încetezi să o dăruiești celor care nu o respectă. Un mare WOW. Tristețea din inima ta se ridică pentru că nu mai ești dispus să-ți compromiți inima.

13 august îți permite să te recâștigi pe tine însuți, iar acest lucru se simte incredibil de revigorant. Este uimitor să realizezi cât de puternic ești cu adevărat și că tristețea a avut un scop. Acum, este timpul să renunți la trecut și să te bucuri de realitatea prezentului.

3. Capricorn

Nu ești genul care să se complacă în tristețe, Capricorn, dar chiar și tu știi că ai purtat o durere tăcută. De asemenea, ești destul de conștient că acest tip de tristețe nu va face altceva decât să-ți distrugă mintea în timp, așa că este timpul să o lași să plece.

Tranzitul din această zi, Luna pătrată cu Venus, acționează asupra ta într-un mod foarte pozitiv. Îți arată foarte clar prin ce ai trecut și te întreabă dacă vrei să vezi asta pentru tine în următorii cinci ani. Este un șoc mare, dar și o realizare uriașă.

Vrei să fii liber de această tristețe și acum accepți că este o alegere. Să rămâi cu ea sau să mergi mai departe? Vei alege să mergi mai departe, pentru că ești destul de înțelept.