Horoscop săptămânal, 20 - 26 octombrie 2025. Un nou început în relații

Sezonul Balanței te-a învățat înțelepciunea atemporală că alți oameni nu sunt tu și tu nu ești alți oameni. Așadar, pe parcursul lunii este posibil să fi avut un avantaj în ceea ce privește adaptabilitatea și/sau acomodarea. Sezonul Balanței ne împinge să fim puțin mai preocupați de „Noi” și nu de micul „eu”.

Luna Nouă în Balanță, în ultima zi a sezonului Balanței, pe 21 octombrie, este momentul unui nou început la încheiere. Aduceți-vă intențiile de compromis, reciprocitate și adaptabilitate față de ceilalți sub această Lună Nouă. Imaginează-ți atât tipul de iubire pe care vrei să-l primești, cât și tipul de iubire pe care vrei să-l oferi. Recunoaște cum vrei să te simți și cum vrei să-i faci să se simtă pe alții.

Sezonul Scorpionului începe pe 22 octombrie și durează până pe 22 noiembrie. Acesta promovează arcul relațional al zodiacului. Scorpionul ne invită la cea mai semnificativă muncă, să învățăm cum să avem încredere în noi înșine, în timp ce avem încredere în ceilalți. Atunci când vrem să ne jucăm cu plăcere și conexiune trebuie să plătim cu durere și deconectare. Nu putem avea una fără cealaltă. Numai angajându-ne față de acest adevăr primim darul transformării oferit de Scorpion și dezvoltăm o rezistență sporită la rușine și empatie.

În ziua în care începe sezonul Scorpionului, Neptun reintră în Pești, în retrogradarea sa anuală. Din 2011 Neptun a tranzitat ultimul semn, al Peștilor, provocând un sentiment de deziluzie colectivă în jurul „sfârșitului”. Atât de mulți dintre noi simțim că aceasta este ultima rezistență a sistemelor și instituțiilor opresive de putere. Iar Neptun în Pești ne-a inspirat să ne bazăm pe astrologie și alte tehnici metafizice pentru a trece prin aceste finaluri cu un ochi mistic pentru sincronizarea divină și modul în care ne orientăm în aceste vremuri fără precedent. Neptun a intrat în Berbec pe 30 martie 2025 și a rămas până pe 22 octombrie, așa că, înainte de a trece din nou în Berbec avem câteva lucruri neterminate înainte de sfârșitul activității lui Neptun în Pești, până pe 26 ianuarie 2026.

Tranzitele frumoase și apoase din acest weekend ne pun în legătură cu mulțumirile spirituale aduse lui Mercur în Scorpion, în trigon cu Neptun în Pești. Pentru ultima rundă a lui Neptun în Pești, până în anul 2175, poate vă puteți baza pe astrologie pentru a vă aloca anumite cauze și comunități care ar fi deservite de darurile și provocările hărții voastre natale. Reflectați asupra modului în care ați înțeles din perioada 2011-2025 și luați în considerare modul în care antrenamentul spiritual vă oferă o viziune extraordinară asupra eliberării, dreptății, milei și chiar rezistenței colective.

Îndreptați-vă spre valorificarea astrologiei pentru acest rol și apoi trăiți în harta voastră natală cu și mai mult angajament deoarece vă spune exact ce sunteți pregătiți să faceți și obligați să faceți pentru a aduce puțin mai mult rai pe pământ.

Berbec

Ce fel de iubire vrei să oferi și să primești?

Lasă relațiile să te transforme.

Încheie lucrurile cu o practică spirituală.

Reciprocitatea este esențială! Trebuie să aduci cât mai multă reciprocitate în relațiile tale. Dacă nu ceri, alegi să rănești. Așadar, lasă Luna Nouă în Balanță să te inspire să aduci echilibrul dintre a dărui și a primi.

Sezonul Scorpionilor îți oferă un curs intensiv despre încredere, asumarea riscurilor și învățarea modului de a-ți maximiza toleranța la incertitudine.

Îndreaptă-te spre practicile și principiile tale de vindecare.

Taur

Angajaează-te în îngrijire reciprocă prin obiceiuri zilnice.

Lasă paradoxul relațional să îți ascută discernământul.

Alege o comunitate cu o viziune spirituală.

Scapi de presiune. Aduci mai mult echilibru în rutinele tale zilnice, în special în ceea ce privește grija și reciprocitatea. Întreabă-te: „Ce sisteme mă ajută să am grijă de ceilalți fără a mă neglija pe mine însumi?” S

Poți lăsa paradoxul să te ghideze onorând atât autonomia, cât și conexiunea, certitudinea și schimbarea. Aceste tensiuni nu necesită un singur răspuns corect. Sunt paradoxuri care trebuie gestionate. â

Te reangajezi față de viziunea ta spirituală pentru comunitate, dreptate și îngrijire colectivă. Lasă visele să-ți aleagă colaboratorii.

Gemeni

Lasă plăcerea să te ajute să alegi.

Acordă atenție obiceiurilor tale și modului în care acestea îți modelează relațiile.

Dedică-te impactului tău public. Lasă bucuria să te conducă.

Vezi plăcerea ca pe o lentilă decizională. Când lași bucuria să-ți ghideze alegerile creative și relaționale, vei trăi din minte mai puțin și din inimă/corp mai mult.

Ies în evidență rutinele și formarea obiceiurilor. Ce rutine care încorporează micile tale obiceiuri îți susțin capacitatea de a iubi și de a fi iubit? Nu uita să-ți oferi o structură care se aliniază cu nevoile tale.

Ai o altă șansă de a visa măreț la cariera ta. Adu o viziune spirituală obiectivelor tale profesionale. Ancorează-ți creativitatea într-un sistem spiritual - meditație, jurnalizare - care să-ți susțină viziunea.

Rac

Observă cine te ajută să te simți acceptat așa cum ești.

Stăpânește-ți dorințele cu curiozitate și curaj.

Redeschide un capitol spiritual pentru reflecție.

Simte-ți drumul spre casă. Observă ce relații te ajută să te simți acceptat exact așa cum ești. Acest tip de acceptare interpersonală te ajută să construiești un cămin în tine.

Îți îndrepți atenția către dorință, plăcere și curajul necesar pentru a cere ceea ce îți dorești. Reflectează asupra modului în care deschiderea cu parteneri de încredere adâncește intimitatea. Î

Faci o revizuire a călătoriilor spirituale, filozofice sau educaționale pe care le-ai întreprins din 2011. Ce înțelepciune ți-a schimbat viața și cum o trăiești cu compasiune și integritate?

Leu

Vorbește din inimă.

Lasă lumea ta interioară să-ți modeleze lumea exterioară.

Întoarce-te în adâncuri pentru a-ți recupera puterea.

Spune ce contează. Încurajează un dialog curajos și inteligent emoțional. Lasă cuvintele tale să reflecte atât dorința, cât și capacitatea de a înțelege pe altcineva. Întreabă-te: „Ce vreau să știe și cum vreau să se simtă după ce aud?”

Aduci mai multă onestitate emoțională în spațiul și rutinele tale. Nu trebuie să organizezi haosul - trebuie doar să spui adevărul despre el. C

Te întorci la un lung proces de eliberare, vindecare și transformare prin intimitate și abandon.

Fecioară

Clarifică-ți valorile - apoi fă cereri din acel loc.

Găsește sens în detaliile comunicării.

Lasă relațiile tale să fie o practică spirituală.

Fii clară. Te ajută să definești valorile care îți organizează relațiile - în special în ceea ce privește reciprocitatea, consecvența și considerația. Odată ce îți cunoști valorile, vei putea face cereri care să le onoreze.

Îți ascuți ascultarea și exprimarea. Este vorba despre ton, subtext și acuratețe emoțională. Folosește-ți percepția pentru a auzi ceea ce nu se spune și împărtășește ceea ce nu ai spus încă.

Relațiile tale personale îți cer să iubești mai spiritual. Lasă angajamentele să devină o cale de practică spirituală.

Balanță

Stabilește o intenție pentru reciprocitate relațională.

Trăiește-ți valorile prin interacțiunile de zi cu zi.

Lasă obiceiurile tale zilnice să devină un act dde devotament.

La mulți ani! Universul îți oferă un nou început anual pentru a denumi tipul de iubire pe care vrei să o oferi și să o primești. Alege reciprocitatea ca principiu relațional, mai ales atunci când ai parte de paradoxuri în relațiile tale.

Trăiește conform valorilor tale - nu doar în teorie, ci și prin modul în care te manifesti în relațiile zilnice. Sunt obiceiurile tale aliniate cu valorile tale?

Rutinele tale sunt incredibil de sacre. Fiecare mic act de conștientizare într-o tranziție și obiceiurile pe care le construiești acolo fac parte din vindecarea ta.

Scorpion

Eliberează povești vechi pentru a face loc unei noi puteri.

Lasă oamenii să vadă cine devii.

Fă artă din vindecarea ta.

Aproape ai scăpat din impas! Reflectezi în privat înainte de a te prezenta în public. Acordă-ți timp să eliberezi poveștile, rușinea și umbrele cu care nu te mai identifici.

Ieși din retragere și dezvăluie următorul tău capitol atât cu putere, cât și cu blândețe. Lasă și pe ceilalți de încredere să vadă cine devii.

Creativitatea ta deține indicii sacre pentru propria ta integrare. Întoarce-te la meșteșugul tău, la arta ta, la spiritualitatea ta. Te vei regăsi reflectat și prețuit de contribuțiile creative pe care le aduci lumii.

Săgetător

Stabilește intenții pentru prietenie și valori comune.

Lasă singurătatea să îți ascută viziunea.

Fii atent la rădăcinile emoționale ale apartenenței.

Oamenii din jurul tău îți modelează calea. Îți clarifici intențiile în jurul comunității. Cine sunt prietenii și colaboratorii care reflectă cele mai înalte valori ale tale? Stabilește obiective pentru prietenii care se simt aliniate și reciproce.

Acordă timp pentru singurătate cu scopul de a-ți restabili energia și a-ți ascuți claritatea emoțională. Acest moment privat te va ajuta să te reîncărci înainte ca impulsul sezonului Săgetătorului să înceapă, o lună mai târziu.

Fii atent la rădăcinile emoționale ale căminului și ale apartenenței. Ar putea spiritualitatea să ajute ? Există un fel de vindecare ancestrală care ți se cere acum?

Capricorn

Stabilește intenții în jurul leadershipului și al alinierii în carieră.

Lasă prieteniile să te transforme.

Redeschide conversațiile pentru claritate și încheiere.

Definește succesul în termenii tăi. Stabileșt obiective de carieră care să-ți onoreze și relațiile. Toată lumea te știe competent, iar acum totul se rezumă la cât de conectat ești. Gândește-te la tipul de lider care vrei să fii și la integritatea emoțională din spatele ambiției tale.

Îți remodelezi abordarea față de prietenie, prioritizând profunzimea și loialitatea. Lasă-ți oamenii să evolueze odată cu tine.

Firele pierdute de comunicare pot ieși din nou la suprafață. Redeschide conversația, spune ce a rămas nespus și permite compasiunii să ghideze claritatea și încheierea pe care le cauți.

Vărsător

Extinde-ți perspectiva cu grație.

Asumă-ți riscul care îți transformă cariera.

Reimaginează-ți ce înseamnă securitatea pentru tine.

Urmărește întrebarea. Mișcă-te prin idei, conversații și poate chiar călătorii. Lasă explorarea să-ți zguduie presupunerile și să te reconecteze cu curiozitatea.

Îți asumi un risc profesional care ar putea schimba totul. Reflectorul este axat pe tine acum, așa că nu juca la scară mică. Spune da oportunității care îți extinde abilitățile și se aliniază cu ambițiile tale mai profunde.

Definește-ți securitatea în termenii tăi. Alege investiții - emoționale, spirituale și financiare - care reflectă valorile și viziunea ta.

Pești

Numește-ți dorințele în intimitate.

Lasă onestitatea să-ți adâncească conexiunile.

Întoarce-te la adevărul tău.

Vorbește cu voce tare. Se deschide un portal pentru acorduri mai clare și o intimitate mai intenționată. Numește ceea ce ai nevoie, nu doar să speri că este înțeles nonverbal. Acordurile sunt totul!

Fii curajos cu adevărul - mai ales în situații care necesită îdrăzneală emoțională și transparență relațională. Împărtășește mai mult din lumea ta interioară, astfel încât alții să te poată întâlni acolo unde ești, și apoi să-i poți întâlni și tu.

Începe o întoarcere spirituală acasă. Revino la adevărurile pe care le-ai cunoscut dintotdeauna și folosește-le pentru a-ți întări atât limitele, cât și legăturile, potrivit them.us.