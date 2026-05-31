Horoscop chinezesc, iunie 2026: Elimini ceea ce nu ai nevoie și începi ceva nou

Lemnul este despre începuturi noi, în timp ce apa este pentru conștientizarea emoțională. Între 1 și 5 iunie, ai șansa de a te adapta la energia noii luni. Cu toate acestea, pe 6 iunie, ești gata să acționezi.

Există trei zile în care energia este extra puternică pentru a începe noi proiecte: 6, 18 și 30. Norocul atinge apogeul pe 10 și 20. Fii atent pe 8 și 19, deoarece acestea sunt cele două zile periculoase ale lunii.

Șobolan

Luna aceasta, îți dai seama unde încep alții și unde termini tu. Există lucruri pe care le-ai observat în mai care ajung în sfârșit la apogeu în iunie. Transferul de vină care apare adesea atunci când speri că altcineva va face ceea ce ar trebui să facă este epuizant. Dar în jurul datei de 6 iunie, îți dai seama că, dacă ceva trebuie să se întâmple, depinde de tine.

Îți vei schimba tonul și vei evita transferul de vină. În schimb, dedici restul lunii asumării responsabilității pentru propria îngrijire personală. Purtarea de bijuterii din argint sau culoarea argintului îți poate aminti să îmbrățișezi această etapă a vieții.

Încă nu ești unde vrei să fii, dar vei ajunge acolo. Numărul tău norocos din această lună este 38, care se reduce la 11 și 2. Gândește-te la armonia pe care ți-o dorești. Permite-ți să fii creativ și, pentru a te ajuta să-ți îmbunătățești încrederea interioară, ia în considerare meditarea asupra nuanțelor de albastru, precum cyanul. Aliatul tău în această lună este un Porc și vei aprecia cu adevărat bunătatea lor. A fi în preajma Porcilor sau a întâlni unul îți aduce noroc.

Bou

S-ar putea să fii lent în a acționa, dar asta nu înseamnă că nu plănuiești ceva în tăcere înainte de a decide ce să faci în continuare. Înveți să ai mai multă încredere în tine, chiar și atunci când simți că întreaga lume ți-a respins valoarea. Un lucru cu care te vei confrunta înainte de sfârșitul lunii iunie este o decizie. Chiar dacă uneori poți fi indecis, vei face o alegere și te vei ține de ea.

La începutul lunii, până pe 5, procesezi sentimentele. Dar după aceea, odată ce energia Calului de Lemn își face simțită prezența, ești pregătit să înfrunți temerile și să mergi mai departe. Înveți că eșecul nu înseamnă o pierdere permanentă a oportunităților. Ți se oferă șansa de a învăța din experiență.

Dacă vezi numerele 17, 1 sau 7, consideră-le un semn norocos în această lună. Aceste numere semnifică leadership, atenție și, împreună, se adună până la 8, ceea ce reprezintă o energie puternică. Treci de la înfrângeri la victorii sau ai un moment de la sărăcie la bogăție. Acordă atenție prietenilor care se află sub semnul zodiacal Cal. Ei sunt acolo pentru tine ca aliați speciali pentru a te învăța să te predai și să ai mai multă încredere în tine.

Purtarea de jad îți poate spori sentimentul de noroc în lume. Când este posibil, adaugă verde în alimente, haine și chiar machiaj sau accesorii pentru a-ți aminti că acesta este un capitol de dezvoltare personală.

Tigru

Vine un moment în timp în care te confrunți cu o decizie, iar una dintre ele este dacă să ierți pe cineva sau nu. Adesea, măsori cât de mult să lași o insultă din trecut să meargă împotriva sincerității unei persoane. Dar această teorie devine puțin complicată atunci când cel care are nevoie să o ierți ești tu însuți.

În iunie, începi să simți că aceasta este o situație care nu mai poate fi ignorată. Fie te lași în pace și mergi mai departe, fie rămâi bălăcit în milă sau auto-dispreț toată vara. Dacă te-ai îndrăgostit de cineva care te-a rănit în ciuda faptului că ai văzut semnale de alarmă. Ajungi să-ți spui că e în regulă, ai învățat. Dacă ai făcut altceva de care nu ești mândru, lucrezi și prin asta. Este un proces lent care ar putea dura foarte bine toată luna, dar când conștientizarea intervine până după data de 6, vei vedea de ce o face.

Numărul la care trebuie să fii atent pentru noroc sau în momentele în care viața este pe cale să se schimbe este 15. Unul este pentru conducere, iar celălalt este pentru pierderi și schimbare. Împreună, creează 6, care este despre îngrijire. Ești aici să te iubești pe tine însuți în iunie. Poți învăța despre reziliență de la o Capră, fie printr-o prietenie actuală, fie printr-una nouă. Purtarea smaraldului sau a violetului te poate ajuta să te conectezi cu puterea și latura ta spirituală.

Iepure

Iepure, onestitatea este cu adevărat cea mai bună politică și este foarte ușor pentru tine să le spui altora adevărul, deoarece simți că este blând să spui doar ceea ce trebuie spus. În iunie, vei avea mai multe motive să te deschizi. Persoanele cu care vorbești și care tind să fie superficiale vor dori să exploreze mai profund ceea ce crezi și de ce.

Pentru a te conecta cu această energie mai senzuală, purtarea movului te poate ajuta să exprimi blândețea cu o notă de forță emoțională. Când te simți epuizat de oameni care par amabili la suprafață, dar te simți ca niște vampiri energetici, nu aștepta pur și simplu. Luna aceasta, profită de vremea caldă și adaugă căldură meselor tale. Se crede că mâncatul sau consumul de alimente roșu-cireș îți restabilește energia Qi.

În ceea ce privește aliații, un Tigru ar putea intra în viața ta sau se poate implica mai mult. Acești indivizi te ajută să înveți să-ți protejezi energia, rămânând în același timp amabil. Un număr la care trebuie să fii atent este 3, numărul tău norocos în iunie. Acest număr dezvăluie unde poți acționa creativ și rezolva problemele dintr-o perspectivă nouă.

Dragon

Luna ta începe cu o doză de curaj. Mai întâi, îți vei evalua sentimentele, apoi vei acționa pe baza a ceea ce percepi a fi adevărat pentru tine. Curajul nu este doar o emoție unică. Este ceva ce dezvolți acționând. Așadar, în ciuda faptului că ești din fire o persoană îndrăzneață, s-ar putea să te chinui totuși să faci ceea ce trebuie să faci la începutul lunii.

Nu lăsa așteptarea să-ți dea motive să simți că trebuie să renunți la tine însuți. Lucrurile se intensifică odată cu energia după ce energia Calului de Lemn intră în acțiune pe 6. Când vezi numerele 3, 5 sau 35 în orice situație, notează ce pui la cale. Aceste numere pot simboliza un punct de cotitură în viața ta.

Purtarea maro te poate ajuta să te simți ancorat emoțional atunci când este nevoie, dar poți purta și roșu rubin atunci când pasiunea se simte scăzută. Un prieten bun pe care să te bazezi în această lună este un Iepure. Dacă ai ceva important de discutat cu un terapeut sau un consilier de încredere, un semn Iepure înseamnă o interacțiune lină.

Șarpe

Îți place cu adevărat să fii propria persoană. Libertatea ți se pare ancorată, așa că atunci când energia din această lună se schimbă de la Apă la Pământ, îți place. La începutul lunii, până în jurul datei de 6, vei simți că cineva sau ceva îți invadează spațiul personal. Aceasta devine o situație imposibil de păstrat pentru tine. În loc să te comporți frumos sau să te prefaci că nu se întâmplă, vei respinge și vei munci din greu pentru a recupera ceea ce simți că este necesar pentru a fi fericit.

O culoare pe care să o porți atunci când te străduiești să stabilești limite este rozul aprins. Se crede că rozul ajută la sporirea armoniei în relații. Căldura te va ajuta să te confrunți cu îndrăzneală cu problemele, cu scopul de a menține lucrurile împreună, în loc să lași conflictul să te despartă (pe tine și pe cineva care, în general, îți place).

Un număr care îți aduce noroc în iunie este 48. 4 reprezintă echilibrul, iar 8 reprezintă puterea și tăria. Vei descoperi că, cu cât ești mai fidel ție însuți, cu atât te simți mai bine. În perioadele de stres, ia în considerare să mănânci caise sau să porți această culoare. În Feng Shui, aceasta este considerată o formă de medicament pentru sănătate și bunăstare. O persoană Cocoș care ar putea intra în viața ta pentru a te ajuta să descoperi o nouă sursă de înțelepciune.

Cal

Imaginația ta devine o sursă puternică de informații pe tot parcursul lunii iunie, în special după 6 iunie, când energia se aliniază cu semnul tău. Primești un nod gratuit din univers în această lună, unde sunt observate trăsăturile tale de personalitate și cele mai profunde dorințe. Vara este momentul perfect al anului pentru a-ți exprima independența. Poți urmări noi obiective care se potrivesc cu dorințele tale în viață. Poți explora modalități de a face lucruri pe care în mod normal ai vrea să le faci, dar nu le poți face.

Un lucru la care trebuie să fii atent este să rămâi prea repede fără energie emoțională sau fizică. Concentrarea pe trăsăturile numărului tău norocos din această lună, care este un 6, poate ajuta. 6 este energia maternă care favorizează experiențe protectoare și hrănitoare.

Când simți că ți se termină avântul, ia în considerare să te bazezi pe un prieten care este Bou, să-i observi trăsăturile și să te gândești cum să fii mai lent și mai metodic atunci când simți că vrei să te grăbești. Două culori care te ajută să te conectezi cu energia calmă sunt turcoaz și albul. Turcoaz pentru seninătate și albul pentru puritatea minții și concentrare.

Capră

Luna începe cu energia perfectă pentru ceea ce trebuie să realizezi. Între 1 și 5 iunie, ești pregătit să fii empatic. Vrei să exprimi și să trăiești momente de compasiune cu oamenii la care ții și cu întreaga lume. Ești preocupat la nivel global în iunie, motiv pentru care este important să faci lucruri care să cultive un sentiment de putere.

Semnele zodiacale ale maimuței te pot ajuta să cultivi un sentiment de curiozitate și optimism etern. Purtarea de negru poate încuraja o mentalitate de detașare intenționată. Negrul în Feng Shui susține introspecția. Dacă simți că nu ai speranță din cauza faptului că ai citit ceva îngrijorător, purtarea de prune sau chiar consumul de alimente de un violet intens îți pot aminti să nu-ți pierzi speranța.

Maimuță

Ai tendința să fii plin de energie, dar în iunie trebuie să fii mai disciplinat și mai stăpân pe tine însuți în diverse domenii ale vieții tale, în special la locul de muncă. Ești înclinat să alegi loialitatea în această lună. S-ar putea să alegi munca în detrimentul familiei sau invers. Culorile vișinie, în mâncare, îmbrăcăminte sau băutură, ajută la ancorarea energiei tale vitale tipice și îți oferă concentrarea de care ai nevoie. Vei descoperi că culorile auburn se potrivesc frumos cu profunzimea vișiniei pentru a te menține cu picioarele pe pământ mental.

Un număr la care trebuie să fii atent este 32; împreună, simbolizează schimbări haotice. În ciuda oricăror provocări cu care te confrunți, amintește-ți să rămâi loial și fidel obiectivelor și viselor tale. Vei fi tentat să renunți sau să renunți la tine însuți, dar vei rata miracolul care vine odată cu răbdarea și rezistența.

Petreceți timp cu un semn zodiacal Câine pentru a afla despre natura sa răbdătoare. Dacă întâlniți o persoană care este Câine, veți observa că viața voastră este pe cale să se îmbunătățească prin prietenia lor.

Cocoș

Aveți tendința să vă faceți griji pentru tot felul de lucruri. Vă faceți griji pentru ceea ce puteți controla și chiar vă gândiți prea mult la problemele care aparțin altor persoane. Intrați în modul de vârf de îngrijorare la începutul lunii. Energia Apei vă sporește percepția, mai ales când intrați într-o cameră, iar energia este tensionată.

Vestea bună este că lucrurile încep să se liniștească după 6 iunie, când energia Calului de Lemn își face simțită prezența. Rezolvați problemele dând drumul și permițându-le altora să își rezolve propriile probleme. Nu va fi ușor, dar se va întâmpla.

Un număr la care trebuie să fii atent când îl vezi este 31, deoarece semnalează probleme de control. 31 se adună până la 4, ceea ce înseamnă gestionarea. Luna aceasta, înveți să nu gestionezi ceea ce nu-ți aparține. S-ar putea să ți se pară dificil, dar ai mai mult control asupra gândirii tale decât îți dai seama.

În Feng Shui, poți folosi liliac sau auriu pentru a-ți întări hotărârea sau pentru a-i oferi sistemului tău nervos o senzație de calm. De asemenea, ia în considerare asocierea cu un semn zodiacal de șobolan. Înțelepciunea lor poate fi extraordinar de utilă pentru tine în acest moment.

Câine

Relațiile ocupă un loc central în iunie și vei încerca să-ți dai seama care dintre ele au nevoie de îngrijire și care sunt în regulă așa cum sunt. Îți gestionezi sentimentele de loialitate și dorințele de apropiere în perioada 1-5 iunie, dar după 6 iunie, vei dori să știi cine este acolo pentru tine. Ideea este că vrei să fii liber și preferi să-ți petreci timpul cu oameni care îți prețuiesc prezența.

Vei recunoaște acest lucru mai mult când vei ieși cu prietenii și vei vedea numărul 19, care este despre leadership și libertate. Ambele simboluri reprezintă ceea ce speri să realizezi înainte de sfârșitul lunii. Vrei să simți că poți fi tu însuți în timp ce rămâi conectat cu un grup.

Un semn care te ajută să înțelegi cum să găsești echilibrul perfect între autonomie și interdependență este Șarpele. Pentru a-ți spori sentimentul de hotărâre interioară, purtarea culorii Bronz sau a coralului te poate ajuta să rămâi fidel ție însuți. Aceasta este luna potrivită pentru a elimina dezordinea din viața ta mentală și, de asemenea, din spațiul tău personal.

Mistreț

Echilibrul și armonia te așteaptă pe tot parcursul lunii iunie. Horoscopul tău lunar te încurajează să fii atent la ceilalți. Vrei să oferi și să primești în mod egal. Este minunat dacă îți place să fii persoana care este întotdeauna generos, dar vrei și să-i lași pe ceilalți să experimenteze sentimentul de recunoștință pe care îl simți atunci când ești beneficiarul ajutorului.

Un număr la care trebuie să fii atent este 30, care se reduce la 3. 3 este un număr extrem de creativ și simbolizează, de asemenea, fertilitatea. Dacă speri să ai un copil sau dorești să-ți extinzi familia, caută cifra 3 și folosește-o pentru a medita la dorința ta de a-l trimite universului.

Culorile care sporesc blândețea pe care o oferi celorlalți sunt rozul și galbenul. Rozul este pentru dragoste și romantism, iar galbenul este, din nou, pentru energie creativă și vitalitate tinerească. Dacă vrei să te întorci la sală sau să începi să faci mișcare, aceasta este luna pentru a începe o călătorie sănătoasă. Ia în considerare să inviți un Dragon să meargă la plimbare cu tine pentru discuții stimulatoare din punct de vedere mental sau vorbește cu un antrenor personal pentru sfaturi pe care le poți folosi cu ușurință în viața de zi cu zi, potrivit yourtango.com.

