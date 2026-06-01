Campanie de manipulare derulată de Rusia. Cum încearcă Kremlinul să justifice incidentul cu drona din Galați

Acest lucru este menționat într-un raport al Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD), conform informațiilor publicate de Ukrinform.

Potrivit Centrului, sursele ostile urmează scenariul clasic de „transfer al vinei”: ele susțin că incidentul ar fi o „provocare planificată de Ucraina” menită să „atragă NATO în război”.

Încercările Rusiei de a se justifica sunt zădărnicite de poziția clară și unitară a României, a NATO și a Uniunii Europene.

Ministerul Apărării Naționale al României a confirmat oficial că o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al țării în timpul unui atac nocturn masiv al Federației Ruse asupra infrastructurii portuare de frontieră a Ucrainei, a menționat CCD.

„Acțiunile Rusiei devin din ce în ce mai periculoase pentru statele europene, iar incursiunile regulate ale avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian al țărilor europene reprezintă o amenințare directă la adresa securității întregii regiuni. Niciun fel de manipulare a informațiilor din partea Kremlinului nu poate ascunde faptul că Rusia este principala amenințare la adresa securității și stabilității pe continentul european”, a subliniat Centrul.

Ambasadorul rus a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României în legătură cu un atac cu drone asupra unui bloc din Galați.

(sursa: Mediafax)