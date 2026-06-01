Ce fel de copil ai fost, în funcție de zodie. Cine făcea năzbâtii și cine visa cu ochii deschiși

Unii erau mereu puși pe aventură, alții extrem de sensibili, iar unii preferau să stea ore întregi în lumea lor imaginară. Astrologii spun că personalitatea pe care o avem ca adulți poate fi observată încă din primii ani de viață.

Iată ce fel de copil ai fost, în funcție de zodie.

Berbec

Berbecul a fost copilul energic care nu stătea locului nicio secundă. Mereu primul la joacă, la competiții și la năzbâtii, avea o energie imposibil de ignorat. Îi plăcea să conducă grupul și să fie mereu în centrul atenției.

Taur

Taurul era copilul liniștit, atașat de familie și de confort. Avea jucării preferate de care nu se despărțea niciodată și adora dulciurile, desenele animate și momentele petrecute acasă.

Gemeni

Gemenii au fost copiii extrem de curioși și vorbăreți. Puneau întrebări fără oprire și își făceau rapid prieteni oriunde mergeau. Erau mereu în mișcare și inventau jocuri noi în fiecare zi.

Rac

Racul a fost copilul sensibil și afectuos. Se atașa profund de familie și de oamenii apropiați și putea deveni foarte emoțional. Își amintea toate momentele importante și păstra fiecare mică amintire.

Leu

Leul era copilul care voia să fie admirat de toată lumea. Îi plăcea să danseze, să cânte, să facă spectacole în fața familiei și să primească aplauze. Avea o personalitate puternică încă de mic.

Fecioară

Fecioara a fost copilul organizat și atent la detalii. Își aranja perfect jucăriile și încerca mereu să facă lucrurile „ca la carte”. De multe ori era considerat cel mai responsabil copil din grup.

Balanță

Balanța a fost copilul sociabil și fermecător. Nu suporta certurile și încerca mereu să împace pe toată lumea. Avea gusturi rafinate încă din copilărie și adora lucrurile frumoase.

Scorpion

Scorpionul era copilul misterios și intens. Observa tot, chiar dacă nu vorbea prea mult. Avea o imaginație bogată și emoții puternice, iar uneori părea mult mai matur decât vârsta lui.

Săgetător

Săgetătorul a fost copilul aventurier și greu de ținut într-un singur loc. Îi plăcea să exploreze, să călătorească și să descopere lucruri noi. Era genul de copil care transforma orice zi într-o aventură.

Capricorn

Capricornul era copilul matur și ambițios. Încă de mic își dorea să demonstreze că poate face lucruri importante și prefera adesea compania adulților. Era responsabil și foarte perseverent.

Vărsător

Vărsătorul a fost copilul original și diferit de ceilalți. Avea idei neobișnuite, imaginație fără limite și uneori părea că trăiește în propria lume. Nu îi plăcea să respecte regulile fără motiv.

Pești

Peștii au fost copiii visători și sensibili. Adorau poveștile, muzica și lumea imaginară. Se pierdeau ușor în gânduri și aveau o creativitate impresionantă încă de la vârste fragede.