Horoscop de weekend, 22-23 noiembrie 2025: Racii fac curățenie, iar Balanțele profită de o energie puterncă

de Andreea Tiron    |    21 Noi 2025   •   15:00
Sursa foto: Jurnalul

Pe 21 noiembrie Soarele intră în Săgetător, marcând începutul unei perioade de extindere, explorare și schimbare de perspectivă. Pe 22 noiembrie apar aspecte între Lună şi Saturn, Lună şi Neptun, și un trigon Mercur-Jupiter — ceea ce sugerează momente de reflecție, planificare serioasă şi conectare intelectuală. Weekendul 22-23 noiembrie vine cu invitația de a combina: acțiune clară + introspecție + comunicare eficientă.

Berbec

Weekendul îți deschide apetitul pentru aventură şi schimbare — odată ce Soarele intră în Săgetător, zona ta de expansiune este activată. Este un moment bun să iniţiezi ceva nou, să te implici într-o activitate care ți-ea ieşit din zona de confort. În acelaşi timp, sâmbătă ai tendința să revină teme legate de responsabilitate şi rutină — evită să le ignori prin entuziasm excesiv.

Taur

În acest weekend vei fi atras de profunzime, partajare şi transformare. Zonele financiare și de intimitate pot primi lumină — dacă simți nevoia să vorbești despre ce te susține sau ce îți lipseşte în relații. Duminică, energia comunicării se amplifică — profită pentru a clarifica ceva ce a rămas în suspensie.

Gemeni

Este o perioadă de colaborări, întâlniri şi conexiuni importante. Relaţiile personale sau de parteneriat pot primi o direcţie nouă. Sâmbătă e bine să asculți mai mult decât să vorbeşti; duminică, planurile și negocierile merg mai uşor — profită de claritatea mentală.

Rac

Zona ta de rutină, muncă şi sănătate e în prim-plan. Weekendul este potrivit pentru a organiza, a curăța, a pune ordine. Sâmbătă s-ar putea să simți oboseală sau nevoie de detalii — fă-ţi timp pentru tine. Duminică poți face progrese concrete în ce ții de „daily stuff”.

Leu

Creativitate, joacă, expresie personală — acestea sunt temele weekendului pentru tine. Soarele intră într-o zonă favorabilă pentru a arăta cine eşti cu adevărat. Dacă ai un hobby, un plan romantic sau ceva ce vrei să creezi — acum e momentul. Totuşi, sâmbătă evită să consumi prea multă energie fără o direcţie.

Fecioară

Casa ta de acasă, emoţii şi bază personală primeşte atenţie. În acest weekend, te poate trage spre introspecţie, să vrei să îți faci „cuibul” mai confortabil. Sâmbătă e bine să fii blând cu tine; duminică poţi începe mici schimbări practice în cămin sau în relaţia cu familia.

Balanță

Comunicare, studiu, idei noi — energie puternică pentru tine acum. Weekendul poate aduce ocazii de a învăţa ceva, de a ieşi în comunitate sau de a interacţiona cu persoane care te inspiră. Sâmbătă pune accent pe clarificări; duminică poţi începe un nou proiect intelectual sau social.

Scorpion

E momentul să te concentrezi pe valoarea ta, pe ceea ce construiești şi pe resursele tale. Weekendul te invită să acţionezi practic — să pui bazele unui plan, să faci ordine în ce ţii de bani, dar şi să conștientizezi ce meriți. Sâmbătă este mai introspectiv; duminică ai mai mult avânt.

Săgetător

La tine e început de sezon: Soarele intră în zodia ta, așa că pentru tine e momentul de „reset”. Simți un impuls de a te exprima, de a merge după cine eşti cu adevărat. Weekendul aduce vitalitate, dar şi responsabilitate. Sâmbătă poți simţi mai multă claritate; duminică e bine să stabilești un plan de acțiune.

Capricorn

Timpul pentru tine însuţi: retragere, reflecţie, reorganizare. Weekendul e propice pentru a face pace cu tine, a lăsa jos ce nu îţi mai serveşte, a lăsa spaţiu pentru odihnă. Sâmbătă e mai interior; duminică energia socială revine ușor — foloseşte-o cu moderaţie.

Vărsător

Prietenii, grupurile, ideile mari — acestea sunt în prim-plan. Weekendul te poate aduce în centrul unui grup sau te poate face să simţi că vrei să contribui la ceva mai mare decât tine. Sâmbătă ascultă ce spun ceilalţi; duminică implică-te activ dacă apare ocazia.

Pești

Cariera, obiectivele, imaginea ta publică primesc accent. Weekendul poate aduce inspiraţie pentru ce urmează şi pentru ce vrei să devii. Sâmbătă e moment de reflecţie; duminică ai idei puternice, care merită notate şi apoi pus în practică.

Subiecte în articol: Horoscop de weekend horoscop noiembrie 2025
