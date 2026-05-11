Horoscop chinezesc, 11–17 mai 2026: Luna Nouă aduce bani, iubire și surprize

Luna Nouă din 16 mai și intrarea lui Mercur într-o poziție astrologică favorabilă, pe 17 mai, deschid o perioadă excelentă pentru noi începuturi, comunicare și progres financiar.

Primele zile ale săptămânii sunt dominate de muncă, organizare și decizii practice, în timp ce weekendul aduce energie pozitivă pentru bani, relații și surprize plăcute. Iată ce rezervă horoscopul chinezesc fiecărui semn zodiacal.

Șobolan

Săptămâna aceasta vine cu șanse excelente de creștere financiară și oportunități profesionale. Luni este ideal pentru organizare și planuri legate de bani, iar marți favorizează noile începuturi. Dacă îți cauți un loc de muncă sau vrei să faci o schimbare profesională, acum este momentul potrivit.

Miercuri și joi te pot ajuta să găsești soluții la probleme importante, iar vineri primești claritate legată de direcția profesională care ți se potrivește cel mai bine.

Bivol

Este o săptămână puternică pentru tine, cu multă determinare și energie de succes. Joi este una dintre cele mai bune zile ale săptămânii, mai ales pentru obiective profesionale și decizii importante.

Luni te ajută să rămâi concentrat pe ceea ce contează cu adevărat, iar marți este favorabilă pentru proiecte noi sau întâlniri romantice. Duminică vine cu inspirație și idei excelente pentru viitor.

Tigru

Ai o perioadă strategică și importantă, în care răbdarea și disciplina îți aduc rezultate. Deși nu te bazezi pe ajutorul altora, sâmbătă poate apărea o surpriză extrem de plăcută.

Joi este recomandat să elimini lucrurile care nu îți mai sunt utile, fie că este vorba despre obiecte, obiceiuri sau relații. Evită să îți faci prea multe griji spre finalul săptămânii și încearcă să nu te lași copleșit de scenarii negative.

Iepure

Prietenia și relațiile apropiate devin tema principală a săptămânii. Weekendul va fi extrem de aglomerat social, iar duminică poți primi invitații sau oportunități interesante.

Luni este perfect pentru organizare și planuri, iar de vineri încolo lucrurile încep să se miște în direcția dorită. Sâmbătă pot apărea surprize sau coincidențe norocoase.

Dragon

Ai muncit enorm în ultima perioadă, iar acum începi să vezi rezultatele. Vineri poate aduce o oportunitate profesională importantă, o discuție despre promovare sau un indiciu legat de un nou job.

Este o săptămână în care trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, pentru că unele informații aparent banale îți pot schimba direcția.

Șarpe

Energia acestei săptămâni îți susține ambițiile și dorințele mari. Duminică este una dintre cele mai bune zile pentru tine, însă întreaga săptămână îți poate aduce contacte profesionale utile și șanse de afirmare.

Joi este excelentă pentru ordine, curățenie și eliminarea haosului din viața ta, iar sâmbătă favorizează timpul petrecut în familie.

Cal

Pentru tine, această perioadă este despre evoluție personală și vindecare emoțională. Nu este o săptămână spectaculoasă la exterior, însă în interior au loc transformări importante.

Marți este cea mai bună zi pentru a începe ceva nou sau pentru a face un pas important într-o relație ori într-un proiect personal.

Capră

Creativitatea ta este la cote maxime. Luni și marți sunt zile excelente pentru proiecte artistice, idei noi și activități care necesită inspirație.

Chiar dacă miercuri și joi au o energie mai tensionată pentru alte semne, pentru tine pot fi zile excelente pentru a renunța la ceea ce îți blochează progresul.

Maimuță

Este o săptămână bună pentru planificare și analiză. Miercuri și joi nu sunt ideale pentru începuturi, însă te ajută să înțelegi mai clar ce îți dorești cu adevărat.

Weekendul este excelent pentru socializare, internet, comunicare și schimb de idei.

Cocoș

Primești validare și aprecieri din partea celor din jur. Luni este una dintre cele mai bune zile pentru tine, mai ales în relații și în plan profesional.

Vineri favorizează angajamentele serioase, declarațiile importante și pașii mari în dragoste.

Câine

Marți scoate la suprafață latura ta sensibilă și empatică. Este o perioadă bună pentru implicare socială, discuții sincere și clarificări emoționale.

Miercuri și joi îți arată ce funcționează și ce nu în viața ta. În loc să reacționezi impulsiv, încearcă să vorbești deschis despre ceea ce simți.

Mistreț

Ai ocazia să demonstrezi cât de bine lucrezi în echipă și cât de mult îi poți inspira pe ceilalți. Marți apare posibilitatea unei colaborări noi, iar miercuri este ideală pentru reorganizarea programului și priorităților.

Duminică favorizează conversațiile importante și rezolvarea mai multor lucruri simultan, fără stres.