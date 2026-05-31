Mark Zuckerberg prezintă un atlas de proteine pentru a accelera cercetarea biomedicală

Conceput ca un motor de căutare, acest model prezentat de Mark Zuckerberg și soția sa poate prezice, proiecta sau descoperirea - molecule mari care îndeplinesc o varietate de funcții în cadrul organismelor - economisind cercetători luni sau chiar ani, potrivit Biohub. Accesibil online, acesta este oferit gratuit laboratoarelor din lume pentru a facilita dezvoltarea de noi tratament, a explicat organizația de cercetare non-profit, relatează Le Figaro.

„Proteinele sunt motorul vieții. Miliarde de secvențe ale acestora au fost catalogate, dar biologia care stă la baza majorității lor rămâne necunoscută. Astăzi, dezvăluim un model care va schimba acest lucru”, a declarat Alex Rives, cercetătorul șef al Biohub, într-un videoclip.

This inițiativă tehnologică este cea mai recentă încercare de a revoluționa cercetarea biomedicală utilizată inteligența artificială. Înainte de Biohub, DeepMind de la Google actualizase un alt atlas de proteine, mai mic. Bazat pe analiza a aproximativ 2,8 miliarde de secvențe genetice din toată lumea vie, modelul Biohub le-a permis cercetătorilor fundației să creeze molecule terapeutice „în câteva zile”, comparativ cu lunile sau anii necesari în prezent. Odată create și testate în laborator, o mare parte din aceste molecule au funcționat conform previziunilor, a mai declarat compania. „Alți oameni de știință sunt impresionați de rezultate”, relatează revista științifică Nature.

Experimentul a fost descris într-un studiu publicat online, dar care încă trebuie revizuit critic de către oameni de știință externi.

Organizația speră că acest atlas ar putea, în special, accelera descoperirea unor molecule eficiente împotriva anumitor tipuri de cancer sau boli autoimune. Modelele bazate pe inteligență artificială dezvoltată astăzi „ar putea oferi în sfârșitul comunității științifice o modalitate de a răspunde la cele mai dificile și urgente întrebări din domeniul sănătății umane”, permițând, de exemplu, „simularea și înțelegerea sistemului imunitar”, a afirmat recent Priscilla Chan într-un articol de opinie din revista Time.

(sursa: Mediafax)