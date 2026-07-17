Feng Shui: Ce plantă de apartament ți se potrivește, în funcție de zodie

Cele 5 elemente esențiale în feng-shui sunt : focul, apa, pământul, metalul și lemnul.

De ce sunt plantele importante în Feng Shui

Lemnul are legătură cu nuanța verde și, împreună, transmit esența vieții. Plantele de apartament vii funcționează în moduri uimitoare, pe care nu le putem vedea cu ochii. Ele servesc și ca memento-uri vizuale excelente ale căutării noastre zilnice de maximizare a pozitivității și fericirii.

Cum interacționează astrologia și feng shui

Adăugarea de plante și elemente feng shui de apartament poate reduce tensiunea între locatarii născuți în zodii incompatibile și crește energia pozitivă în casă.

Berbec: Aloe Vera

Cu un spirit curajos, adesea spontan, Berbecul ar trebui să practice feng shui cu o plantă de apartament cu aloe vera. Leung a descris această plantă ca întruchipând caracteristici curajoase și puternice, ambele completând natura hotărâtă a Berbecului.

Taur: Arborele banilor

Un Taur este cunoscut pentru a fi practic și stabil, cu etosul său muncitor și modul său inteligent de gândire. Arborele banilor, cunoscut oficial sub numele de arborele acvatic Pachira, contribuie la loialitate și prosperitate financiară.

Gemeni: Monstera Deliciosa

Gemenii sunt cunoscuți pentru optimismul și capacitatea lor de a se adapta la medii noi, ceea ce se datorează dragostei lor pentru socializare. Frunza despicată reprezintă pozitivitatea și fericirea, potrivit lui Leung - cu alte cuvinte, geamănul real al unui Gemen.

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Rac: Jad

Racii sunt conectați cu emoțiile lor și sunt extrem de onești - dar dacă intră în partea lor rea, vor ține ranchiună. Fiind o suculentă, plantelor de jad le place să absoarbă apă și te vor anunța vizual când este timpul să le hrănești (există acea onestitate). Leung le descrie, de asemenea, ca fiind atente și protectoare.

Leu: Palmier coadă de cal

Leii sunt plini de bucurie și adoră să arate entuziasm ori de câte ori au ocazia. Palmierul coadă de cal proiectează o energie bună similară, cu o primăvară în frunzele sale care proiectează fericire. Leung subliniază, de asemenea, caracteristica palmierului coadă de cal de a fi imaginativ, o trăsătură pe care Leii adoră să o exprime altora.

Fecioară: Arborele de cauciuc

Ca semn de pământ, Fecioarele sunt cunoscute pentru că sunt de încredere, responsabile și - sincer - perfecționiste. O plantă de cauciuc este planta de apartament ideală pentru feng shui într-o casă a Fecioarei, conform...

Atribuit lui Leung, care are o energie bună ce susține „finanțele” și „responsabilitatea”.

Balanță: Monstera Adansonii

Balanțele pot fi descrise ca fiind imparțiale, cooperante, relaxate și grațioase, cu un aer predominant de romantism. Monstera Adansonii - cunoscută și sub numele de planta cu cinci găuri din motive evidente - completează acest semn cu vibrațiile sale fericite și plăcute.

Scorpion: Dracaena

Cu un aer misterios, Scorpionii sunt cunoscuți pentru că sunt extrem de observatori și au o profunzime emoțională intensă. Leung a menționat că o dracaena este o potrivire compatibilă pentru feng shui datorită trăsăturilor sale protectoare, dar și fericite.

Săgetător: Alocasia

Săgetătorii se bucură de independența lor și o practică prin intermediul mentalității lor globale. Adesea adoptând un punct de vedere idealist, un Săgetător poate apela la o alocasie pentru a-și păstra casa feng shui, care are caracteristici protectoare și de grijă pentru a ajuta un Săgetător să rămână cu picioarele pe pământ.

Capricorn: Bonsai

Acest semn zodiacal este despre muncă asiduă. Ambiția și determinarea unui Capricorn de a atinge obiectivele sunt atât de intense încât poate fi perceput de ceilalți ca fiind încăpățânat. Potrivit lui Leung, un bonsai proiectează energie de seriozitate și prosperitate financiară care susține acest stil de viață.

Vărsător: Regina Pothos de Marmură

Vărsătorii sunt oameni umanitari care gândesc în afara tiparelor, cu o personalitate relaxată care dă naștere unor idei inventive. Regina Pothos de Marmură, curgând liber din ghiveciul său în toate felurile, aduce energie bună și fericire într-un spațiu.

Pești: Arborele Ficus Benjamina

Ca semn de apă, Peștii sunt visători emoționali, cu capul adesea în nori. Își canalizează energia în diverse forme artistice, iar arborele Ficus Bejamina încurajează această creativitate cu caracteristici motivaționale și axate pe artă, potrivit apartmenttherapy.com.