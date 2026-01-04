Horoscop chinezesc ianuarie 2026: ce lași în urmă și ce câștigi

Anul Dragonului continuă până la Anul Nou Chinezesc, iar energia lunii este guvernată de Șobolanul de Foc, o perioadă a sincerității, reflecției și reorganizării interioare.
Ianuarie are un ritm aparte: este luna în care închizi capitole vechi, renunți la obiceiuri care nu te mai ajută și pui bazele unui nou început. După ce elimini blocajele, îți poți construi viața exact așa cum îți dorești, cu mai mult echilibru și stabilitate. Recompensele vin treptat, dar sigur, pe măsura eforturilor depuse.
Șobolan
Ianuarie îți amplifică punctele forte. Ești mai hotărât în privința banilor, timpului și priorităților. Norocul vine prin muncă discretă și reflecție sinceră.
Zile norocoase: 2, 14, 27 ianuarie
Culoare norocoasă: albastru indigo
Zodie compatibilă: Bivolul
Bivol
Luna ianuarie te răsplătește pentru consecvență. Rutinele se stabilizează, iar munca începe să dea roade. Apar câștiguri mici, dar sigure, cu efect pe termen lung.
Zile norocoase: 15, 27 ianuarie
Culoare norocoasă: maro espresso
Zodie compatibilă: Cocoșul
Tigru
Câștigi claritate emoțională și încredere. Renunți la ceea ce nu îți mai aduce sens și îți setezi limite ferme. O conversație importantă îți poate schimba perspectiva asupra unei relații.
Zile norocoase: 4, 16, 28 ianuarie
Culoare norocoasă: cupru
Zodie compatibilă: Calul
Iepure
Îți dorești liniște și stabilitate mai mult decât aventură. Alegi relații și situații calme, iar lucrurile se așază natural. Sprijinul celor din jur este vizibil.
Zile norocoase: 5, 17, 29 ianuarie
Culoare norocoasă: verde mentă
Zodie compatibilă: Porcul
Dragon
Ianuarie este luna echilibrului. Înveți să-ți ajustezi planurile fără să simți că pierzi teren. Relațiile se îmbunătățesc, iar conflictele se diminuează.
Zile norocoase: 6, 18, 30 ianuarie
Culoare norocoasă: verde smarald
Zodie compatibilă: Maimuța
Șarpe
Simplitatea îți aduce cele mai bune rezultate. Ai răbdare, iei decizii mature și știi exact ce merită păstrat în viața ta.
Zile norocoase: 7, 19, 31 ianuarie
Culoare norocoasă: mov închis
Zodie compatibilă: Dragonul
Cal
Luna marchează un nou început, dar nu te grăbești. Îți dozezi energia și construiești constant. Apar oportunități clare, fără confuzie.
Zile norocoase: 8, 20 ianuarie
Culoare norocoasă: chihlimbar
Zodie compatibilă: Tigrul
Capră
Înveți să-ți protejezi energia emoțională. Relațiile și rutina devin mai stabile, iar introspecția îți aduce vindecare.
Zile norocoase: 9, 21 ianuarie
Culoare norocoasă: gri
Zodie compatibilă: Iepurele
Maimuță
Prioritățile devin clare, iar succesul profesional este evident. Primești recunoaștere pentru munca ta, mai ales în carieră.
Zile norocoase: 11, 22, 23 ianuarie
Culoare norocoasă: auriu
Zodie compatibilă: Șobolanul
Cocoș
Ianuarie este cea mai puternică lună a ta. Vizibilitatea crește, iar eforturile sunt răsplătite financiar sau profesional.
Zile norocoase: 11, 23 ianuarie
Culoare norocoasă: alb
Zodie compatibilă: Bivolul
Câine
Simți sprijin emoțional puternic din partea celor dragi. Îți atingi obiectivele fără să te epuizezi și înveți că nu trebuie să faci totul singur.
Zile norocoase: 12, 24 ianuarie
Culoare norocoasă: albastru
Zodie compatibilă: Tigrul
Porc
Ai claritate emoțională și energie pozitivă. Norocul vine prin sincronizări favorabile și alegeri inspirate. Relațiile apropiate se consolidează.
Zile norocoase: 1, 13, 25 ianuarie
Culoare norocoasă: roz
Zodie compatibilă: Capra