De ce ai impresia că nu mai ai prieteni? Explicații pentru fiecare zodie și cum îți poți reface cercul social

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Energia și pofta ta de viață sunt greu de egalat. Nu te mulțumești cu aceleași ieșiri banale – vrei aventură, escaladă, concerte sau volei pe plajă. Problema este că nu toți îți pot ține pasul.

Soluția: Nu te teme să ieși singur în lume. Acolo vei întâlni oameni la fel de spontani și dornici de adrenalină ca tine.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Ești loial și atașat de prieteniile vechi, dar încăpățânarea de a rămâne doar în aceleași cercuri te limitează. Prietenii din liceu poate nu mai rezonează cu tine acum.

Soluția: Fii deschis către oameni noi – ieși cu colegii de muncă, acceptă invitațiile vecinilor, lărgește-ți orizontul social.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Problema ta nu este lipsa prietenilor, ci lipsa de constanță. Uiți să răspunzi la mesaje, să confirmi planuri și lași impresia unei relații unilaterale.

Soluția: Fii prezent. Scrie-le prietenilor, întreabă-i cum se simt și arată că îți pasă.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Te dedici carierei, relației de cuplu și treburilor zilnice, iar timpul pentru distracție lipsește. Astfel, viața socială ajunge pe ultimul loc.

Soluția: Programează-ți momente de relaxare – o ieșire la o băutură sau un film pe săptămână îți poate readuce echilibrul.

Leu (23 iulie – 22 august)

Rețelele sociale îți distorsionează percepția. Când vezi că prietenii ies fără tine, apare FOMO-ul (frica de a rata momente).

Soluția: Lasă telefonul deoparte și nu interpreta greșit. Faptul că cineva iese cu altcineva nu înseamnă că te-a uitat.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Ești critic și tai din rădăcină relațiile pentru greșeli minore. Nu tolerezi lipsa de respect, dar uneori exagerezi cu standardele.

Soluția: Fii mai tolerant cu micile imperfecțiuni. Prieteniile merită șansa de a fi salvate.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Aștepți ca ceilalți să facă primul pas, dar timiditatea ta îți îngustează cercul social.

Soluția: Trimite tu primul mesaj, invită prietenii la tine sau propune o ieșire. Inițiativa poate face minuni.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai un grup mare de cunoștințe, dar discuțiile rămân superficiale. Nu îți deschizi sufletul și astfel nu creezi legături profunde.

Soluția: Petrece timp individual cu o persoană și aprofundează conexiunea.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Mulți dintre prietenii tăi locuiesc în alte orașe sau țări, iar distanța îți dă senzația de izolare.

Soluția: Nu te limita la mesaje. Folosește apeluri video sau conversații telefonice pentru a menține legătura vie.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai standarde înalte și preferi calitatea în locul cantității. Însă oamenii pe care îi cauți sunt rari.

Soluția: Acceptă ideea că un cerc restrâns de prieteni apropiați poate fi mai valoros decât un grup numeros.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Primești invitații, dar le refuzi din comoditate. Cu timpul, oamenii încetează să te mai includă în planuri.

Soluția: Fă un efort, îmbracă-te și ieși. Prietenii te vor în viața lor, trebuie doar să le arăți că ești disponibil.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Îți amintești vremurile când vedeai prietenii de câteva ori pe săptămână și ți-e greu să accepți ritmul actual, mai rar.

Soluția: Înțelege că prieteniile pot rămâne puternice și dacă trec săptămâni între întâlniri. Fiecare are propriul ritm de viață, potrivit Collective World.