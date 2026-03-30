Horoscop chinezesc, 30 martie – 5 aprilie: zile importante pentru bani și decizii

Este o perioadă în care mulți nativi își pot pune viața în ordine, pot elimina obstacole și pot începe lucruri noi.

Săptămâna începe în forță:

Luni este ziua ideală pentru a face primul pas spre un obiectiv important.

Marți este momentul să elimini obstacolele, mai ales dacă vrei să faci bani sau să reduci cheltuielile.

Miercuri este o zi foarte aglomerată, bună pentru rezolvarea problemelor și a sarcinilor.

Joi este o zi mai liniștită, pentru odihnă și reorganizare.

Vineri și sâmbătă sunt zile stabile.

Duminică este perfectă pentru un nou început.

Șobolan

Este o săptămână foarte bună pentru bani. Marți apare un moment important legat de finanțe, dar luni trebuie să îți stabilești clar obiectivele financiare. Scrie pe hârtie ce vrei să realizezi și recitește zilnic.

Poartă bleumarin pentru concentrare. Un nativ Dragon te poate ajuta să gândești mai ambițios. Numărul norocos este 8, simbolul siguranței financiare.

Bivol

Luni este cea mai puternică zi a săptămânii pentru tine. Începe ceva nou la muncă sau schimbă o rutină zilnică. La mijlocul săptămânii vei fi mai ocupat, dar rămâi concentrat pe obiective.

Poartă culori în tonuri pământii. Un Șarpe te ajută să rămâi motivat. Numărul norocos este 2.

Tigru

Culoarea roșu îți crește încrederea în tine. Numărul norocos este 17, semn că urmează schimbări în bine. Miercuri este ziua ideală pentru drumuri și rezolvarea problemelor.

Un Cal te încurajează să mergi mai departe și să nu renunți. Vizualizează viața pe care ți-o dorești pentru a rămâne concentrat pe obiective.

Iepure

Pentru tine, săptămâna aceasta regula este: mai puțin înseamnă mai mult. Concentrează-te pe un singur obiectiv. Dacă este dragoste, fă o întâlnire. Dacă este muncă, programează o ședință importantă.

Poartă ivory (alb-crem) pentru calm. Un Capră te ajută să faci un plan bun. Numărul norocos este 6.

Dragon

Începe săptămâna gândindu-te la scopul tău. Miercuri este cea mai puternică zi pentru tine, mai ales pentru discuții importante.

Poartă turcoaz pentru a atrage oameni și oportunități. Numărul norocos este 11. Un Maimuță te ajută în plan profesional.

Șarpe

Începe săptămâna făcând curățenie și eliminând lucrurile inutile din casă. Ai nevoie de claritate mentală. Evită cumpărăturile impulsive.

Poartă crem pentru claritate. Numărul norocos este 4.

Cal

Adaugă ceva albastru în casă pentru energie nouă. Un Tigru te ajută să ai mai multă încredere în tine.

Cea mai bună zi pentru a termina ce începi este vineri. Simplifică lucrurile și elimină distragerile.

Capră

Numărul norocos este 7. Este o săptămână bună pentru reorganizarea casei sau schimbări în locuință.

Poartă culori roz prăfuit sau nuanțe calde. Un Iepure îți oferă sprijin emoțional.

Maimuță

Poartă argintiu pentru claritate mentală. Un Șobolan te ajută să gândești strategic.

Până duminică vei găsi o soluție la o problemă importantă. Numărul norocos este 13.

Cocoș

Este o săptămână perfectă pentru curățenie, reorganizare și ordine. Spațiul curat îți aduce claritate mentală.

Numărul norocos este 10. Un Bivol te ajută să devii mai organizat. Poartă alb pentru concentrare.

Câine

Săptămâna aceasta este despre adevăr și sinceritate. Miercuri are loc o discuție importantă.

Poartă verde olive pentru echilibru. Numărul norocos este 5.

Mistreț

Nu trebuie să faci totul singur. Spre finalul săptămânii apare o persoană care te va ajuta, cel mai probabil un Iepure.

Poartă piersică pentru a atrage oameni pozitivi. Numărul norocos este 16.