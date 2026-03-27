Horoscop săptămânal, 30 martie – 5 aprilie 2026: Racii trec prin schimbări importante, iar Leii sunt în centrul atenției

Horoscopul săptămânii 30 martie – 5 aprilie 2026 vine cu o perioadă intensă din punct de vedere emoțional, marcată de Luna Plină în Balanță pe 1 aprilie, un moment care aduce clarificări în relații, împăcări, decizii importante și schimbări de direcție.

Săptămâna începe cu Venus care intră în Taur pe 30 martie, ceea ce aduce dorință de stabilitate, confort și siguranță financiară. Energia Lunii Pline favorizează reconcilierea, discuțiile importante și rezolvarea conflictelor mai vechi. Spre finalul săptămânii, Luna în Scorpion aduce claritate, decizii practice și revelații.

Horoscop săptămânal 30 martie – 5 aprilie 2026 pentru fiecare zodie

Berbec

Săptămâna te ajută să lucrezi mai bine cu oamenii din jur și să îți înțelegi mai bine valoarea. Luna Plină îți activează sectorul relațiilor și te face să analizezi ce s-a schimbat în ultimele luni. Este momentul să aduci echilibru în relații.

Taur

Este o săptămână în care te concentrezi mai mult pe tine și pe energia ta. Luna Plină îți arată ce te consumă și ce merită păstrat în viața ta. Spre weekend, relațiile devin mai importante și pot apărea împăcări sau discuții importante.

Gemeni

Săptămâna aduce creativitate și dorință de exprimare. Este o perioadă bună pentru idei, proiecte și comunicare. Spre weekend, trebuie să îți organizezi mai bine timpul și energia.

Rac

Se anunță schimbări importante, mai ales în carieră. Luna Plină te ajută să îți consolidezi poziția profesională. Weekendul aduce energie bună pentru ieșiri, evenimente sau activități culturale.

Leu

Ești în centrul atenției în această săptămână. Este important să eviți conflictele și să joci rolul de mediator. Spre weekend, vei vedea mai clar o situație care te preocupa.

Fecioară

Începutul săptămânii te pune pe tine pe primul loc. Luna Plină aduce oportunități legate de studii, examene, proiecte sau planuri de viitor. Prietenii joacă un rol important spre finalul săptămânii.

Balanță

Luna Plină are loc chiar în zodia ta și aduce un moment de resetare. Este o săptămână în care te gândești la tine, la viitor și la ce trebuie să schimbi în viața ta.

Scorpion

Săptămâna începe cu energie romantică și amintiri din trecut. Luna Plină te ajută să renunți la lucrurile care te țin pe loc. Weekendul îți aduce energie și ambiție.

Săgetător

Munca depusă în ultimele luni începe să fie observată. Este o săptămână în care poți deveni un mentor pentru alții. Spre weekend, ai nevoie de odihnă.

Capricorn

Luna Plină îți activează sectorul carierei. Este o săptămână bună pentru planuri noi, schimbări și decizii profesionale.

Vărsător

Ai multă energie și vrei să rezolvi lucruri începute mai demult. Munca depusă începe să fie apreciată.

Pești

Este o săptămână intensă emoțional. Te gândești la trecut, la relații și la decizii importante. Finalul săptămânii te ajută să îți clarifici direcția profesională.