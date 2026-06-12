Panică într-un sat din Buzău! Ursul care sparge case a lovit din nou: opt locuințe devastate în două săptămâni. A căutat mâncare până și în frigider

Urs scăpat de sub control în Buzău. A intrat în opt locuințe în două săptămâni și a semănat teroare printre săteni

Autoritățile din județul Buzău sunt în stare de alertă după ce un urs a pătruns în nu mai puțin de opt locuințe din satul Pleşi, comuna Bisoca, în ultimele două săptămâni. Cel mai recent incident, produs în noaptea de joi spre vineri, a stârnit îngrijorare maximă în rândul comunității, deoarece animalul sălbatic a intrat într-o casă locuită de o femeie în vârstă.

Din fericire, proprietara nu a fost atacată. Femeia dormea într-o altă încăpere a locuinței, în timp ce ursul a intrat în casă și a provocat distrugeri importante. Descoperirea a fost făcută abia dimineața, când bătrâna a observat dezastrul lăsat în urmă.

Ursul a devastat locuințele și a căutat hrană în interior

Potrivit autorităților locale, majoritatea caselor vizate de animal erau nelocuite. Cu toate acestea, frecvența incidentelor și apropierea tot mai mare de zonele locuite ridică semne de întrebare cu privire la comportamentul ursului.

„În ultimele două săptămâni, ursul a devastat 8 case, 7 case au fost nelocuite, dar azi-noapte a intrat într-o casă unde locuia o bătrână. Femeia a dormit în bucătărie, iar ursul a intrat în casă. Când s-a dus dimineaţă, a găsit casa devastată. A căutat inclusiv la frigider, a intrat în case, nu a mai nimerit pe unde să iasă şi a făcut prăpăd. Suntem acolo cu doctor veterinar, cu jandarmi, cu vânători, ursul nu mai este pe aici. S-a întâmplat în satul Pleşi, o zonă de munte cu case răsfirate", a declarat pentru AGERPRES primarul comunei Bisoca, Florin Stemate.

Potrivit edilului, echipe formate din jandarmi, reprezentanți ai fondului cinegetic și medic veterinar au fost mobilizate în zonă pentru monitorizarea situației și identificarea animalului.

Sătenii cer măsuri urgente

Locuitorii din satul Pleşi spun că trăiesc de mai mult timp sub amenințarea urșilor care coboară frecvent în apropierea gospodăriilor. Oamenii se tem atât pentru siguranța lor, cât și pentru cea a animalelor domestice.

„Of doamne! Cât mai avem de suferit cu aceşti urşi agresivi? S-au luat de demolat case nelocuibile. Avem să trăim peste ceva timp numai prin poduri. Viaţa noastră este în pericol, nu ne mai putem deplasa cu animale la păşunat să le strângem hrană pentru iarna, nici pomeneală. Autorităţile să ia măsuri, noi nu avem nici o siguranţă, am ajuns la capătul puterilor oamenii buni", a scris pe Facebook localnica Finuţa Bontea.

Mesajul său reflectă starea de neliniște care domină comunitatea, unde oamenii spun că întâlnirile cu urșii au devenit tot mai frecvente.

Jandarmii au intervenit după sesizarea localnicilor

Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău a confirmat că o echipă s-a deplasat în satul Pleşi după primirea unei sesizări privind prezența ursului în apropierea locuințelor.

Autoritățile continuă monitorizarea zonei și analizează măsurile care pot fi luate pentru a preveni noi incidente. Între timp, localnicii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele izolate și să anunțe imediat serviciile de urgență dacă observă animalul în apropierea gospodăriilor.

Agerpres