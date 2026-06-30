Horoscop chinezesc: Cine primește vești excelente și cine începe o nouă etapă până pe 5 iulie

Energia acestei perioade favorizează noile începuturi, încheierea capitolelor care și-au consumat rolul și apariția unor șanse pe care mulți le așteptau de mult timp.

Ziua de luni oferă stabilitate și ajută la organizarea planurilor, marți deschide uși noi, miercuri elimină obstacolele, iar joi cere prudență înaintea deciziilor importante. Vineri aduce succes și recunoaștere, sâmbătă vine cu surprize plăcute, iar duminică pregătește terenul pentru un început promițător al lunii iulie.

Șobolan

Săptămâna începe cu o confirmare că nu ai fost uitat. O persoană din trecut sau o oportunitate abandonată poate reveni în viața ta exact când te aștepți mai puțin. Spre finalul săptămânii primești răspunsul pe care îl așteptai, iar sâmbătă vine și o surpriză care îți schimbă perspectiva.

Bivol

Primești ajutor acolo unde până acum ai fost nevoit să te descurci singur. Este momentul ideal să ceri ceea ce meriți, fie că este vorba despre bani, apreciere sau sprijin. Vineri îți aduce recunoaștere profesională, iar sâmbătă apar vești foarte bune legate de situația financiară.

Tigru

O singură decizie poate schimba complet cursul acestei săptămâni. Acceptă oportunitățile fără să le analizezi excesiv. O conversație întâmplătoare sau o schimbare de ultim moment îți poate deschide o ușă importantă. Vineri este ziua în care vei ieși în evidență, iar sâmbătă norocul îți surâde din plin.

Iepure

Ceva la care aproape renunțasei revine în atenția ta. Este o perioadă bună pentru schimbări în locuință sau pentru a accepta o propunere pe care ai tot amânat-o. Vineri primești o veste care îți ușurează viața de zi cu zi, iar duminică privești cu optimism spre luna iulie.

Dragon

Programul îți poate fi dat peste cap la începutul săptămânii, însă schimbările se vor dovedi benefice. Un sfat primit marți îți va fi de mare folos în perioada următoare. Vineri atragi atenția într-un context profesional sau online, iar o discuție de sâmbătă îți poate schimba complet planurile pentru luna iulie.

Șarpe

Intuiția ta se dovedește corectă. Dacă ai avut impresia că ceilalți nu observă ceea ce vezi tu, săptămâna aceasta primești confirmarea. Este momentul potrivit pentru investiții, proiecte financiare sau angajamente pe termen lung. Până sâmbătă vei avea mult mai multă încredere în deciziile tale.

Cal

Nu mai aștepta momentul perfect. Succesul vine pentru cei care fac primul pas. Marți apare o oportunitate pe care ar fi bine să nu o ratezi. Vineri revii în centrul atenției, iar sâmbătă afli că ai devenit prima opțiune pentru cineva important.

Capră

O povară care te apasă de ceva vreme începe să dispară. Problemele financiare sau cele din familie devin mai ușor de gestionat. O etapă se încheie miercuri, iar acest lucru îți aduce liniște. Sprijinul unei persoane apropiate îți oferă încredere pentru lunile următoare.

Maimuță

O greșeală aparent minoră se transformă într-un mare avantaj. Nu încerca să repari imediat ceea ce pare să fi mers prost, pentru că situația lucrează în favoarea ta. Vineri este una dintre cele mai norocoase zile ale săptămânii, mai ales în plan profesional și sentimental.

Cocoș

Spiritul tău de observație te ajută să rezolvi o problemă înainte să devină complicată. Marți primești exact informația de care aveai nevoie, poate chiar printr-o postare pe rețelele sociale sau o conversație întâmplătoare. Răbdarea îți este răsplătită în weekend printr-o veste excelentă.

Câine

Încrederea într-un proiect sau într-o persoană este restaurată. O promisiune începe să prindă contur, iar un capitol vechi se încheie definitiv. Vineri vine cu progresul pe care îl așteptai, iar sâmbătă este o zi favorabilă pentru familie și dragoste. Până duminică vei ști exact pe ce merită să îți concentrezi energia în luna iulie.

Mistreț

Săptămâna începe cu o revelație importantă: ai depășit deja o etapă sau o persoană de care încă te agățai. Spațiul rămas liber este ocupat rapid de o nouă oportunitate, mult mai potrivită pentru viitorul tău. Vineri redescoperi entuziasmul, iar duminică începi luna iulie cu mult mai mult optimism și încredere.