Descoperă limbajul iubirii în funcție de data nașterii: ce spune numerologia despre stilul tău romantic

Limbajul iubirii în funcție de data nașterii

Ce spun numerologia și astrologia despre stilul tău romantic

Unul dintre cele mai fascinante lucruri atunci când cunoști pe cineva nou este să descoperi ce ascunde harta sa natală și, mai ales, ce dezvăluie data nașterii despre felul în care iubește. Astrologia și numerologia pot oferi indicii prețioase despre cum funcționăm în viață, în dormitor și, desigur, în dragoste.

Aflând care este limbajul iubirii potrivit zodiei și datei tale de naștere, poți înțelege mai bine cum comunici afecțiunea, ce te face să te simți iubit și cât de compatibil ești cu persoana de lângă tine. Specialiștii în astrologie și numerologie explică mai jos ce limbaj al iubirii se ascunde în spatele fiecărei date de naștere.

Există cinci limbaje ale iubirii: Timp de calitate, Contact fizic, Primirea darurilor, Cuvinte de afirmare și Acte de serviciu. Descoperă mai jos care este al tău!

Născuți pe 1, 10, 19 sau 28

Limbajul iubirii: Timp de calitate

Persoanele născute sub influența Soarelui adoră atenția totală a partenerului. Pentru ei, iubirea înseamnă să te simți „numărul unu” și să petreci timp autentic împreună. Relațiile lor se bazează pe întâlniri constante, gesturi tandre în public și momente pline de bucurie.

Născuți pe 2, 11, 20 sau 29

Limbajul iubirii: Contact fizic

„Touchy-feely” este expresia perfectă pentru acești nativi sensibili, influențați de Lună. Cuvintele contează, dar atingerea e totul. Comunicarea lor este intens fizică, iar dragostea se simte, nu se spune. Săruturile și apropierea sunt, pentru ei, esența pasiunii.

Născuți pe 3, 12, 21 sau 30

Limbajul iubirii: Primirea darurilor

Jupiter, planeta generozității, le aduce acestor persoane bucuria de a primi daruri cu semnificație. Nu sunt materialiști, ci apreciază gesturile care transmit grijă și afecțiune. Pentru ei, un cadou atent ales simbolizează recunoaștere și iubire autentică.

Născuți pe 4, 13, 22 sau 31

Limbajul iubirii: Timp de calitate

Guvernați de Uranus, acești nativi iubesc aventura și experiențele intense. Pentru ei, dragostea înseamnă parteneriate pline de spontaneitate și distracție. „Surprize, idei nebune, scenarii ieșite din comun? Da, atâta timp cât le trăim împreună!”

Născuți pe 5, 14 sau 23

Limbajul iubirii: Cuvinte de afirmare

Influența lui Mercur face ca acești nativi să trăiască iubirea prin cuvinte. Pentru ei, declarațiile, complimentele și conversațiile pline de sens sunt dovada supremă a iubirii. Comunicarea mentală creează conexiunea emoțională profundă.

Născuți pe 6, 15 sau 24

Limbajul iubirii: Primirea darurilor

Sub semnul planetei Venus, acești oameni iubesc frumusețea, rafinamentul și atenția. Nu este vorba doar despre cadouri materiale, ci despre gesturi care implică estetică și armonie: artă, muzică, experiențe deosebite. Pentru ei, iubirea trebuie să fie trăită cu toate simțurile.

Născuți pe 7, 16 sau 25

Limbajul iubirii: Acte de serviciu

Sub energia mistică a lui Neptun, acești nativi își exprimă iubirea prin fapte inspirate și creative. Pot scrie un poem, picta un tablou sau compune un cântec pentru persoana iubită. Pentru ei, romantismul este o artă, iar partenerul devine muza lor.

Născuți pe 8, 17 sau 26

Limbajul iubirii: Acte de serviciu

Saturn le conferă acestor persoane o viziune pragmatică asupra iubirii. Nu sunt adepții marilor declarații, ci cred că dragostea se arată prin acțiuni: cafeaua dimineața, o cină pregătită cu grijă, ajutor în momentele dificile. „Faptele spun mai mult decât cuvintele” este deviza lor romantică.

Născuți pe 9, 18 sau 27

Limbajul iubirii: Contact fizic

Influența lui Marte le oferă acestor nativi pasiune și intensitate. Ei nu își ascund atracția și își exprimă dorințele direct, prin gesturi afectuoase și atingeri. Îmbrățișări și săruturi sunt doar începutul — adevărata conexiune se petrece în intimitate.