De ce ai impresia că nu mai ai prieteni? Explicații pentru fiecare zodie și cum îți poți reface cercul social

de Vali Deaconescu    |    13 Aug 2025   •   12:00
Sursa foto: Hepta

Fie că este vorba despre diferențe de personalitate, lipsă de timp, distanță sau neînțelegeri mărunte, fiecare zodie se confruntă la un moment dat cu sentimentul de singurătate socială. Descoperă motivele pentru care îți pare că nu mai ai prieteni și soluțiile potrivite, în funcție de semnul tău zodiacal.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Energia și pofta ta de viață sunt greu de egalat. Nu te mulțumești cu aceleași ieșiri banale – vrei aventură, escaladă, concerte sau volei pe plajă. Problema este că nu toți îți pot ține pasul.
Soluția: Nu te teme să ieși singur în lume. Acolo vei întâlni oameni la fel de spontani și dornici de adrenalină ca tine.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Ești loial și atașat de prieteniile vechi, dar încăpățânarea de a rămâne doar în aceleași cercuri te limitează. Prietenii din liceu poate nu mai rezonează cu tine acum.
Soluția: Fii deschis către oameni noi – ieși cu colegii de muncă, acceptă invitațiile vecinilor, lărgește-ți orizontul social.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Problema ta nu este lipsa prietenilor, ci lipsa de constanță. Uiți să răspunzi la mesaje, să confirmi planuri și lași impresia unei relații unilaterale.
Soluția: Fii prezent. Scrie-le prietenilor, întreabă-i cum se simt și arată că îți pasă.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Te dedici carierei, relației de cuplu și treburilor zilnice, iar timpul pentru distracție lipsește. Astfel, viața socială ajunge pe ultimul loc.
Soluția: Programează-ți momente de relaxare – o ieșire la o băutură sau un film pe săptămână îți poate readuce echilibrul.

Leu (23 iulie – 22 august)

Rețelele sociale îți distorsionează percepția. Când vezi că prietenii ies fără tine, apare FOMO-ul (frica de a rata momente).
Soluția: Lasă telefonul deoparte și nu interpreta greșit. Faptul că cineva iese cu altcineva nu înseamnă că te-a uitat.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Ești critic și tai din rădăcină relațiile pentru greșeli minore. Nu tolerezi lipsa de respect, dar uneori exagerezi cu standardele.
Soluția: Fii mai tolerant cu micile imperfecțiuni. Prieteniile merită șansa de a fi salvate.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Aștepți ca ceilalți să facă primul pas, dar timiditatea ta îți îngustează cercul social.
Soluția: Trimite tu primul mesaj, invită prietenii la tine sau propune o ieșire. Inițiativa poate face minuni.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai un grup mare de cunoștințe, dar discuțiile rămân superficiale. Nu îți deschizi sufletul și astfel nu creezi legături profunde.
Soluția: Petrece timp individual cu o persoană și aprofundează conexiunea.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Mulți dintre prietenii tăi locuiesc în alte orașe sau țări, iar distanța îți dă senzația de izolare.
Soluția: Nu te limita la mesaje. Folosește apeluri video sau conversații telefonice pentru a menține legătura vie.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai standarde înalte și preferi calitatea în locul cantității. Însă oamenii pe care îi cauți sunt rari.
Soluția: Acceptă ideea că un cerc restrâns de prieteni apropiați poate fi mai valoros decât un grup numeros.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Primești invitații, dar le refuzi din comoditate. Cu timpul, oamenii încetează să te mai includă în planuri.
Soluția: Fă un efort, îmbracă-te și ieși. Prietenii te vor în viața lor, trebuie doar să le arăți că ești disponibil.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Îți amintești vremurile când vedeai prietenii de câteva ori pe săptămână și ți-e greu să accepți ritmul actual, mai rar.
Soluția: Înțelege că prieteniile pot rămâne puternice și dacă trec săptămâni între întâlniri. Fiecare are propriul ritm de viață, potrivit Collective World.

