Horoscop chinezesc săptămânal 13–19 aprilie 2026: Cum să profiți de fiecare zi

Perioada începe cu o zi dedicată renunțării la lucrurile inutile, continuă cu zile favorabile stabilizării și inițierii planurilor, iar finalul de săptămână aduce avertismente: sâmbătă este zi de „distrugere”, iar duminică – zi de „pericol”. De aceea, este recomandat să finalizezi lucrurile importante până vineri.

Șobolan

Este momentul să renunți la obiceiuri sau angajamente care nu îți mai aduc beneficii. După această „curățare”, vei putea construi planuri solide pe termen lung. Ai încredere în instinctele tale, mai ales în plan financiar.

Bivol

Cauți echilibrul între muncă și relaxare. Mijlocul săptămânii este ideal pentru a-ți reorganiza programul. Un mic succes personal îți confirmă că ești pe drumul cel bun.

Tigru

Carisma ta te ajută să atragi oameni și oportunități. Vineri este o zi excelentă pentru a începe proiecte noi. Evită conflictele în weekend și stai departe de tensiuni.

Iepure

Protejează-ți liniștea interioară. Dacă simți nevoia de retragere, ascultă-ți intuiția. Joi este o zi bună pentru a seta limite. Duminică este perfectă pentru odihnă.

Dragon

Fiind luna ta, te simți în elementul tău. Începutul săptămânii este ideal pentru a face ordine în viața ta. Evită deciziile impulsive și acordă-ți timp pentru reflecție în weekend.

Șarpe

Săptămâna începe cu nevoia de a renunța la resentimente sau sarcini inutile. Intuiția ta este foarte puternică, mai ales vineri. Oamenii vor apela la tine pentru sfaturi.

Cal

Energia ta este la cote maxime, dar ai grijă să nu devii prea impulsiv. Temperează ritmul și bucură-te de progres. Lucrurile se echilibrează în a doua parte a săptămânii.

Capră

Simți sprijinul celor din jur. Este o perioadă bună pentru relații și reconectare. Prezența ta calmă te ajută să obții ceea ce îți dorești.

Maimuță

Inteligența și creativitatea te ajută să vezi oportunități acolo unde alții văd probleme. Evită riscurile majore în weekend și acționează calculat.

Cocoș

Este o săptămână în care poți ieși în evidență. Recunoașterea vine, mai ales spre finalul săptămânii. Evită criticile excesive în weekend.

Câine

Răbdarea îți este testată. Pot apărea schimbări neașteptate în planuri. Fii flexibil și pregătește-te din timp pentru eventuale situații neprevăzute.

Mistreț

Progresul este lent, dar sigur. Nu te suprasolicita și păstrează lucrurile simple. Duminică este zi de odihnă – ai nevoie de reîncărcare.