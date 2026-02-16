Horoscopul dragostei, 16–22 februarie 2026: Începe sezonul Peștilor, cu iubiri intense și schimbări karmice

Această săptămână funcționează ca un reset major în plan sentimental. Apar răsturnări de situație, decizii neașteptate și momente de claritate care pot schimba complet direcția unei relații. Dacă simți că e timpul să renunți la ceva sau la cineva, energia astrală te susține. Dacă vrei să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită, acum este momentul ideal.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, unde va rămâne până pe 20 martie, aducând un val de emoții profunde, empatie, visare și intuiție. Relațiile devin mai sensibile, mai sincere și mai conectate la nivel sufletesc.

Punctul culminant al săptămânii este 22 februarie, când Venus formează un trigon cu Jupiter, un aspect extrem de favorabil pentru iubire, romantism, întâlniri speciale și consolidarea relațiilor. Este una dintre cele mai frumoase zile pentru dragoste din această lună.

Horoscop dragoste săptămânal pentru fiecare zodie (16–22 februarie 2026)

Berbec

Eclipsa cade în casa prietenilor și a speranțelor, transformând săptămâna într-una extrem de socială. Planurile pot fi date peste cap la începutul săptămânii, dar după eclipsă vei simți nevoia de retragere și reflecție. Duminică aduce energie pozitivă în dragoste și o conexiune specială.

Taur

Eclipsa activează schimbări personale și dorința de mai multă libertate. Nu este neapărat vorba de o despărțire, ci de o recalibrare a nevoilor tale. Pentru cei singuri, dragostea poate apărea în cercul de prieteni. Cuplurile socializează mai mult.

Gemeni

Eclipsa aduce teme legate de călătorii, studii și relații la distanță. Poți întâlni pe cineva din alt oraș sau chiar din altă țară. Evită îndoiala de sine. Duminica este ideală pentru reluarea unei povești de dragoste.

Rac

Eclipsa activează casa intimității și a resurselor comune. Reflectezi profund la modul în care funcționează relația ta. Racii singuri intră într-o perioadă mult mai romantică, cu sprijin astral puternic din Pești.

Leu

Eclipsa afectează direct casa parteneriatelor. Relațiile solide pot trece prin mici tensiuni, dar cele instabile cer decizii radicale. Duminică este cea mai bună zi a săptămânii pentru tine în plan amoros.

Fecioară

Această eclipsă poate acționa ca un accelerator sau ca un buton de reset. Odată cu intrarea Soarelui în casa relațiilor, romantismul este la cote maxime. Duminica este o zi perfectă pentru dragoste și apropiere emoțională.

Balanță

Eclipsa activează casa iubirii, flirtului și plăcerilor. Este o perioadă excelentă pentru întâlniri, socializare și reconectare emoțională. Energia Peștilor te ajută să-ți asculți inima și să consolidezi o legătură importantă.

Scorpion

Eclipsa aduce schimbări majore legate de casă, familie sau stabilitate emoțională. Din 18 februarie, Soarele îți luminează casa iubirii, aducând o săptămână favorabilă relațiilor și pasiunii.

Săgetător

Eclipsa marchează începutul unui nou ciclu de comunicare. Este momentul adevărurilor spuse direct. Poți avea o revelație importantă sau curajul de a-ți exprima sentimentele față de cineva drag.

Capricorn

Eclipsa pune sub lupă stima de sine și modul în care aceasta îți influențează relațiile. Poate închide definitiv o relație care nu te mai reprezintă, făcând loc uneia noi. Din 18 februarie începe un nou capitol în comunicare și claritate emoțională.

Vărsător

Eclipsa din semnul tău marchează un punct de cotitură major în viața amoroasă. Poți renunța la o relație veche sau la tipare care te-au ținut pe loc. Ești mult mai conectat la cei din jur și la propriile emoții.

Pești

Eclipsa activează subconștientul și aduce la suprafață amintiri sau temeri din trecut. Intrarea Soarelui în semnul tău marchează un restart personal și emoțional. Este începutul unei perioade excelente pentru dragoste, mai ales duminică.