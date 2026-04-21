Horoscop chinezesc, săptămâna 21–26 aprilie 2026: Deciziile inspirate îți pot schimba viața

Luni este o zi bună pentru acțiuni care duc la succes, iar marți aduce oportunități și sprijin din partea celor din jur. Miercuri favorizează proiectele noi, în timp ce joi este ideal pentru finalizarea planurilor. Vineri marchează începutul unui nou drum, iar weekendul este potrivit pentru organizare, curățenie și timp petrecut cu familia.

Horoscop chinezesc pentru fiecare zodie

Șobolan

Te concentrezi pe carieră și planuri pe termen lung. Evită să analizezi excesiv lucrurile și cere ajutor atunci când ai nevoie. Ziua de 20 aprilie îți aduce progres, dar pe 23 pot apărea blocaje temporare.

Bivol

Securitatea financiară este prioritatea ta. Evită să respingi sfaturile și fii atent la deciziile luate pe 25 aprilie. Ziua de 21 îți poate aduce vești bune sau o oportunitate importantă.

Tigru

Este o săptămână puternică pentru dezvoltarea personală și profesională. Evită impulsivitatea și încearcă să faci o impresie bună. Ziua de 22 aprilie poate deschide uși importante.

Iepure

Te concentrezi pe armonia emoțională și relații. Evită conflictele pe 23 aprilie și adu energie pozitivă în locuință. Schimbările mici pot avea efecte mari.

Dragon

Ai parte de oportunități, mai ales pe 24 aprilie. Controlează tendința de a pune ego-ul pe primul loc și concentrează-te pe colaborare. Așa îți vei consolida poziția.

Șarpe

Descoperi oportunități care până acum păreau ascunse. Socializarea este esențială, chiar dacă preferi liniștea. Ziua de 26 aprilie este favorabilă finalizării proiectelor.

Cal

Este o săptămână de energie puternică și schimbări. Curățenia și eliminarea lucrurilor inutile îți aduc noroc. Spre finalul săptămânii, apar oportunități de acțiune.

Capră

Simți nevoia de a stabili limite clare în relații. Echilibrul emoțional devine esențial, iar sprijinul unei persoane apropiate te poate ajuta să depășești dificultățile.

Maimuță

Ai parte de oportunități rapide și productive, mai ales pe 22 aprilie. Totuși, pe 23 lucrurile pot încetini. Organizarea și claritatea mentală sunt cheia.

Cocoș

Norocul apare pe 21 aprilie, dar trebuie să fii atent la relații pe 23. Este o săptămână bună pentru organizare și creativitate.

Câine

Încrederea și relațiile sunt în prim-plan. Comunicarea sinceră te ajută să depășești tensiunile, mai ales în jurul datei de 23 aprilie.

Mistreț

Intuiția ta este puternică și te ajută să iei decizii bune încă de la începutul săptămânii. Evită epuizarea emoțională și păstrează echilibrul.