Horoscop 5–11 ianuarie 2026: o săptămână excelentă pentru toate zodiile

Pe măsură ce ne acomodăm cu noul an, Luna în Leu ne crește încrederea în primele zile ale săptămânii și ne reconectează cu latura creativă.

Pe 7 ianuarie, Luna intră în Fecioară, aducând structură, disciplină și claritate mentală, mai ales prin opoziția cu Saturn. Din 9 ianuarie, energia cardinală se intensifică odată cu Luna în Balanță, pregătindu-ne să integrăm lecțiile sezonului Capricornului: responsabilitate, organizare și control asupra propriului destin, fără teamă sau îndoială de sine.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Săptămâna îți oferă ocazia ideală de a explora idei noi și proiecte artistice. Luna în Leu îți aduce inspirație și curaj la începutul perioadei.

La mijlocul săptămânii, Luna în Fecioară te ajută să-ți organizezi timpul și să-ți rafinezi ideile, fără grabă.

Colaborările sunt extrem de productive, iar spre weekend, Luna în Balanță te face mai diplomat și mai dispus să asculți.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

După agitația sărbătorilor, începutul săptămânii aduce liniște și stabilitate. Energia Leului te ajută să pornești idei creative pe care le-ai tot amânat.

La mijlocul săptămânii, romantismul este accentuat – ești mai deschis față de cei dragi.

Weekendul, sub Luna în Balanță, este ideal pentru echilibru emoțional și grijă față de tine.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Luna în Leu te pune în elementul tău: idei multe, exprimare clară și încredere în sine. Discuțiile cu ceilalți îți stimulează creativitatea.

Luna în Fecioară te ajută să pui ordine în planurile de acasă și de la muncă – evită autocritica excesivă.

Weekendul îți reactivează viața socială și nevoia de distracție.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Săptămâna începe cu focus pe bani și responsabilitate financiară. Energia sezonului Capricornului te ajută să-ți reevaluezi obiceiurile de cheltuire.

Pe parcursul zilelor următoare, apar idei noi pentru siguranță materială.

Weekendul aduce optimism și dorință de a petrece timp cu familia.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Luna pornește săptămâna chiar în semnul tău, iar tu ești în centrul atenției. La muncă, energia ta este remarcată.

La mijlocul săptămânii, Luna în Fecioară favorizează studiul și planificarea.

Weekendul este perfect pentru socializare și asumarea unui rol nou, pe măsura încrederii tale.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Aceasta este o săptămână în care odihna și îngrijirea personală sunt esențiale. Marte îți cere mult, iar corpul are nevoie de pauze.

În weekend, Luna în Balanță te îndeamnă să reflectezi la prietenii și să întărești legăturile importante.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Chiar dacă sărbătorile s-au încheiat, dorința de socializare rămâne puternică la începutul săptămânii. Reiei legătura cu prieteni vechi.

Luna în Fecioară te îndeamnă la retragere și reflecție.

Când Luna intră în semnul tău, este momentul ideal pentru muncă atentă și finisarea proiectelor.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Luna în Leu îți activează ambiția și dorința de a-ți atinge obiectivele anului.

La mijlocul săptămânii, visele și planurile de viitor capătă contur.

Weekendul aduce armonie emoțională și șanse de reconciliere.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna în Leu îți oferă un start entuziast și optimist. Este un moment excelent pentru a planifica o călătorie.

Luna în Fecioară îți aduce claritate în relațiile profesionale și în direcția carierei.

Weekendul te motivează să visezi din nou și să faci planuri concrete.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Săptămâna începe cu reflecții asupra trecutului și a rezistenței tale interioare.

De miercuri, Luna în Fecioară îți trezește dorința de explorare și cunoaștere.

Weekendul, cu Luna în Balanță, îți clarifică obiectivele. Marte în semnul tău îți dă forță să le urmezi.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Dragostea și relațiile sunt prioritare la începutul săptămânii. Răbdarea și limitele sănătoase sunt cheia.

Luna în Fecioară te ajută să fii atent la detalii în muncă.

Weekendul aduce armonie în zona profesională și academică, iar munca în echipă vine natural.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Săptămâna începe cu energie pozitivă pentru colaborări și leadership.

În cuplu, comunicarea emoțională se îmbunătățește, iar cei singuri pot întâlni persoane serioase.

Spre finalul săptămânii, Luna în Balanță te ajută să-ți redescoperi puterea interioară și încrederea.