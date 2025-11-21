Horoscop de weekend, 22-23 noiembrie 2025: Racii fac curățenie, iar Balanțele profită de o energie puterncă

Berbec

Weekendul îți deschide apetitul pentru aventură şi schimbare — odată ce Soarele intră în Săgetător, zona ta de expansiune este activată. Este un moment bun să iniţiezi ceva nou, să te implici într-o activitate care ți-ea ieşit din zona de confort. În acelaşi timp, sâmbătă ai tendința să revină teme legate de responsabilitate şi rutină — evită să le ignori prin entuziasm excesiv.

Taur

În acest weekend vei fi atras de profunzime, partajare şi transformare. Zonele financiare și de intimitate pot primi lumină — dacă simți nevoia să vorbești despre ce te susține sau ce îți lipseşte în relații. Duminică, energia comunicării se amplifică — profită pentru a clarifica ceva ce a rămas în suspensie.

Gemeni

Este o perioadă de colaborări, întâlniri şi conexiuni importante. Relaţiile personale sau de parteneriat pot primi o direcţie nouă. Sâmbătă e bine să asculți mai mult decât să vorbeşti; duminică, planurile și negocierile merg mai uşor — profită de claritatea mentală.

Rac

Zona ta de rutină, muncă şi sănătate e în prim-plan. Weekendul este potrivit pentru a organiza, a curăța, a pune ordine. Sâmbătă s-ar putea să simți oboseală sau nevoie de detalii — fă-ţi timp pentru tine. Duminică poți face progrese concrete în ce ții de „daily stuff”.

Leu

Creativitate, joacă, expresie personală — acestea sunt temele weekendului pentru tine. Soarele intră într-o zonă favorabilă pentru a arăta cine eşti cu adevărat. Dacă ai un hobby, un plan romantic sau ceva ce vrei să creezi — acum e momentul. Totuşi, sâmbătă evită să consumi prea multă energie fără o direcţie.

Fecioară

Casa ta de acasă, emoţii şi bază personală primeşte atenţie. În acest weekend, te poate trage spre introspecţie, să vrei să îți faci „cuibul” mai confortabil. Sâmbătă e bine să fii blând cu tine; duminică poţi începe mici schimbări practice în cămin sau în relaţia cu familia.

Balanță

Comunicare, studiu, idei noi — energie puternică pentru tine acum. Weekendul poate aduce ocazii de a învăţa ceva, de a ieşi în comunitate sau de a interacţiona cu persoane care te inspiră. Sâmbătă pune accent pe clarificări; duminică poţi începe un nou proiect intelectual sau social.

Scorpion

E momentul să te concentrezi pe valoarea ta, pe ceea ce construiești şi pe resursele tale. Weekendul te invită să acţionezi practic — să pui bazele unui plan, să faci ordine în ce ţii de bani, dar şi să conștientizezi ce meriți. Sâmbătă este mai introspectiv; duminică ai mai mult avânt.

Săgetător

La tine e început de sezon: Soarele intră în zodia ta, așa că pentru tine e momentul de „reset”. Simți un impuls de a te exprima, de a merge după cine eşti cu adevărat. Weekendul aduce vitalitate, dar şi responsabilitate. Sâmbătă poți simţi mai multă claritate; duminică e bine să stabilești un plan de acțiune.

Capricorn

Timpul pentru tine însuţi: retragere, reflecţie, reorganizare. Weekendul e propice pentru a face pace cu tine, a lăsa jos ce nu îţi mai serveşte, a lăsa spaţiu pentru odihnă. Sâmbătă e mai interior; duminică energia socială revine ușor — foloseşte-o cu moderaţie.

Vărsător

Prietenii, grupurile, ideile mari — acestea sunt în prim-plan. Weekendul te poate aduce în centrul unui grup sau te poate face să simţi că vrei să contribui la ceva mai mare decât tine. Sâmbătă ascultă ce spun ceilalţi; duminică implică-te activ dacă apare ocazia.

Pești

Cariera, obiectivele, imaginea ta publică primesc accent. Weekendul poate aduce inspiraţie pentru ce urmează şi pentru ce vrei să devii. Sâmbătă e moment de reflecţie; duminică ai idei puternice, care merită notate şi apoi pus în practică.