Horoscop aprilie 2026, în funcție de ziua nașterii: Învățarea de lucruri noi și depășirea limitelor

Pentru a calcula Numărul Căii tale de Viață, adună toate numerele din ziua, luna și anul nașterii tale și redu-le la un singur număr. De exemplu, pentru data nașterii 11 noiembrie 1995: noiembrie = 11, 11 = 11, 1995 = (1 + 9 + 9 + 5) = 24 = (2 + 4) = 6. Adunați numerele totale din fiecare grup: (11 + 11 + 6) = 28 = (2 + 8) = 10 = (1 + 0) = Calea Vieții 1.

Calea Vieții 1

Combinarea asumării riscurilor cu căutarea de a aprofunda legăturile sociale și consolidarea conexiunilor interpersonale cuprinde temele pentru tine în această lună. Nu te teme să le spui oamenilor ce simți cu adevărat. Nu se știe niciodată, s-ar putea să declanșezi o revoluție pe care și alții au căutat-o.

Calea vieții 2

S-ar putea să simți o idee sau o convingere de mult timp care acum se simte ca un dinte mort care trebuie scos. Implică-te în testarea mijloacelor în jurul acestui lucru și vezi cum viața l-ar putea lăsa deoparte. Această lună te încurajează, de asemenea, să-ți înfrunți latura întunecată, dacă nu ai făcut-o încă, sau să explorezi mai departe dacă ai început.

Calea vieții 3

Deși acesta s-ar putea să nu fie punctul tău forte ca o conversatoare atât de spirituală, aceasta este o lună excelentă pentru a combina riscul și aventura atentă cu problemele financiare și de la locul de muncă. Aprilie oferă o mulțime de oportunități de a testa unele lucruri pe care le-ai avut în vedere, deși asigură-te că verifici planetele retrograde înainte de a face orice mișcare mare.

Calea vieții 4

Luna aceasta, poți alege acele proiecte și relații care ar putea avea nevoie de un capitol final. Fie că este vorba de un loc de muncă toxic sau de o activitate cândva distractivă care a devenit învechită, acum este momentul să-ți asumi acest risc și să anunțe că închei participarea. Apoi, bucură-te de timpul și energia pe care le-ai eliberat pentru a face alte lucruri. Trăiește în acel spațiu delicios pentru o clipă și lasă-ți sufletul să decidă cum să continue.

Calea vieții 5

Ei bine, ei bine! Nu numai că te poți bucura de vibrația ta normală în această lună, dar poți și să începi un proiect sau o prietenie din nou. S-ar putea chiar să alegi să preiei conducerea. A fi la conducere ar putea fi doar modalitatea de a începe ceva și cine știe? S-ar putea să vrei să continui dacă te încarcă.

Calea vieții 6

Deși aceasta este o lună destul de inspiratoare pentru tine, este important să rămâi cu picioarele pe pământ pentru a evita să te îndepărtezi prea mult în călătorii imaginative. Luna aceasta, este ușor să te lași prins într-o reverie și purtat de o viziune uriașă care te dezgroapă. Cu toate acestea, viziunile pot veni ca niște presimțiri puternice și îndemnuri interioare care te împing să încorporezi o idee spirituală sau alta. Acesta poate fi, de asemenea, un moment bun pentru a petrece timp cu un partener, pentru cei dintre voi care sunt într-o relație sau care se întâlnesc cu cineva special.

Calea vieții 7

Luna aceasta, ești provocat să-ți distilezi gândurile uimitoare în discursuri scurte. Energia 5-UM oferă oportunități de a comunica pasiunile tale de companie oamenilor. De asemenea, simți un impuls social care te face să cauți societate și poate chiar să comunici latura distractivă a ceea ce gândești.

Calea vieții 8

Aceasta este o lună productivă și nu fi surprins dacă hărnicia ta te împinge să-ți asumi niște riscuri calculate. Din fericire, acesta este un lucru la care te pricepi în general. Vibrațiile 5-UM se amestecă cu curentele lunii tale personale în moduri care pot produce niște scântei. Punerea acestor două energii împreună poate crea o oarecare fricțiune, cu siguranță. Aliniază-le și găsește niște rezultate destul de impresionante.

Calea Vieții 9

Aprilie are un Spirit 5 pur pentru altruiștii ca tine, pentru a-ți pune ideile în practică. Având în vedere că încerci să-i ajuți pe ceilalți și să-i inspiri, s-ar putea ca instrumentele tale imediate să fie testarea mijloacelor și provocările care ar putea deveni puțin dificile. Sau ai putea folosi energiile pentru a merge undeva pe partea mai riscantă pentru tine și a căuta să ajuți. Cunoașterea acestui lucru din timp ar trebui să te ajute în alegerea ta, potrivit yourtango.com.