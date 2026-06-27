Horoscop iulie 2026: Această lună va fi de neuitat pentru 5 zodii

Pe parcursul lunii au loc mai multe evenimente astrologice importante. Venus intră în Fecioară pe 9 iulie, favorizând relațiile stabile și deciziile practice. Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, oferă șansa unui nou început și a unei vindecări emoționale.

Apoi, pe 22 iulie, Soarele intră în Leu și aduce un plus de energie, încredere și creativitate. Mercur își reia mersul direct pe 23 iulie, iar Saturn intră în retrogradare pe 26 iulie, invitând la reorganizare și reevaluarea obiectivelor. Luna se încheie cu Luna Plină în Vărsător, pe 29 iulie, care inspiră colaborări și proiecte de viitor.

Pentru Leu, Săgetător, Vărsător, Berbec și Taur, iulie poate marca începutul unei perioade excepționale.

Leu

Jupiter îți deschide unul dintre cei mai importanți ani din ultimul deceniu

Leii sunt marii favoriți ai lunii iulie.

Cu Jupiter în semnul lor, începe un ciclu de aproape un an dedicat dezvoltării personale, succesului și afirmării.

Pe 9 iulie, Venus te ajută să îți organizezi mai bine finanțele și să îți stabilești obiective clare.

Luna Nouă din 14 iulie este momentul ideal pentru a privi în urmă și a conștientiza cât de mult ai evoluat.

După 22 iulie, odată cu intrarea Soarelui în Leu, vei deveni centrul atenției. Apar invitații, prietenii noi și oportunități importante.

Finalul lunii favorizează colaborările și lansarea unor proiecte ambițioase.

Săgetător

Oportunitățile apar la fiecare pas

Iulie este o lună excelentă pentru dezvoltare profesională și educațională.

Jupiter în Leu îți susține planurile mari și îți oferă curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când apar obstacole.

Venus în Fecioară îți oferă disciplina necesară pentru a transforma ideile în rezultate concrete.

În jurul 14 iulie, Luna Nouă îți dă încrederea necesară pentru a depăși provocările.

După 22 iulie sunt favorizate călătoriile și proiectele internaționale, însă este recomandat să verifici cu atenție documentele înainte de plecare.

Luna Plină din 29 iulie te ajută să finalizezi proiecte importante și să începi altele noi.

Vărsător

Începe un an al transformărilor personale

Marte continuă să îți aducă energie în plan sentimental, iar Jupiter dinamizează sectorul relațiilor.

Pentru cei aflați într-o relație, iulie aduce mai multă apropiere și înțelegere.

Cei singuri pot întâlni persoane care le schimbă perspectiva asupra iubirii.

Pe 9 iulie, Venus te ajută să îți reorganizezi viața și programul zilnic.

Luna Nouă din 14 iulie îți reactivează ambiția și dorința de a începe proiecte noi.

Pe 26 iulie, Nodul Nord intră în semnul tău, deschizând un ciclu important de evoluție personală care se va întinde pe termen lung.

Luna Plină din 29 iulie, chiar în semnul tău, îți oferă claritate și te ajută să înțelegi încotro trebuie să mergi.

Berbec

Curajul îți aduce cele mai mari recompense

Jupiter în Leu îți stimulează creativitatea și dorința de afirmare.

Începând cu 9 iulie, Venus în Fecioară te ajută să îți organizezi mai bine activitatea și să îți planifici următorii pași.

Luna Nouă din 14 iulie aduce în prim-plan familia și rădăcinile tale, iar unele proiecte mai vechi pot reveni în atenție.

După 22 iulie, viața sentimentală devine mai activă.

Cei singuri pot întâlni persoane interesante, însă este recomandat să nu grăbească deciziile importante până după ce Mercur își reia mersul direct.

Finalul lunii aduce inspirație, proiecte creative și schimbări importante în cercul de prieteni.

Taur

Este timpul să strălucești

Venus, planeta ta guvernatoare, intră în Fecioară pe 9 iulie, amplificând romantismul și creativitatea.

Jupiter în Leu te provoacă să ieși din zona de confort și să îți propui obiective mai îndrăznețe.

Luna Nouă din Rac, pe 14 iulie, întărește relațiile de prietenie și aduce vindecare emoțională.

După 22 iulie, atenția se mută asupra locuinței și familiei. Este o perioadă favorabilă renovărilor, mutărilor sau reorganizării spațiului de locuit.

Pe 26 iulie, Saturn retrograd te ajută să îți regândești prioritățile și să îți organizezi mai eficient timpul.

În aceeași zi, Nodul Nord intră în Vărsător, deschizând oportunități importante în carieră și favorizând asumarea unor roluri de conducere.

Iulie 2026, luna marilor oportunități

Pentru Leu, Săgetător, Vărsător, Berbec și Taur, iulie 2026 este o lună a progresului și a schimbărilor benefice. Influența lui Jupiter în Leu, susținută de Venus, Soare și Luna Plină în Vărsător, creează contextul ideal pentru succes în carieră, relații mai armonioase și noi începuturi.

Cei care vor avea curajul să profite de oportunitățile apărute în această perioadă pot pune bazele unor realizări care le vor influența pozitiv următorul an.