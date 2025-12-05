Horoscop de weekend, 6–7 decembrie 2025: Racii au un final de săptămână liniștit, iar Leii repară o relație

Ce aduce primul weekend al lunii pentru fiecare zodie

♈ Berbec

Weekendul te găsește mai calm decât de obicei. Sâmbătă e potrivită pentru odihnă și reîncărcare. Duminică primești o veste sau o idee care te motivează. În dragoste, ai parte de un moment sincer cu cineva drag.

♉ Taur

Ai nevoie de atmosferă caldă și oameni pe care te poți baza. Sâmbătă poate apărea o discuție delicată în familie, dar duminică se clarifică totul. Financiar, un plan vechi începe să se contureze.

♊ Gemeni

Comunici excelent, chiar dacă Mercur încetinește energiile. Sâmbătă e prietenoasă pentru întâlniri, discuții, socializare. Duminică, Luna te îndeamnă să asculți mai mult intuiția decât rațiunea.

♋ Rac

Ai parte de un weekend liniștit, în care emoțiile sunt mai intense. Sâmbătă ești visător și sensibil; duminică se clarifică o situație profesională care te îngrijora. Dragostea îți aduce o bucurie mică, dar sinceră.

♌ Leu

Weekendul te împinge să fii mai generos și mai tolerant. Ai parte de o întâlnire sau o conversație care îți schimbă perspectiva. Duminică apare oportunitatea de a repară ceva — o relație, un plan, o situație.

♍ Fecioară

Simți nevoia de ordine, dar universul îți cere flexibilitate. Sâmbătă aduce tensiuni mici, dar trecătoare. Duminică, însă, e zi bună pentru organizare, introspecție și planuri realiste. Dragostea se așază confortabil.

♎ Balanță

Te bucuri de un weekend armonios. Sâmbătă este potrivită pentru relaxare și creativitate. Duminică poți avea parte de o surpriză plăcută în dragoste sau în plan social. Un proiect artistic prinde contur.

♏ Scorpion

Energiile intense ale Lunii te ajută să te conectezi cu emoțiile tale reale. Sâmbătă e perfectă pentru retragere și reflecție. Duminică vezi clar ceva ce înainte era confuz. O revelație sentimentală e posibilă.

♐ Săgetător

Ești în centrul atenției, iar weekendul îți aduce energie bună. Sâmbătă e ideală pentru ieșiri și activități spontane. Duminică te poate vizita nostalgia, dar într-un mod constructiv. O discuție cu un prieten devine importantă.

♑ Capricorn

Ai multe gânduri legate de viitor. Sâmbătă simți nevoia de siguranță și stabilitate. Duminică primești un semn sau o confirmare în plan profesional. Dragostea aduce discreție, dar și profunzime.

♒ Vărsător

Weekendul îți stimulează imaginația. Sâmbătă ai insight-uri neașteptate, iar duminică simți că poți începe un nou capitol. Financiar, apare o idee bună sau o oportunitate mică, dar promițătoare.

♓ Pești

Ești vedeta energetică a weekendului datorită Lunii. Sâmbătă te afli într-o stare de visare și inspirație. Duminică, însă, trebuie să fii atent la o decizie importantă. Dragostea îți oferă tandrețe și alinare.