Cum îți arată că te place, în funcție de luna de naștere – ghid complet pentru fiecare zodie lunară

Ianuarie – „Te vreau, punct!”

Nativii din ianuarie nu pierd vremea. Dacă te plac, fie îți spun direct, fie te invită la o întâlnire. Răbdarea lor pentru subtilități este aproape inexistentă.

Februarie – „Playlistul dragostei”

Persoanele născute în februarie nu vor recunoaște ușor ce simt, dar îți vor trimite indicii – un playlist, un citat sau o privire complice – care trădează o afecțiune profundă.

Martie – „Vrei, nu vrei, faci tu primul pas”

Cei din martie preferă să fie abordați. Dacă le place cineva, pot părea distanți sau ironici, însă totul este un test. Îi întrebi direct? Îți vor spune adevărul fără ocolișuri.

Aprilie – „Întâlnire sau ieșire între prieteni?”

Spontaneitatea este semnătura nativilor din aprilie. Te pot invita undeva crezând că este evident că e o întâlnire romantică… chiar dacă pentru tine pare o simplă ieșire.

Mai – „Dragoste pictată și cântată”

Nativii din mai își exprimă sentimentele prin artă: îți cântă, îți desenează, îți trimit creații sau meme-uri care le amintesc de tine.

Iunie – „Gelozia, semnalul ascuns”

Dacă ironizează sau critică subtil pe oricine îți atrage atenția, nativii din iunie îți transmit de fapt că și-ar dori să îi alegi pe ei.

Iulie – „Inima lor, scutul tău”

Foarte sensibili, cei din iulie își exprimă dragostea apărându-te emoțional. Dacă te contrazic când te subestimezi sau îți trimit confesiuni în momente tensionate, înseamnă că te plac.

August – „Agenda lor are loc doar pentru tine”

Cu programul lor aglomerat, nativii din august fac loc în viața lor doar pentru persoanele cu adevărat speciale. Dacă ești printre ele, ești important.

Septembrie – „Mesaje perfecte, sentimente reale”

Nativii din septembrie își editează atent mesajele către tine. Dacă răspunsurile lor sunt impecabile, înseamnă că fiecare cuvânt a fost ales cu grijă.

Octombrie – „Prietenie care se transformă”

Se îndrăgostesc adesea de prieteni. Dacă brusc evită contactul vizual sau îți scriu mai des, prietenia ar putea fi pe cale să devină altceva.

Noiembrie – „Sentimente sub lacăt”

Cei din noiembrie sunt experți în a-și ascunde atracția. Dacă îți place cineva din această lună, trebuie să fii tu cel care face mișcarea, potrivit Collective World.

Decembrie – „Flirt ca-n filme”

Nativii din decembrie adoră gesturile clasice de flirt: atingeri, glume, priviri jucăușe. Cu ei, indiciile sunt imposibil de ignorat.