Horoscop Chinezesc, 1–7 Septembrie 2025: Săptămâna marilor schimbări pentru fiecare zodie

Horoscopul chinezesc săptămânal pentru perioada 1–7 septembrie 2025 aduce previziuni importante pentru fiecare semn zodiacal. Prima săptămână din lună este dedicată „curățeniei interioare”: eliminăm energiile stagnante și invităm claritate, prospețime și echilibru. Este momentul în care se pun bazele întregii luni.

Contextul săptămânii

Zile de finalizare și închidere de capitole: 1, 6 și 7 septembrie .

Zi favorabilă pentru începuturi: vineri, 5 septembrie .

2 septembrie – bună pentru treburi practice și organizare.

3 și 4 septembrie – recomandate pentru relaxare și timp personal.

Previziuni pentru fiecare zodie chinezească (1–7 septembrie 2025)

Tigru

Înveți să asculți mai mult și să reacționezi mai puțin. Ziua de 6 septembrie aduce o energie de „distrugere” și transformare. Păstrează răbdarea și evită impulsivitatea. Poartă albastru pentru liniște. Compatibilitate maximă: Mistreț.

Șarpe

Colaborările și proiectele comune sunt favorizate pe 3 septembrie. Stabilește clar așteptările și planurile. Ai încredere în parteneri și evită îndoiala. Poartă mov pentru succes. Compatibilitate: Cal.

Câine

Energie spirituală în creștere. Marți poți simți un mesaj divin sau semne subtile. Notează coincidențele și intuițiile. Nu supraanaliza. Poartă roz pentru bucurie. Compatibilitate: Cocoș.

Șobolan

Recuperezi puterea interioară și înveți să accepți sprijinul. Evită comparațiile cu ceilalți. Poartă verde pentru simplitate. Compatibilitate: Câine.

Cocoș

Ești chemat să faci schimbări și să stabilești limite. Fii sincer cu tine și evită deciziile grăbite. Poartă argintiu pentru forță interioară. Compatibilitate: Capră.

Iepure

Dragostea și creativitatea sunt în prim-plan. Riscă și deschide-te spre proiecte noi, chiar dacă implică sacrificii. Poartă negru pentru protecție. Compatibilitate: Șarpe.

Mistreț

Revizuiești obiceiuri și rutine. Evită promisiunile premature. Ai încredere în intuiție și renunță la dependența de validarea altora. Poartă roșu pentru vitalitate. Compatibilitate: Mistreț.

Bou

Dragostea și relațiile sunt tema principală. Evită graba și ia-ți timp să decizi. Poartă maro pentru stabilitate. Compatibilitate: Iepure.

Maimuță

Îți cauți echilibrul între viața socială și timpul personal. Spune „nu” fără vină și alege doar activități care te bucură cu adevărat. Poartă galben pentru optimism. Compatibilitate: Cal.

Cal

Exersezi răbdarea și descoperi abundență sub forma timpului liber sau a oportunităților neașteptate. Odihna este parte din progres. Poartă auriu pentru valoare. Compatibilitate: Bou.

Capră

Lucrezi la iertare și la vindecarea rănilor vechi. Evită să redeschizi conflicte. Oferă un gest de bunătate pentru a elibera tensiunea. Poartă alb pentru armonie. Compatibilitate: Iepure.

Dragon

Săptămâna îți cere recunoștință și acceptare. Notează zilnic trei motive de mulțumire. Evită resentimentele și deschide-te către pace interioară. Poartă portocaliu pentru creativitate. Compatibilitate: Șobolan.