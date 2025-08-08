Portalul Leului 8.8: Ziua transformării și a puterii interioare pentru zodiile fixe

Portalul Leului din 8 august (cunoscut și ca „Lionsgate Portal”) este unul dintre cele mai așteptate momente din anul spiritual. Deși popularizat intens în spațiul online, originile sale sunt străvechi, bazându-se pe înțelepciunea Egiptului Antic, pe răsăritul stelei Sirius — considerată un simbol al iluminării divine — și pe vibrațiile îndrăznețe ale sezonului Leului.

Această zi este marcată atât de energia semnului Leu, cât și de forța cifrei 8, repetată de două ori în calendar: 08.08. În numerologie, cifra 8 simbolizează abundența, puterea personală, autoritatea interioară și legea karmei — tot ceea ce oferi se întoarce. Iar în forma ei orizontală, 8 devine simbolul infinitului, un reminder că energia este eternă și regenerabilă, potrivit Collective World.

Pe cer, steaua Sirius răsare în cel mai înalt punct, aliniindu-se cu Soarele aflat în Leu, semn al încrederii, creativității și leadershipului autentic. Este un moment în care astrologia și numerologia creează o punte energetică între realitatea fizică și cea spirituală, iar intenția devine combustibil pentru manifestare.

Cum poți activa energia portalului Leului 2025?

Prin intenție clară, acțiune asumată și renunțarea la vechile tipare. Întreabă-te: „Cine sunt cu adevărat și ce sunt pregătit(ă) să eliberez pentru a deveni acea versiune?” Apoi scrie, rostește sau simte răspunsul cu tot corpul. Energia se activează prin mișcare, nu prin dorințe pasive.

Anul acesta, cu Soarele în Leu și Luna în creștere spre o Lună Plină în Vărsător (pe 9 august), cele patru zodii fixe — Leu, Scorpion, Taur și Vărsător — vor resimți cel mai intens acest portal energetic. Pentru ele, urmează revelații, decizii curajoase și activări ale destinului personal.

♌ Leu: Ești sursa luminii

Cu Soarele în propriul tău semn, nu doar că ești în centrul atenției — tu ești sursa. Portalul Lionsgate activează chakra plexului solar, încrederea în sine și capacitatea ta de a conduce prin iubire. Vei simți nevoia de a te exprima cu mai mult curaj, de a ieși din umbră și de a-ți onora darurile.

Luna Plină din 9 august, în semnul opus (Vărsător), poate aduce schimbări în relații sau o repoziționare personală, mai ales dacă ai avut tendința de a-ți diminua lumina pentru a evita conflictele.

- Mantra ta Lionsgate: Spune-ți dorințele cu voce tare. Asumă-ți valoarea fără rușine. Nu aștepta aplauze — ele vor veni după ce îți trăiești adevărul.

♏ Scorpion: O renaștere autentică

Pentru tine, acest portal merge direct în profunzime: atinge corpul emoțional, intuiția și relația ta cu puterea personală. Ai trecut prin focuri transformatoare, dar acum renaști din claritate, nu din durere.

Este momentul să renunți la control, secrete sau suferințe neexprimate. Ai voie să vrei mai mult. Ai voie să te schimbi. Ai voie să te eliberezi. Luna Plină poate scoate la lumină tensiuni în viața de familie sau în emoțiile nespuse. Ascultă adevărul, chiar dacă doare — te va elibera.

- Mantra ta Lionsgate: Renunță la o poveste veche despre ce „trebuie” să suporți. Scrie (sau spune) sincer ce îți dorești, fără scuze.

♉ Taur: Manifestare în timp real

Guvernat(ă) de Venus, ești pregătit(ă) să accesezi o viață care nu doar arată bine, ci se și simte bine. Portalul Lionsgate îți oferă șansa de a ieși din zona de confort, dar fără a sacrifica stabilitatea — ci pentru a o redefini.

Energia 8.8 îți amplifică dorințele și nevoile, iar vocea lor devine imposibil de ignorat. E timpul să îți extinzi orizonturile: financiar, emoțional, creativ. Luna Plină va scoate în evidență dezechilibre între viața profesională și cea personală. Alege succesul în termenii tăi.

- Mantra ta Lionsgate: Fă un gest practic care reflectă versiunea viitoare a ta — fie că e vorba de mediul în care trăiești, de garderobă sau de prețul pe care îl pui pe tine.

♒ Vărsător: Eliberarea e noul tău look

Tu nu ai fost niciodată omul convențiilor. Iar acest portal îți oferă o explozie de claritate despre ce te ține pe loc, ce nu mai rezonează și ce viziune ai ezitat să-ți asumi până acum.

Lionsgate te îndeamnă să-ți asumi identitatea completă, chiar și în cele mai neobișnuite aspecte. Luna Plină din 9 august, în propriul tău semn, finalizează un capitol și te împinge să-ți trăiești adevărul, oricât de „diferit” ar fi.

- Mantra ta Lionsgate: Scrie o viziune a vieții tale viitoare — una care reflectă cea mai autentică, nonconformistă și liberă versiune a ta. Apoi fă un pas concret spre ea.