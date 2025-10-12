Zodiile care trebuie să încetinească în octombrie: o lună a introspecției și a eliberării

♏ Scorpion – Lecția de a renunța la control

Până pe 22 octombrie, sezonul Balanței este în plină desfășurare și activează sectorul subconștientului Scorpionului. Această perioadă îi împinge pe nativii zodiei să se confrunte cu gândurile și tiparele care îi țin blocați. Este momentul să reflecteze: ce energie a devenit stagnantă? Ce obiceiuri de autosabotare trebuie abandonate pentru a merge mai departe?

Deși ritmul vieții pare să încetinească, iar progresul pare îngreunat, aceste obstacole sunt doar temporare. Universul le transmite Scorpionilor că împlinirea nu vine întotdeauna din a obține mai mult, ci din a renunța la ceea ce nu le mai servește. Adevărata fericire apare atunci când își eliberează mintea de presiunea perfecțiunii și acceptă că, uneori, liniștea se găsește în interior, nu în exterior.

♐ Săgetător – Confruntarea cu umbrele proprii

Începând cu 22 octombrie, odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, și Săgetătorul intră într-o fază de introspecție profundă. Sectorul subconștientului se activează, oferindu-le revelații spirituale și o mai bună înțelegere a propriei ființe. Evoluția lor depinde acum de curajul de a privi în oglinda interioară: ascultă vocea intuiției sau o ignoră din frică?

Această lună le cere să se oprească, să respire și să reflecteze. Nu este timpul pentru începuturi forțate, ci pentru închideri conștiente. Săgetătorii care aleg să rupă tiparele autodistructive se vor simți din ce în ce mai ușori. Universul le cere să lase în urmă ce nu mai rezonează și să facă pace cu trecutul, pentru ca viitorul să poată prinde rădăcini dintr-un sol curățat și pregătit pentru noul ciclu, potrivit Collective World.