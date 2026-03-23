Horoscop de dragoste, 23 - 29 martie 2026: Universul nu se joacă în această săptămână

Soarele face conjuncție cu Saturn pe 25 martie, în urma conjuncției sale cu Neptun pe 22, declanșând din nou conjuncția Saturn-Neptun în Berbec. Conexiunile voastre s-ar putea să pară mai dificile decât de obicei. Relația Soarelui cu Pluto deschide ușa conversației, dar nu neagă greutatea pe care o pot manifesta Soare-Saturn.

Venus este în conjuncție cu Chiron, cunoscut drept vindecătorul rănit, pe 26 martie. Acest aspect ne poate face să regândim experiențele trecute legate de relații și probleme profunde de stimă de sine. Aceasta este săptămâna în care să privim înainte, în loc să ne întoarcem. Concentrează-te pe prezent și pe relațiile pe care le ai astăzi, care nu au nicio legătură cu trecutul. Lasă-le să treacă!

Berbec

Saturn și Neptun sunt în prima ta casă, iar conjuncția Soarelui cu aceste planete te-ar putea lăsa confuz săptămâna aceasta.

Te gândești serios la ceea ce îți dorești cu adevărat în ceea ce privește relațiile și dacă una actuală îți servește nevoilor. În prim-plan este un partener care te respectă.

Taur

S-ar putea să te simți vulnerabil într-un fel în această săptămână.

Accentul se pune pe consolidarea relațiilor și angajamentelor, ținând cont de lucrurile care sunt cele mai importante pentru tine în ceea ce privește conexiunile tale cu ceilalți. Reflecția profundă asupra iubirii este o parte importantă a acestei săptămâni.

Gemeni

Conjuncția Venus-Chiron indică o săptămână puternică în ceea ce privește vindecarea emoțională în relații, atât în ​​trecut, cât și în prezent.

În această săptămână, Gemeni, analizezi cu atenție caracterul oricărei persoane de care ești interesat romantic sau propriul tău caracter.

Rac

Săptămâna aceasta, schimbarea este către o mai mare claritate în ceea ce privește poziția ta față de cineva.

Reputația ta (sau a lor) este probabil să intre în evidență săptămâna aceasta, la bine sau la rău. Concentrează-te pe a fi mai direct. Îți va fi de folos.

Leu

Aceasta este o săptămână în care să lași în urmă orice bagaj emoțional care nu te mai servește sau care este în detrimentul iubirii.

Fii atent la ego-ul tău săptămâna aceasta și fii deschis invitațiilor sociale, mai ales dacă ești singur, deoarece acestea s-ar putea termina bine.

Fecioară

Este posibil să te uiți la fundațiile pe termen lung ale vieții tale, în special când vine vorba de dragoste și de poziția ta în prezent.

Această săptămână este o perioadă de vindecare emoțională și claritate, mai ales dacă ești într-o relație.

Balanță

Parteneriatele sunt punctul tău central în această săptămână (sau lipsa acestora dacă nu ai una).

Dacă începi o relație în acest moment, aceasta fie va dura, fie se va termina rapid. Cu toate acestea, este un moment bun pentru a pune bazele dacă ai o conexiune promițătoare cu cineva.

Scorpion

Este foarte important să fii mai blând cu tine însuți și mai puțin critic săptămâna aceasta. Fă tot posibilul să eliberezi orice dezordine din mintea ta care te ține pe loc.

Dacă ești singur, ai șanse mari să întâlnești pe cineva nou datorită lunii noi recente în casa a 5-a a iubirii.

Săgetător

Dacă a apărut un conflict în relația ta, Săgetător

Rius, această săptămână oferă un moment pentru a întinde o ramură de măslin și a rezolva orice probleme existente.

Probabil te vei gândi mult săptămâna aceasta la un partener sau la o persoană interesată de dragoste și la modul în care se integrează de fapt în viața ta.

Capricorn

Săptămâna aceasta, Soarele îți luminează casa și viața domestică sau ceea ce ți-ai dori să fie.

A fi consecvent sau a primi consecvență de la ceilalți va ajunge mult mai departe în această săptămână decât orice mare demonstrație de afecțiune.

Vărsător

Comunicarea sau modul în care comunici intră în centrul atenției săptămâna aceasta, împreună cu consecvența.

Dragostea sau interesul tău amoros va aprecia continuitatea mai mult decât surprizele bruște, chiar dacă acestea sunt dramatice și îndrăznețe prin natura lor.

Pești

Intrarea Lunii în casa a cincea a ta pune accentul pe dragoste și divertisment la mijlocul săptămânii, dar conjuncția Soarelui cu Saturn poate părea dură sau rece.

Fii conștient de modul în care propria imagine de sine îți influențează relațiile și renunță la nesiguranțele care te pot ține pe loc, potrivit yourtango.com.