Horoscop de weekend, 6–7 decembrie 2025: Racii au un final de săptămână liniștit, iar Leii repară o relație

Ce aduce primul weekend al lunii pentru fiecare zodie
♈ Berbec
Weekendul te găsește mai calm decât de obicei. Sâmbătă e potrivită pentru odihnă și reîncărcare. Duminică primești o veste sau o idee care te motivează. În dragoste, ai parte de un moment sincer cu cineva drag.
♉ Taur
Ai nevoie de atmosferă caldă și oameni pe care te poți baza. Sâmbătă poate apărea o discuție delicată în familie, dar duminică se clarifică totul. Financiar, un plan vechi începe să se contureze.
♊ Gemeni
Comunici excelent, chiar dacă Mercur încetinește energiile. Sâmbătă e prietenoasă pentru întâlniri, discuții, socializare. Duminică, Luna te îndeamnă să asculți mai mult intuiția decât rațiunea.
♋ Rac
Ai parte de un weekend liniștit, în care emoțiile sunt mai intense. Sâmbătă ești visător și sensibil; duminică se clarifică o situație profesională care te îngrijora. Dragostea îți aduce o bucurie mică, dar sinceră.
♌ Leu
Weekendul te împinge să fii mai generos și mai tolerant. Ai parte de o întâlnire sau o conversație care îți schimbă perspectiva. Duminică apare oportunitatea de a repară ceva — o relație, un plan, o situație.
♍ Fecioară
Simți nevoia de ordine, dar universul îți cere flexibilitate. Sâmbătă aduce tensiuni mici, dar trecătoare. Duminică, însă, e zi bună pentru organizare, introspecție și planuri realiste. Dragostea se așază confortabil.
♎ Balanță
Te bucuri de un weekend armonios. Sâmbătă este potrivită pentru relaxare și creativitate. Duminică poți avea parte de o surpriză plăcută în dragoste sau în plan social. Un proiect artistic prinde contur.
♏ Scorpion
Energiile intense ale Lunii te ajută să te conectezi cu emoțiile tale reale. Sâmbătă e perfectă pentru retragere și reflecție. Duminică vezi clar ceva ce înainte era confuz. O revelație sentimentală e posibilă.
♐ Săgetător
Ești în centrul atenției, iar weekendul îți aduce energie bună. Sâmbătă e ideală pentru ieșiri și activități spontane. Duminică te poate vizita nostalgia, dar într-un mod constructiv. O discuție cu un prieten devine importantă.
♑ Capricorn
Ai multe gânduri legate de viitor. Sâmbătă simți nevoia de siguranță și stabilitate. Duminică primești un semn sau o confirmare în plan profesional. Dragostea aduce discreție, dar și profunzime.
♒ Vărsător
Weekendul îți stimulează imaginația. Sâmbătă ai insight-uri neașteptate, iar duminică simți că poți începe un nou capitol. Financiar, apare o idee bună sau o oportunitate mică, dar promițătoare.
♓ Pești
Ești vedeta energetică a weekendului datorită Lunii. Sâmbătă te afli într-o stare de visare și inspirație. Duminică, însă, trebuie să fii atent la o decizie importantă. Dragostea îți oferă tandrețe și alinare.