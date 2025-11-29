Horoscop chinezesc, 1–7 Decembrie 2025: Săptămâna marilor decizii pentru toate zodiile

Unele zodii vor avea nevoie de disciplină și organizare, altele primesc șanse financiare, iar câteva se bucură de relații armonioase și oportunități sociale.

Descoperă ce îți rezervă astrele chinezești în prima săptămână a lunii decembrie!

Șobolan (Rat)

Săptămâna organizării totale

Săptămâna aceasta este ideală pentru a-ți pune viața în ordine. Luni începe cu un obiectiv simplu și practic: finalizează un proiect sau creează pe calculator un fișier nou pentru CV, fotografii ori lucruri pe care vrei să le dezvolți.

Marți și miercuri sunt zile de prudență — evită deciziile impulsive, promisiunile greu de respectat și cheltuielile riscante. Ocupă-te de ordine, curățenie și organizare.

Joi aduce progres, iar vineri este ziua banilor — stabilește ținte concrete. În weekend se deschid uși prin interacțiuni și oameni noi.

Zi norocoasă: 5 decembrie

Culoare norocoasă: negru

Zodie compatibilă: Dragon

Bivol (Ox)

Munca îți aduce rezultate reale

Luni este perfectă pentru a porni un proiect de durată — stabilirea unui obiectiv financiar, un plan de muncă sau o rutină de sănătate.

Marți și miercuri, zile „roșii”, evită achizițiile impulsive, discuțiile aprinse și riscurile. Organizează-ți agenda pentru 2026 și renunță la un obicei care te costă bani.

Joi ocupă-te de sarcinile esențiale, iar vineri poate aduce o rambursare sau o datorie recuperată. Weekendul e bun pentru cumpărături, comisioane și pregătiri pentru sărbători.

Zi norocoasă: 4 decembrie

Culoare norocoasă: auriu

Număr norocos: 2

Zodie compatibilă: Cocoș

Tigru (Tiger)

Putere, dar și necesitatea de a evita impulsivitatea

Luni ai undă verde să începi un proiect, să trimiți o aplicație sau să lansezi o propunere. Este o energie de restart complet.

Marți și miercuri: evită mesajele trimise la nervi și riscurile financiare — sunt zile delicate pentru toate zodiile.

Joi finalizezi cu succes sarcini importante, iar vineri un prieten îți poate întinde o mână de ajutor. Weekendul te scoate în lume — acceptă invitațiile.

Zi norocoasă: 6 decembrie

Culoare norocoasă: verde

Număr norocos: 1

Zodie compatibilă: Câine

Iepure (Rabbit)

Întâlniri importante și colaborări reușite

Luni este excelentă pentru întâlniri și discuții esențiale. Poate fi o zi decisivă.

Marți și miercuri pot aduce îndoieli, dar sunt trecătoare. Joi revine încrederea, iar vineri apar șanse financiare sau răspunsuri pozitive.

Weekendul te găsește în formă bună pentru lucrul în echipă și colaborări.

Zi norocoasă: duminică

Culoare norocoasă: albastru „floare de porumb”

Număr norocos: 4

Zodie compatibilă: Mistret

Cal (Horse)

Fără dispersie: concentrare totală

Luni ai tendința să începi prea multe lucruri. Încearcă să rămâi focusat.

Marți și miercuri cere disciplină maximă. Nu cheltui în exces și rămâi pe traiectoria corectă.

Joi recuperezi timpul pierdut, iar vineri verifică-ți conturile și plățile. Weekendul cere ordine și eficiență.

Zi norocoasă: sâmbătă

Culoare norocoasă: bej

Număr norocos: 6

Zodie compatibilă: TigruDragon

Lasă lucrurile să curgă natural

Luni setează obiective pe termen lung. Marți și miercuri, evită tensiunile și tendințele de a controla situațiile.

Joi este ziua în care strălucești profesional, iar vineri se pot deschide surse financiare sau ajung bani către tine.

Weekendul aduce lecții utile, chiar și din critici.

Zi norocoasă: joi

Culoare norocoasă: verde smarald

Număr norocos: 8

Zodie compatibilă: Șobolan

Capră / Oaie (Goat)

Prioritatea absolută: sănătatea și liniștea ta

Luni concentrează-te pe rutină, igienă și îngrijire personală.

Marți și miercuri sunt zile bune pentru detox, ordine și minimalism. E vital să nu te suprasoliciți.

Joi e momentul ideal pentru discuții intime cu oameni de încredere, iar vineri primești ajutor. Weekendul – perfect pentru activități relaxante.

Zi norocoasă: duminică

Culoare norocoasă: crem

Zodie compatibilă: Iepure

Șarpe (Snake)

Puterea stă în autocontrol

Luni pornești cu energie și siguranță. Marți și miercuri, evită conflictele și graba — revizuiește planurile.

Joi ocupă-te de sarcini importante și fii atent la detalii. Vineri primești ajutor exact când ai nevoie. Weekendul favorizează hobby-uri și activități de învățare.

Zi norocoasă: vineri

Culoare norocoasă: roșu cărămiziu

Număr norocos: 7

Zodie compatibilă: Bivol

Maimuță (Monkey)

Mintea lucrează intens — ai grijă de energie

Luni evită suprasolicitarea. Marți și miercuri păstrează programul lejer și ordonează-ți viața.

Joi fă un pas major spre un obiectiv important. Vineri vine o veste bună sau un pachet așteptat. Weekendul este activ și social.

Zi norocoasă: joi

Culoare norocoasă: alb

Număr norocos: 5

Zodie compatibilă: Șobolan

Cocoș (Rooster)

Ordine, perfecționism, rezultate

Luni este despre organizare. Marți și miercuri ai tendința de a fi prea critic cu tine — fii blând.

Joi finalizezi proiecte importante, iar vineri vine aprecierea. Weekendul e ideal pentru networking și promovare online.

Zi norocoasă: joi

Culoare norocoasă: argintiu

Număr norocos: 6

Zodie compatibilă: Bivol

Câine (Dog)

Răsplata vine prin consecvență

Luni ține-te de promisiuni. Marți și miercuri evită graba și presiunea. Răbdarea e cheia.

Joi lucrurile accelerează în bine, iar vineri cineva te ajută sau îți deschide o ușă. Weekendul aduce multe ocazii sociale.

Zi norocoasă: vineri

Culoare norocoasă: albastru

Număr norocos: 5

Zodie compatibilă: Tigru

Mistreț (Pig)

Accent pe bani și stabilitate financiară

Luni faci primul pas spre gestionarea datoriilor. Marți și miercuri evită cumpărăturile emoționale.

Joi ocupă-te de venituri suplimentare și datorii. Vineri apare o oportunitate financiară. Weekendul este perfect pentru economii și planificare.

Zi norocoasă: vineri

Culoare norocoasă: roz

Număr norocos: 3

Zodie compatibilă: Iepure