Ghidul cristalelor pentru fiecare zodie: Corespondențe energetice și semnificații

Fiecărei planete i s-a atribuit un cristal sau o piatră, împreună cu instrucțiuni despre cum să graveze și să utilizeze aceste pietre în scopuri spirituale. Aceste asocieri au provenit în mare măsură din credința că fiecare planetă are propriile caracteristici și forțe pe care le emite și prin care ne influențează, iar acestea erau legate de caracteristicile pietrelor semiprețioase.

De exemplu, rubinul roșu era asociat cu focul și soarele. De-a lungul secolelor, planetele au început să fie legate de semne astrologice și, ca urmare, fiecare semn astrologic a primit și propriul cristal, care era în esență legat de planeta respectivă. Leul este guvernat de Soare, iar cristalul Soarelui este rubinul. Taurul este guvernat de Venus, cristalul lui Venus este smaraldul, prin urmare, cristalul Taurului este smaraldul.

Mai târziu, în Europa medievală, practica de a purta diferite cristale în funcție de luna anului a devenit comună. În mai, oamenii purtau smaralde, iar în iulie, rubine. În secolul al XIX-lea, oferirea de bijuterii în funcție de luna nașterii a devenit o tendință populară.

Lista pietrelor de naștere

În anii 1930, din cauza practicii tot mai frecvente de a atribui mai multe pietre unui singur semn zodiacal și a confuziei care a urmat, a fost stabilită o listă standardizată a pietrelor de naștere, care s-a păstrat până în zilele noastre.

Lista oficială standardizată este următoarea: ianuarie: granat; februarie: ametist; martie: acvamarin; aprilie: diamant; mai: smarald; iunie: perlă, piatră lunii, alexandrit; iulie: rubin; august: peridot, spinel; septembrie: safir; octombrie: opal, turmalină; noiembrie: citrin, topaz; decembrie: turcoaz, tanzanit, zircon.

Un cristal legat de un semn zodiacal sau de o lună a nașterii are scopul de a sublinia calitățile unei persoane din acel semn, ajutându-o să își asume mai mult și echilibrând în același timp alte trăsături.

Berbec

Pietre zodiacale: Diamant, heliotrop (piatră sanguină), rubin, granat, carneol, jaspis roșu

Pietre planetare: Marte: Rubin, granat, coral roșu, jaspis

Berbecul este un semn de foc plin de curaj, determinare și vitalitate. Diamantul reflectă puterea și rezistența lor, în timp ce heliotropul (piatră sanguină) stimulează energia, concentrarea și vitalitate fizică, menținând în același timp Berbecul cu picioarele pe pământ. Jaspul roșu aduce stabilitate, echilibrează impulsivitatea și completează frumos natura lor aprinsă, în timp ce carneolul deschide creativitatea, întărește puterea personală și încurajează exprimarea talentelor. Împreună formează o combinație care permite Berbecului să își canalizeze pasiunea și energia spre succes și spre realizarea încrezătoare a viziunilor sale.

Taur

Pietre zodiacale: Smarald, cuarț roz, jad, turmalină, topaz, smarald

Pietre planetare: Venus: Smarald, cuarț roz, safir alb

Taurul este un semn guvernat de Venus, așa că pietrele sale întruchipează dragostea, armonia și echilibrul estetic. Smaraldul încurajează dragostea necondiționată și stabilitatea emoțională, în timp ce cuarțul roz, cunoscut sub numele de „piatra iubirii”, încurajează Taurul să se deschidă emoțiilor sale, să dezvolte respectul de sine și, în același timp, să consolideze relațiile cu ceilalți. Safirul reprezintă înțelepciunea și loialitatea, calități care se aliniază bine cu natura fiabilă și practică a Taurului. Această piatră prețioasă ajută, de asemenea, la luarea mai ușoară a deciziilor, lucru cu care Taurii încăpățânați se luptă uneori. Chihlimbarul este asociat cu calitățile pământești ale Taurului și aduce căldură și noroc.

Gemeni

Pietre zodiacale: Agat, perlă, citrin, ochi de tigru, acvamarin, smarald, alexandrit

Pietre planetare: Mercur: Ametist, citrin, agat, ochi de tigru

Gemenii sunt un semn de aer cunoscut pentru mintea lor curioasă și agilă. Acvamarinul calmează o mentalitate activă și încurajează o comunicare clară, în timp ce citrinul, cunoscut sub numele de „piatra succesului”, întărește intelectul natural și creativitatea Gemenilor, aducând în același timp abundență și pozitivitate. Ochiul de tigru ajută la ancorarea unei minți dispersate și oferă un sentiment de securitate, în timp ce alexandritul, cu jocul său de culori, simbolizează natura duală a Gemenilor și stimulează creativitatea. Împreună, aceste pietre susțin energia intelectuală, capacitatea de a se exprima și de a echilibra natura lor duală.

Rac

Pietre zodiacale: Piatra Lunii, perlă, selenit, labradorit, rubin

Pietre planetare Lună: Piatra Lunii, perlă

Racul este un semn guvernat de Lună, așa că pietrele sale reflectă profunzimea emoțională, intuiția și grija. Piatra Lunii întărește echilibrul emoțional și intuiția, în timp ce perla simbolizează puritatea, loialitatea și înțelepciunea interioară, fiind o potrivire ideală pentru natura plină de compasiune și empatie a Racului. Carneolul aduce curaj și motivație și îi încurajează să își îmbrățișeze latura creativă, smaraldul susține armonia, concentrarea și un sentiment de securitate, iar rubinul, piatra tradițională de naștere a Racului din iulie, crește vitalitatea, pasiunea și puterea, ajutându-i să își exprime latura emoțională și creativă cu încredere și eleganță.

Leu

Pietre zodiacale: Diamant, piatră solară, safir galben, chihlimbar, ochi de tigru, agat de foc, citrin

Pietre planetare Soare: Rubin, diamant, carneol

Leul este un lider natural, cu energie focoasă și carismă, accentuate de pietrele sale. Piatra soarelui stimulează vitalitatea și încrederea în sine, în timp ce ochiul de tigru aduce curaj, concentrare și stabilitate interioară. Agatul de foc stimulează creativitatea și pasiunea, rubinul sporește vitalitatea și abilitățile de lider, iar citrinul adaugă pozitivitate și abundență. Aceste pietre întăresc trăsăturile naturale ale Leului, cum ar fi carisma, generozitatea și ambiția, oferind în același timp echilibru, ancorare în pământ și protecție împotriva energiilor negative.

Fecioară

Pietre zodiacale: Safir, peridot, amazonit, jaspis verde, carneol

Pietre planetare: Mercur: Ametist, smarald, citrin, agat

Fecioara este un semn analitic, atent și pământesc, care are nevoie de cristale care să susțină concentrarea, claritatea și echilibrul interior. Safirul albastru simbolizează înțelepciunea, concentrarea și integritatea, în timp ce peridotul aduce un sentiment de bucurie, abundență și transformare. Mintea analitică a Fecioarei beneficiază de energia calmantă a amazonitului, care îmbunătățește, de asemenea, abilitățile de comunicare și organizare. Carneolul stimulează creativitatea și încrederea în sine, citrinul adaugă energie și vitalitate, iar agatul verde conectează Fecioara cu natura și creșterea. Împreună, aceste pietre susțin forța analitică a Fecioarei, stabilitatea și capacitatea de a realiza idei cu eleganță și discernământ.

Balanță

Piere zodiacale: Opal, lapis lazuli, cuarț roz, turcoaz, acvamarin, turmalină

Piere planetare Venus: Smarald, cuarț roz, safir alb

Balanțele sunt un semn al diplomației, esteticii și echilibrului, reflectate și în pietrele lor. Opalul sporește natura diplomatică și fermecătoare a Balanțelor, susține echilibrul emoțional și îmbunătățește capacitatea de luare a deciziilor. Lapis lazuli încurajează comunicarea, înțelepciunea și intuiția, în timp ce cuarțul roz încurajează Balanțele să își exprime adevăratele emoții, încurajând în același timp iubirea de sine și compasiunea pentru ceilalți. Peridotul aduce claritate și fericire și reduce stresul, turmalina ajută la menținerea stabilității interioare, iar acvamarinul calmează și susține luarea deciziilor. Aceste pietre subliniază capacitatea Balanțelor de a exprima reprezintă eleganță, echilibru și forță subtilă în relații.

Scorpion

Piere zodiacale: Obsidian, granat, rubin, malachit, labradorit, ametist, topaz, opal

Piere planetare: Pluto, în mod tradițional Marte: Rubin, granat, moldavit, cuarț

Scorpionii sunt un semn al profunzimii, pasiunii și transformării, ceea ce se reflectă în cristalele lor. Cunoscuți pentru intensitatea lor, sunt susținuți în continuare de energia mistică a labradoritului, care întărește intuiția și puterea interioară. Ametistul calmează, sporește abilitățile psihice și conștientizarea, topazul aduce claritate și echilibru emoțional, opalul evidențiază misterul și profunzimea Scorpionului, iar malachitul susține transformarea, una dintre cele mai puternice trăsături ale lor. Obsidianul negru îi ajută pe Scorpioni să elibereze negativitatea și poverile emoționale și încurajează transformarea și dezvoltarea personală.

Săgetător

Pietre zodiacale: Turcoaz, topaz, ametist, sodalit, agat albastru, citrin, zircon

Pietre planetare: Jupiter: Safir galben, jaspis, turcoaz

Săgetătorul este un semn al libertății, înțelepciunii și spiritului aventuros. Turcoazul este piatra oficială a Săgetătorului, cunoscut pentru echilibrarea naturii sale aprinse cu energia sa calmantă albastru-verde, promovând în același timp comunicarea și protecția. Topazul calmează spiritul lor neliniștit și întărește gândirea filosofică, ametistul încurajează înțelepciunea, intuiția și armonia spirituală. Sodalitul susține exprimarea și gândirea clară, agat albastru îi ajută să găsească echilibru și armonie în timpul aventurilor lor, reducând în același timp stresul și anxietatea. Citrinul și zirconul adaugă pozitivitate, energie și sprijin în călătoria aventuroasă a vieții Săgetătorului.

Capricorn

Piere zodiacale: Onix negru, cuarț fumuriu, granat, obsidian, safir albastru, topaz, peridot

Piere planetare Saturn: Onix, safir, hematit, lapis lazuli

Capricornii sunt un semn al disciplinei, ambiției și pragmatismului și, prin urmare, au nevoie de cristale care să îi ghideze și să îi înrădăcineze. Energia de împământare a granatului se aliniază cu natura practică și ambițioasă a Capricornului și susține succesul, curajul și autodisciplina. Onixul negru oferă protecție și sprijin în depășirea provocărilor, în timp ce obsidianul ajută la transformarea interioară și sporește intuiția. Safirul albastru aduce înțelepciune și concentrare, topazul întărește claritatea și creșterea personală, astfel încât ambițiile să poată fi realizate pe deplin, iar peridotul promovează armonia și creșterea. Împreună, aceste pietre permit Capricornului să urmărească obiective cu forță, stabilitate și o încredere în sine elegantă.

Vărsător

Piere zodiacale: Ametist, labradorit, acvamarin, aventurin, lapis lazuli, granat, turcoaz, topaz albastru

Piere planetare: Uranus, în mod tradițional Saturn: Uranus ametist, amazonit, acvamarin; Saturn safir albastru, calcit galben

Vărsătorul este un semn al inovației, umanitarismului și independenței. Acvamarinul încurajează comunicarea clară, echilibrul emoțional și curajul. Ametistul, un cristal al păcii interioare, întărește calitățile intuitive și umanitare ale Vărsătorului, stimulează creativitatea și aduce calm interior. Topazul albastru încurajează exprimarea ideilor și viziunilor unice, sporind în același timp încrederea în sine și dezvoltarea personală. Granatul adaugă energie și protecție, turcoazul susține, de asemenea, creativitatea și protecția, iar safirul albastru aduce înțelepciune și concentrare. Împreună, aceste pietre permit Vărsătorului să exprime independența, puterea vizionară și creativitatea cu o ușurință și un echilibru aerisit.

Pești

Piere zodiacale: Ametist, acvamarin, perlă, piatra lunii, jad

Piere planetare: Jupiter: Safir galben, acvamarin, topaz, citrin

Peștii sunt un semn al compasiunii, intuiției și spiritualității, reflectate în pietrele lor. Acvamarinul aduce calm, echilibru emoțional și claritate în luarea deciziilor, în timp ce energia spirituală a ametistului întărește intuiția și compasiunea Peștilor, accelerează vindecarea emoțională și restabilește pacea interioară. Peștii sunt un semn extrem de spiritual, așa că piatra lunii este deosebit de benefică deoarece sporește intuiția, inspiră creativitatea, succesul și norocul în dragoste și afaceri. Jadul aduce armonie, echilibru și noroc. Împreună, aceste pietre le permit Peștilor să își exprime natura emoțională și intuitivă cu blândețe, putere și inteligență emoțională, potrivit vogueadria.com.