Horoscop săptămânal, 27 octombrie - 2 noiembrie 2025. Rămâi fidel dorințelor tale fără a pierde conexiunea cu ceilalți

Marte în Scorpion face trigon cu Jupiter în Rac pe 27 octombrie, oferindu-ți o perspectivă structurată asupra lumii tale emoționale interioare și claritate asupra modului de a implementa această perspectivă. Scopul este de a actualiza atât protecția, cât și conexiunea sub trigonul Marte-Saturn.

Apoi, Mercur intră în Săgetător, pe 29 octombrie până pe 19 noiembrie, și înapoi, pe 11 decembrie până pe 1 ianuarie, din cauza lui Mercur retrograd, care începe pe 9 noiembrie. Vei dori să profiți cu mare atenție de perioada 29 octombrie-9 noiembrie.

Ca principiu călăuzitor, există așteptări sau acorduri care trebuie finalizate sau revizuite din 11 august până acum? Ori de câte ori Mercur retrogradează, ni se cere să revizuim așteptările și acordurile pe care le-am făcut cu noi înșine și cu ceilalți în timpul ultimei sale faze directe, care a început pe 11 august și se termină în ziua în care Mercur intră în retrogradare, pe 9 noiembrie. Așadar, încercați să încheiați unele dintre aceste conversații. Dacă nu, acestea pot fi editate în timpul retrogradării lui Mercur.

Deoarece acesta este primul Mercur retrograd în Săgetător, vom dori să reconsiderăm Săgetătorul în cogniția și comunicarea noastră. De la înțelepciunea aplicată la explorarea necunoscutului cu speranță, Săgetătorul ne oferă focul transformator atunci când facem mai bine pentru că știm mai bine. De partea mea de stradă, experimentez cu consolidarea viziunii mele de „bună credință” în ceilalți - în special în cei care mă înfurie! - și lucrez cu presupuneri generoase despre intenția altor oameni.

Săgetătorul ne ajută să ținem arcul și săgeata aproape de ținta adevărului, și anume că oamenii nu se comportă mai bine în preajma noastră dacă nu îi privim pozitiv. Nicio pedeapsă și niciun cuvânt aspru nu duc la schimbări susținute de minte și inimă. Să lucrez cu bună-credință este obiectivul meu pentru Mercur în Săgetător!

Poți încerca asta - sau orice perspectivă prosocială - pe 1 noiembrie, când Venus în Balanță se opune lui Chiron în Berbec. Venus este iubitul/iubita, iar Chiros este rana. Aceasta este o zi în care vrem să încercăm să arătăm iubire acolo unde oamenii sunt răniți și să le reamintim oamenilor să ne iubească și acolo unde suntem răniți. șa că fii blând și grațios cu tine însuți și cu ceilalți. Imaginează-ți o modalitate prin care rămâi atât protejat, cât și conectat, ajutat și vindecător. Poți să o faci!

Berbec

La ce povești trebuie să renunți?

Vrei să pornești într-o călătorie?

Relaționarea este o practică spirituală.

Ești blocat într-o poveste? Vezi unde durerea din trecut te ține blocat în prezent. Nu invalida durerea poveștii, ci amintește-ți că așa a fost atunci, asta este acum.

Explorezi educația și/sau o experiență cu intermitențe până la începutul anului 2026. Așadar, urmează-ți curiozitățile către locuri interesante și lasă să înceapă căutarea mai multor înțelepciuni!

Scopul spiritualității este să fii mai dorit și mai iubitor față de ceilalți, mai ales atunci când nu este convenabil. Lasă-ți practica să-ți ofere resurse în moduri care îți acordă nu doar protecție, ci și conexiune!

Taur

Cine îți poate controla limitele și dorințele?

Ce adevăr ești gata să împărtășești?

Rutinele și ritualurile sunt importante.

Spune-ți nevoile. Oamenii din viața ta sunt cei care îți respectă atât sensibilitatea, cât și standardele. Observi în cine ai încredere cu adevărul tău deplin.

Lasă-ți inteligența emoțională mai profundă să conducă la conversații ample despre încredere. Spune ceea ce ți-e teamă să spui.

Adu mai multă compasiune atât sistemelor care te ajută să funcționezi, cât și vindecării care se întâmplă atunci când te odihnești. Ți se permite să fii competent și totuși să ai nevoie de un sanctuar pentru a te retrage.

Gemeni

Cum transpui abilitățile tale emoționale în profesie?

Ce trebuie spus în legăturile tale cele mai apropiate?

Prietenia este sacră, nu întâmplătoare.

Fii clar. Ai nevoie de maturitate emoțională în deciziile tale de carieră. Dacă totul este strategie și nu sentimente, ceva vital dispare. Adevăratul succes înseamnă să fii congruent emoțional cu ceea ce construiești.

Explorează ttensiunile naturale care definesc relațiile pe termen lung. Gândește-te la autonomie și conexiune, stabilitate și schimbare, deschidere și intimitate. Toate acestea îți aparțin. Aceste paradoxuri nu au nevoie de rezoluție, echilibru și management. Vorbește spațiilor în care dialectica este vie.

Prietenia îți modelează stima de sine. Lasă-ți oamenii să te iubească în locurile în care nu crezi că ești demn de iubit. Comunitatea ta este totul acum.

Rac

Ce adevăr emoțional te ajută să ai din nou încredere în ceilalți?

Ce obiceiuri te susțin în vindecare?

Cine ajunge să-ți vadă tandrețea?

Ieși din carapace. Recunoaște adevăr pe care l-ai ascuns. Nu trebuie să ascunzi cum te simți. Acel adevăr emoțional - cel pe care ți-a fost teamă să-l admiți - este ușa către reconstruirea încrederii.

Devii curios în legătură cu obiceiurile, rutinele și structurile zilnice care contribuie la vindecarea ta emoțională și fizică. Nu complica prea mult lucrurile. Obiectivele mici care se compun în timp sunt esențiale.

Invită tandrețea în viața ta profesională. Poți fi atât competent, cât și grijuliu. Nu trebuie să te blindezi. Cineva din domeniul tău te-ar putea surprinde cu empatie, așa că primește-o cu grație.

Leu

Ce te ajută să te simți în siguranță emoțională?

Ce se întâmplă dacă creativitatea ta este deja divină?

Credința și optimismul atenuează criza și rușinea.

Fii blând. Ancorezi siguranța emoțională prin apartenență semnificativă, acorduri solide și autodezvăluire reciprocă. Cine te ajută să te simți suficient de în siguranță pentru a fi văzut?

Începi o călătorie de trei luni în jurul tipului de creativitate pe care numai tu o poți aduce în această lume. Nu trebuie să-ți dovedești talentul - trebuie doar să-ți amintești că provine dintr-o sursă sacră.

Puțin optimism ajunge departe atunci când încrederea se clatină. Lasă credința să fie balsamul acolo unde rușinea încearcă să te convingă de ceea ce este neadevărat.

Fecioară

Ce te ajută să rămâi limpede și amabil sub presiune?

Cât de sigur te simți acasă și în corpul tău?

Conexiunea începe cu curajul.

Rămâi cu semnalele. Fii agil emoțional în timp real - mai ales când cuvintele cuiva spun un lucru dar corpul său spune altceva. Magia ta constă în a observa subtextul. Pune întrebarea clarificatoare.

Fii atent la fundațiile emoționale pe care le construiești. Acesta este un capitol de trei luni despre îngrijirea casei tale interne și externe, astfel încât sistemul tău nervos să se poată odihni cu adevărat.

Trebuie să exprimi o vulnerabilitate pe care ai purtat-o ​​în liniște. Oferă-ți curajul. Lasă-i pe ceilalți să te susțină așa cum îi susții și tu întotdeauna.

Balanță

Cum susțin rutinele valorile tale?

Cum spui ce vrei să spui cu dragoste?

Ce vrea să te învețe această relație?

Integritatea este ancora ta. Te angajezi în acțiuni zilnice care reflectă valorile tale. Când rutinele se potrivesc priorităților tale, simți mai mult respect de sine și stabilitate.

Exersezi o direcție iubitoare în conversațiile tale. Spune ce vrei să spui cu grijă. Lasă claritatea ta să construiască încredere.

Observi cum relațiile tale aduc vindecare părților din tine care încă își amintesc de durerea din trecut. Nu ai nevoie de o agendă. Ai nevoie doar de dorința de a vedea ce încearcă să te învețe conexiunea.

Scorpion

Ce îți susține creativitatea și bucuria?

Ce povești despre siguranță și securitate se schimbă?

Poți oferi grație părții din tine care încă încearcă?

Este în regulă să-ți fie frică de bucurie. Practici recunoștința. Uneori este mai sigur să te pregătești pentru respingere decât să rămâi deschis încântării. Dar controlul propriei respingeri atunci când bucuria este prezentă îți aplatizează forța vitală în timp ce încă ai darul de a fi în viață.

AI parte de conversații despre siguranța emoțională și financiară. Ce acorduri trebuie revizuite? Unde poți crea mai multă claritate? A

Există multă vindecare în momentele mici, zilnice, când te prezinți și încerci. Acordă har părții din tine care încă își dezvoltă obiceiurile, încă învață cum să se îmbunătățească, încă încearcă să facă mai bine. Universul este mândru de tine!

Săgetător

Ce părți din tine au nevoie de mai multă acceptare?

Poți vorbi din speranță și adevăr?

asă-ți copilul interior să audă ceva nou.

Vino acasă la tine. Descoperi unde acceptarea de sine creează siguranța pentru a te odihni, a te elibera și a-ți aminti cine ești fără efort. Părțile din tine pe care le-ai ținut ascunse sau respinse au nevoie de îngrijire, nu de pedeapsă.

Intri într-o perioadă de tranziție cognitivă care continuă până la începutul anului 2026. Lasă adevărul, credința și optimismul să-ți modeleze povestirile și conversațiile. Ți se cere să comunici dintr-un loc de cea mai înaltă expresie a Săgetătorului.

Oferi copilului tău interior un adevăr pe care nu l-a auzit niciodată dar de care a avut întotdeauna nevoie: nu trebuie să te micșorezi pentru a fi iubit.

Capricorn

Este comunicarea ta sinceră?

Ce trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului?

Siguranța emoțională începe acasă.

Spune ce ai de spus.Dacă ai încercuit un subiect cu cineva, acest tranzit susține exprimarea înrădăcinată care hrănește conexiunea.

Începi o revizuire interioară. Gândește-te ce decizii, povești sau dorințe din ultimele 12 săptămâni se simt incomplete și cer să fie închise înainte de sfârșitul anului.

Tandrețea de acasă îți susține sistemul nervos. Acceptă sprijinul care îți amintește de valoarea ta și îți permite să te simți ancorat în tine însuți.

Vărsător

Reflectă cariera valorile tale?

La ce viziune colectivă lucrezi?

Vorbește din rană, nu din jurul ei.

Oferă putere oamenilor tăi. Îți aliniezi cariera cu ceea ce contează cu adevărat pentru tine.

Talentele tale sunt menite să servească ceva mai mare, așa că întreabă-te dacă ești bine recompensat, emoțional și energetic, pentru munca pe care o faci. Deschide ușa către viitoare colaborări și inițiative comunitare care te luminează.

Ai curajul de a împărtăși ceea ce a rămas nespus. Poate fi o conversație imperfectă dar trebuie începută cu claritate și bunătate.

Pești

Alege învățarea.

Vorbește, chiar dacă e greu.

ști deja demn.

Trăiește în învățare.Te ajută să ancorezi tot ceea ce ai explorat anul acesta în comportamente tangibile. E timpul să acționezi cu integritate.

Folosești un limbaj clar și direct - chiar dacă ești mai fluent în ceea ce privește lucrurile fără cuvinte. Spune ce trebuie spus. Munca, leadershipul și claritatea ta contează.

Nimic din ceea ce faci nu adaugă sau scade din valoarea ta. Ești deja suficient. Lasă acest adevăr să-ți modeleze limitele, dăruirea și capacitatea ta de a primi dragoste, sprijin și ușurință, potrivit geediting.com.