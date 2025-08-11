Mercur iese din retrograd în Leu: 4 zodii primesc un „glow-up” cosmic în august 2025

A fost o vară cu parfum de scenă mare, în care energia Leului a adus dramatism, creativitate și multă auto-reflecție. Retrogradarea lui Mercur a scos la suprafață conversații amânate, proiecte de creație reluate, dar și lecții despre autenticitate și asumarea propriei voci. Mulți au simțit un déjà vu în iubire, carieră sau proiecte personale, dar totul a avut un scop: redefinirea felului în care ne exprimăm și ne prezentăm lumii, potrivit Parade.

Pe 11 august 2025, Mercur își reia mersul direct, deschizând un capitol în care claritatea, încrederea în sine și iubirea de sine primesc lumina reflectoarelor. Pentru zodiile fixe – Taur, Leu, Scorpion și Vărsător – este momentul „nivelului următor”, o accelerare bruscă a progresului personal, profesional sau emoțional.

♉ Taur – Putere interioară și armonie în familie

Pentru Tauri, ultimele săptămâni au fost un exercițiu de introspecție legat de casă, familie și sentimentul de apartenență. Ați revizitat amintiri, ați reevaluat relații și ați pus sub semnul întrebării ce înseamnă „acasă” pentru voi.

Odată cu revenirea lui Mercur la mers direct, apare claritatea: e momentul să vindecați tensiuni, să redecorati spațiul personal sau să creați un mediu care vă susține pe deplin. Nivelul vostru de „glow-up” constă în recunoașterea propriei reziliențe. Relațiile apropiate se pot armoniza, iar sentimentul de pace interioară vă va însoți în următoarea etapă.

♌ Leu – Autenticitate și noi începuturi

Pentru Lei, retrogradarea a fost o oglindă a propriei identități. Îndoieli, povești din trecut și relații vechi au revenit pentru a fi închise sau rescrise.

Acum, cu Mercur direct, recăpătați încrederea și libertatea de a vă exprima fără rezerve. Veți avea claritate în privința obiectivelor personale, iar șarmul vostru va atrage oportunități și oameni care contează. Uși odată închise se pot deschide, iar noul capitol se va scrie cu sinceritate și curaj.

♏ Scorpion – Recunoaștere și ascensiune profesională

Scorpionii au traversat o perioadă de schimbări și provocări în carieră. Au existat întârzieri, feedback neașteptat și reevaluarea imaginii publice.

Mercur direct aduce validare, recunoaștere și șansa de a prelua conducerea în proiecte importante. Este momentul să arătați ce puteți, fără compromisuri. Pot apărea oportunități profesionale-surpriză sau chiar o promovare mult așteptată.

♒ Vărsător – Claritate în relații și parteneriate

Pentru Vărsători, retrogradarea a fost un test al relațiilor apropiate – fie de iubire, fie de afaceri. Ați revizitat limitele personale și ați înțeles ce nu mai este negociabil.

Acum, energia se schimbă: comunicați mai clar, atrageți parteneri autentici și creați conexiuni care vă sprijină evoluția. Pot apărea legături noi sau reînnodări benefice cu persoane importante.

Concluzie:

Pe măsură ce Mercur iese din retrograd în Leu, întreg zodiacul simte un plus de încredere, dar pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, momentul este unul definitoriu. Este timpul pentru decizii curajoase, afirmare personală și transformări care vor influența restul anului 2025.