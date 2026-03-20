Horoscop săptămânal, 23 - 29 martie 2026: Este momentul să facem pași mici către noutatea pe care acest an vrea să ne-o ofere

Februarie și martie ne-au oferit eclipse puternice care au alchimizat, cu siguranță, domeniile guvernate de Vărsător din viața noastră pe 16 februarie, iar Fecioara a protejat părți din viața noastră pe 3 martie. Dacă vă simțiți noi în domeniul responsabilității sociale de la Eclipsa Solară în Vărsător, și completi în obiceiuri și obiective datorită Eclipsei Lunare în Fecioară, atunci ați avut dreptate.

Amintește-ți că Mercur a fost la microunde din 25 februarie până pe 20 martie, așa că a existat o tensiune între mișcarea înainte și treburile neterminate, ceea ce te-ar putea face să te simți inactiv și suspendat în aer. Dar acum, că Mercur este în directă, ceața se ridică foarte mult, iar viețile noastre se auto-organizează puțin în funcție de sincronizarea astrologiei.

Cea mai stabilizatoare planetă Saturn este vedeta spectacolului din această săptămână, când Soarele își formează prima conjuncție cu Saturn, nou în Berbec, pe 25 martie. Saturn în Berbec va pregăti scena pentru următorii doi ani și totul se rezumă la a ne asigura că depunem efortul care ne ajută să construim caracterul și competența viselor noastre. Pentru a ne vedea visele realizate, ființa și comportamentul nostru trebuie să fie pe un teren solid, atemporal. Întreabă-te pe 25 martie: „Cine trebuie să fiu ÎNTÂI pentru a FACE ceea ce visez?” Gândește-te la virtuți, precum: curajos, asumarea riscurilor, vulnerabilitate, încredere. Apoi, corelează acea „ființă” cu un comportament pentru a pune virtutea în practică, nu doar a o declara.

Mai ales în domeniul relațiilor romantice, sub conjuncția anuală Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie, ancorează-te pe ideea că relațiile noastre sunt aici pentru a ne ajuta cu treburile noastre neterminate încă din copilărie. Atunci când ne tratăm relațiile ca pe niște sarcini, în loc să impunem o agendă, vindecarea reală poate înflori. În loc să ne întrebăm doar: „Obțin ceea ce vreau?”, întreabă-te și: „Le ofer excelența caracterului meu?”

Apoi, un tranzit colectiv puternic are loc sâmbăta aceasta, sub sextilul Saturn-Pluto. O premieră din 2013. Saturn în Berbec îți cere să pășești într-un nivel mai ridicat de leadership și competență în cadrul comunității tale și să o aduci mai departe. Liderii sunt oameni care încearcă să mențină ideile vii în moduri concrete, consecvente și credibile, cu dragoste. Gândește-te la tine ca și cum ai conduce din dragoste și vezi ce face asta pentru echipa ta.

Berbec

Conjuncție Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Cine trebuie să fii pentru a realiza?

Conjuncție Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum se vindecă relațiile?

Sextil Saturn-Pluto pe 28 martie: Poți conduce cu dragoste?

La mulți ani!

O verificare puternică pe 25 martie te roagă să alegi caracterul și competența necesare pentru a-ți vedea visele împlinite. O conjuncție Soare-Saturn este o oportunitate de a deveni versiunea ta care poate face ceea ce este necesar pentru a vedea succesul.

O orientare către relațional sub conjuncția Venus-Chiron pe 26 martie vrea să-ți vezi conexiunile ca pe o sală de clasă. Ce ești dispus să înveți oferind și primind grijă și conexiune?

Acest weekend îți cere să conduci cu iubire sub sextilul Saturn-Pluto. Pentru ce ești dispus să lupți pentru că iubești ceva?

Taur

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce putere interioară construiești?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum adâncește compasiunea conexiunea?

Sextilul Saturn-Pluto pe 28 martie: Poate iubirea să-ți ghideze conducerea?

O oarecare creștere se întâmplă în liniște.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie invită la reflecție asupra caracterului pe care îl consolidezi sub suprafață. Saturn ne amintește că virtuțile pe care le practicăm în privat modelează viața pe care o construim în cele din urmă în public. Gândește-te cum arată curajul, încrederea sau răbdarea în alegerile tale zilnice chiar acum.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie aduce o perspectivă relațională blândă, încurajându-te să vezi momentele de vulnerabilitate ca oportunități de înțelegere, nu chiar de acord.

Până în weekend, sextilul Saturn-Pluto îți amintește că leadershipul poate apărea printr-un angajament constant față de ceea ce prețuiești. Acțiunea din iubire creează stabilitate nu doar pentru tine, ci și pentru

Gemeni

Conjuncție Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce fel de constructor de comunitate devii?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate prietenia să devină un spațiu pentru vindecare?

Sextil Saturn-Pluto pe 28 martie: Pot ideile tale să-i ajute pe ceilalți să avanseze?

Nu uita să depui eforturi în comunitate.

Conjuncția Soare-Saturn pe 25 martie te invită să iei în considerare caracterul și competența necesare pentru a susține prieteniile și colaborările care contează cel mai mult pentru tine. Saturn ne amintește că comunitățile puternice se construiesc prin efort constant și responsabilitate comună în purtarea unor conversații dificile.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron pe 26 martie evidențiază potențialul vindecător din cadrul prieteniilor, încurajând onestitatea, compasiunea și dorința de a te sprijini reciproc prin creștere.

Până în weekend, sextilul Saturn-Pluto sugerează că leadershipul poate apărea prin capacitatea ta de a împărtăși idei care ajută oamenii să avanseze împreună. Când curiozitatea întâlnește angajamentul, influența ta se extinde în moduri mercuriale incredibile!

Rac

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce fel de lider devii?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum pot relațiile să-ți susțină creșterea?

Sextil Saturn-Pluto pe 28 martie: Poate veni leadershipul din iubire?

Responsabilitatea și vizibilitatea se întâlnesc săptămâna aceasta.

Conjuncția Soare-Saturn pe 25 martie te invită să reflectezi asupra caracterului necesar pentru a-ți susține ambițiile și leadershipul în lume. Saturn ne amintește că credibilitatea crește prin integrarea cogniției, emoției și comportamentului.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron pe 26 martie îndreaptă atenția către latura relațională a succesului, încurajându-te să-ți vezi conexiunile ca locuri în care vindecarea și încurajarea pot coexista.

Până în weekend, sextilul Saturn-Pluto îți cere să iei în considerare modul în care leadershipul tău influențează colectivul din jurul tău. Acționând cu integritate - care este inerent nepopulară, dificilă și inconfortabilă, amintește-ți - creează genul de stabilitate în care ceilalți au încredere în mod natural.

Leu

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce principii sunt gata să devină practice?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate deschiderea să consolideze conexiunea?

Sextil Saturn–Pluto pe 28 martie: Ce cauză îți cere curajul?

Un simț mai larg al scopului începe să prindă contur.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie îți cere să transpui credința în comportament, practicând virtuțile care susțin viitorul pe care vrei să-l construiești. Saturn te învață că înțelepciunea capătă putere atunci când acțiunile noastre zilnice reflectă ceea ce pretindem că prețuim.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie încurajează onestitatea relațională, subliniind modul în care transparența și compasiunea pot adânci înțelegerea dintre oameni.

Până în weekend, sextilul Saturn–Pluto te invită să susții ideile care contează pentru tine. Conducerea crește atunci când convingerea este asociată cu un angajament pentru binele comun.

Fecioară

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce putere ești pregătit să întruchipezi?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate vulnerabilitatea să adâncească încrederea?

Sextilul Saturn-Pluto pe 28 martie: Ce responsabilitate ești pregătit să accepți?

Un nivel mai profund de angajament intră în centrul atenției tale.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie te încurajează să examinezi caracterul necesar pentru a susține viața pe care o construiești. Saturn subliniază faptul că integritatea crește prin comportamentele pe care le practicăm în mod repetat, nu doar prin standardele pe care ni le stabilim. Observă ce virtuți sunt gata să devină obiceiuri.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie invită la vindecare prin onestitate emoțională, amintindu-ți că încrederea se dezvoltă atunci când oamenii sunt dispuși să-și arate unul altuia laturile neterminate.

Pe măsură ce săptămâna se încheie, sextilul Saturn-Pluto evidențiază influența stabilizatoare a conducerii responsabile. Când îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce contează pentru tine, ceilalți găsesc adesea inspirație prin exemplul tău.

Balanță

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce angajament îți consolidează parteneriatele?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum pot relațiile să sprijine vindecarea?

Sextilul Saturn-Pluton pe 28 martie: Poate cooperarea să devină leadership?

Dinamica relațiilor intră acum într-un punct de vedere mai clar.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie te invită să iei în considerare caracterul necesar pentru a menține parteneriate semnificative. Saturn subliniază faptul că încrederea crește prin fiabilitate, onestitate și dorința de a fi prezent constant pentru ceilalți. Observă unde angajamentul întărește conexiunea.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie aduce un moment de vindecare în lumea ta relațională, încurajând compasiunea în contradicție și paradoxurile naturale ale relaționării.

Până în weekend, sextilul Saturn-Pluton sugerează că leadershipul poate apărea prin colaborare. Când lucrezi cu ceilalți pentru un obiectiv comun, capacitatea ta naturală de a crea o situație câștigătoare ajută la stabilizarea colectivului din jurul tău.

Scorpion

Conjuncție Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce disciplină îți consolidează progresul?

Conjuncție Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate grija să devină parte a rutinei tale?

Sextil Saturn–Pluto pe 28 martie: Ce responsabilitate ești pregătit să-ți asumi?

Impulsul crește prin consecvență chiar acum.

Conjuncția Soare-Saturn pe 25 martie te invită să-ți rafinezi obiceiurile și sistemele care îți susțin obiectivele pe termen lung. Saturn ne amintește că competența se dezvoltă prin practică constantă și atenție la detaliile care mențin viața înainte. Observă unde structura îți întărește eforturile.

Apoi, conjuncția Venus–Chiron pe 26 martie aduce o perspectivă vindecătoare asupra modurilor în care oferi și primești sprijin în viața de zi cu zi, încurajând bunătatea față de tine și de ceilalți.

Pe măsură ce se apropie weekendul, sextilul Saturn–Pluto subliniază influența stabilizatoare a acțiunii responsabile. Leadershipul începe adesea cu dorința de a te apropia și de a acorda atenție la ceea ce este în fața ta.

Săgetător

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce angajament creativ te cheamă?

Conjuncția Venus–Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate onestitatea să adâncească intimitatea?

Sextil Saturn–Pluto pe 28 martie: Ce pasiune ești gata să susții?

Creativitatea necesită puțin mai mult angajament.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie te invită să-ți iei în serios talentele și dorințele, dedicând timp și disciplină la ceea ce îți aduce bucurie. Saturn ne amintește că inspirația se întărește atunci când este susținută de un efort constant.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie încurajează deschiderea emoțională în cadrul conexiunilor romantice sau creative, subliniind modul în care autenticitatea permite dezvoltarea unei încrederi mai profunde.

Până în weekend, sextilul Saturn–Pluto te invită să-ți canalizezi entuziasmul într-o conducere cu scop. Când pasiunea este ghidată de precizie, influența ta devine atât inspiratoare, cât și stabilizatoare.

Capricorn

Conjuncție Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce fundament are nevoie de atenția dumneavoastră?

Conjuncție Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate grija să remodela dinamica familiei?

Sextil Saturn-Pluto pe 28 martie: Ce fel de stabilitate puteți crea?

Acasă cere intenție.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie te invită să-ți consolidezi fundamentele emoționale și practice care îți susțin viața. Saturn ne amintește că siguranța crește din efort constant și din dorința de a ne asuma responsabilitatea pentru ceea ce construim.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie evidențiază vindecarea în cadrul familiei sau al relațiilor apropiate, încurajând compasiunea și răbdarea pe măsură ce vechile tipare se schimbă.

Până în weekend, sextilul Saturn-Pluto subliniază leadershipul înrădăcinat în stabilitate. Atunci când cultivi fundații puternice, creezi un sentiment de încredere și fiabilitate care aduce beneficii tuturor celor conectați la tine.

Vărsător

Conjuncția Soare-Saturn în Berbec din 25 martie: În spatele cărui mesaj ești gata să susții?

Conjuncția Venus-Chiron în Berbec din 26 martie: Cum poate ascultarea să sprijine vindecarea?

Sextilul Saturn-Pluto din 28 martie: Ce idee merită o conducere responsabilă?

Claritatea îți întărește vocea.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie te roagă să-ți exprimi ideile cu disciplină și intenție. Saturn te învață că credibilitatea crește atunci când cuvintele sunt susținute de acțiuni atent gândite și o urmărire atentă.

Apoi, conjuncția Venus-Chiron din 26 martie invită compasiunea în conversațiile tale, arătând cum dialogul sincer poate crea spațiu pentru înțelegere și reparare.

Până în weekend, sextilul Saturn-Pluto te încurajează să ghidezi discuțiile către un progres semnificativ. Atunci când comunicarea este bazată pe integritate, ideile tale pot ajuta la stabilizarea comunităților din jurul tău.

Pești

Conjuncție Soare-Saturn în Berbec pe 25 martie: Ce valori merită angajament?

Conjuncție Venus-Chiron în Berbec pe 26 martie: Cum poate generozitatea să consolideze conexiunea?

Sextil Saturn–Pluto pe 28 martie: Ce resurse poți gestiona cu grijă?

Valorile intră în centrul atenției.

Conjuncția Soare-Saturn din 25 martie te încurajează să-ți aliniezi alegerile cu principiile care contează cel mai mult. Saturn ne amintește că stabilitatea crește atunci când valorile modelează comportamentul și ghidează modul în care ne investim timpul, talentul și energia.

Apoi, conjuncția Venus–Chiron din 26 martie evidențiază potențialul vindecător al generozității și aprecierii în cadrul relațiilor.

Până în weekend, sextilul Saturn–Pluto invită la o gestionare responsabilă a resurselor tale. Când acțiunile tale reflectă valorile tale, creezi o fundație stabilă care te menține cu picioarele pe pământ în timp ce terenul se mișcă, potrivit yourtango.com.

