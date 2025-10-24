x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Horoscop de weekend, 25–26 octombrie 2025: Gemenii trăiesc emoții intense, iar Săgetătorii au parte de o surpriză plăcută

Horoscop de weekend, 25–26 octombrie 2025: Gemenii trăiesc emoții intense, iar Săgetătorii au parte de o surpriză plăcută

de Andreea Tiron    |    24 Oct 2025   •   19:00
Horoscop de weekend, 25–26 octombrie 2025: Gemenii trăiesc emoții intense, iar Săgetătorii au parte de o surpriză plăcută
Sursa foto: Jurnalul

Weekendul 25–26 octombrie 2025 aduce o energie calmă și matură. Luna în Capricorn și apoi în Vărsător ne ajută să găsim echilibru între emoție și rațiune, iar dragostea se manifestă în gesturi simple, dar autentice.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Dragoste: Ai nevoie de stabilitate emoțională. Dacă ești într-o relație, evită deciziile impulsive. Cei singuri pot fi atrași de cineva mai matur sau cu experiență.
Bani: O oportunitate profesională se conturează, dar trebuie să te miști repede. Fii atent la cheltuielile spontane.
Sănătate: Ai tendința să te epuizezi ușor. Odihna și o dietă mai echilibrată îți vor reda energia.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Dragoste: Weekendul aduce liniște și apropiere. Relațiile stabile se întăresc. Dacă ești singur, o întâlnire aparent banală îți poate schimba dispoziția.
Bani: Vești bune la capitolul financiar – un proiect sau o colaborare îți poate aduce un plus de venit.
Sănătate: Ai nevoie de mai multă mișcare. O plimbare lungă sau o sesiune de yoga te poate relaxa complet.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Dragoste: Emoțiile sunt intense. E posibil să reapară cineva din trecut sau o conversație clarificatoare cu partenerul actual.
Bani: Sâmbătă e o zi excelentă pentru a-ți reorganiza bugetul. Duminică, evită cheltuielile impulsive.
Sănătate: Posibile dureri de cap cauzate de stres. Odihna și hidratarea sunt esențiale.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Dragoste: Luna îți aduce dor de stabilitate și siguranță. Relațiile de lungă durată se pot adânci, iar cei singuri își doresc conexiuni sincere.
Bani: O persoană apropiată îți poate oferi o idee profitabilă. Analizează totul cu răbdare.
Sănătate: Ai nevoie de mai mult somn. Evită mâncărurile grele seara.

Leu (23 iulie – 22 august)

Dragoste: Magnetismul tău atrage atenția. Poți avea o surpriză romantică, dar nu te grăbi.
Bani: Este momentul să finalizezi un proiect. Recompensele nu întârzie să apară.
Sănătate: Ai grijă la tensiune și la epuizare. O baie relaxantă sau un masaj îți fac minuni.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Dragoste: Comunicarea este cheia. Evită să critici; ascultarea îți va aduce pace.
Bani: Pot apărea mici întârzieri financiare, dar nu sunt de durată.
Sănătate: Ai nevoie de mișcare. O oră în aer liber îți va limpezi mintea.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Dragoste: Venus îți aduce farmec și șanse mari la o nouă poveste romantică. În cuplu, atmosfera este pasională.
Bani: Ai inspirație în tot ce ține de bani și estetică. Poți începe o colaborare creativă.
Sănătate: Evită excesele alimentare. Ai nevoie de echilibru și hidratare.

Citește pe Antena3.ro

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Dragoste: Ești într-o perioadă profundă și intensă. Relațiile devin mai profunde, dar și mai solicitante.
Bani: Ai șanse să primești o sumă neașteptată sau o plată întârziată.
Sănătate: Încearcă să nu-ți consumi energia în conflicte. Meditația sau plimbările te ajută.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Dragoste: Un weekend romantic, cu surprize plăcute. E posibil ca cineva să-ți facă o declarație neașteptată.
Bani: Poți primi un bonus sau o veste bună despre un proiect personal.
Sănătate: Ai energie multă, dar și tendința să exagerezi. Ai grijă la alimentație.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Dragoste: Ai nevoie de claritate în iubire. Nu te teme să discuți despre ceea ce simți.
Bani: Sâmbătă este favorabilă deciziilor financiare. Duminică, relaxează-te.
Sănătate: Posibil disconfort muscular. Un masaj sau stretching te ajută mult.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Dragoste: Duminică, Luna în semnul tău aduce emoții puternice și nevoia de libertate. O discuție sinceră poate clarifica totul.
Bani: O colaborare nouă se conturează, dar ai răbdare până să semnezi ceva.
Sănătate: Ai nevoie de echilibru între muncă și odihnă.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Dragoste: Romantismul e în aer! O conexiune emoțională adâncă se conturează.
Bani: Ești inspirat și intuitiv — urmează-ți instinctul în privința investițiilor.
Sănătate: Ai grijă la alimentație și la odihnă. Fii blând cu tine.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Horoscop de weekend horoscop octombrie 2025
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri