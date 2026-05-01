Horoscop săptămânal, 4 - 10 mai 2026: Schimbările bruște deschid noi drumuri

Pluto intră în mișcare retrogradă în Vărsător miercuri, 6 mai, creând un val puternic de energie. O planetă este cea mai puternică atunci când intră în mișcare retrogradă sau pur și simplu se mișcă direct. Împreună cu Stellium-ul Berbecului aflat în desfășurare, acest lucru creează o mișcare și o urgență mai mari.

Pluto funcționează diferit față de alte planete. În loc să te ghideze ușor, se simte adesea ca un buldozer care se mișcă prin viața ta. Această planetă este un catalizator excelent pentru schimbare. Stabilește-te pe măsură ce săptămâna începe și permite universului să-și lucreze magia asupra ta și a vieții tale.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec: luni, 4 mai

Tu ești factorul schimbării. Cu puterea Stellium-ului prezent în zodia ta, ești menit să creezi schimbare. Chiar acum, universul lucrează prin tine în moduri incredibile, ajutându-te să-ți transformi viața și să fii catalizatorul pentru ca alții să facă același lucru.

Luni, 4 mai, Marte în Berbec face cuadratură cu Jupiter în Rac, aducând o schimbare dramatică în locul în care locuiești sau cu cine îți împarți casa. Această energie este îndrăzneață și încrezătoare, ajutându-te să faci schimbări exact acolo unde ai cea mai mare nevoie de ele.

Taur

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Taur: Marți, 5 mai

Apără ceea ce îți dorești. Marți, 5 mai, Nodul Nord în Pești se aliniază cu Mercur în Taur, aducând oportunități și oferte pe care trebuie să le aplici. Nodul Nord îți guvernează soarta, iar în Pești, implică dorințele pe care ți le faci și pe cei care te pot ajuta să le transformi în realitate.

Pe măsură ce Nodul Nord se conectează cu Mercur în zodia ta, trebuie să-ți folosești vocea și să iei o poziție. Fii pregătit să iei o decizie sau chiar să te aperi. Ești menit să mergi mai departe în zilele următoare, așa că asigură-te că lași scuzele în urmă.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Gemeni: sâmbătă, 9 mai

Nu trebuie să cari totul. Pluto retrograd începe miercuri, 6 mai, iar Luna în ultimul pătrar din Vărsător răsare la scurt timp după aceea, vineri, 8 mai. Această fază lunară este o oportunitate de reflecție și de a elibera ceea ce nu mai ai nevoie.

Această energie te ajută să nu mai porți poverile sau responsabilitățile altora, astfel încât să te poți concentra asupra ta și a propriilor nevoi. Poți avea grijă de ceilalți, dar amintește-ți că nu ești responsabil pentru fericirea lor. Fii dispus să te eliberezi de rutinele trecutului tău, astfel încât să poți îmbrățișa pe deplin această perioadă de transformare în care te afli acum.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Rac: luni, 4 mai

Fii dispus să crești. Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, a intrat pentru prima dată în semnul tău zodiacal în iunie 2025. De atunci, ai fost într-un proces de învățare și creștere dincolo de ceea ce credeai că este posibil odinioară. Cu Jupiter acum direct în Rac până pe 30 iunie, te afli într-o perioadă intensificată de manifestare și oportunități.

Fii atent la ceea ce apare luni, 4 mai, când Marte în Berbec se află în cuadratură cu Jupiter în Rac. Marte în Berbec și Stellium-ul în curs de desfășurare aduc schimbări pozitive și fatidice carierei tale. Indiferent dacă implică un rol sau un proiect nou, ești menit să profiți de fiecare oportunitate care îți iese în cale. Dar trebuie, de asemenea, să te extinzi dincolo de ceea ce credeai odinioară că este posibil.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Leu: Marți, 5 mai

Verifică-ți progresul. Marți, 5 mai, Nodul Nord în Pești se aliniază cu Mercur în Taur, oferind o perspectivă asupra schimbărilor pe care le-ai făcut în cariera ta. Uranus a părăsit oficial Taurul, ceea ce înseamnă că ai încheiat oficial un capitol important din viața ta care probabil te-a determinat să-ți schimbi cariera.

Odată cu întâlnirea Nodului Nord cu Mercur, ai șansa de a-ți verifica progresul și de a îmbrățișa o nouă fază de transformare. Cu energia Peștilor prezentă, este posibil să obții o afacere profitabilă sau beneficii dintr-un nou parteneriat. Fii deschis la locul unde te duce această călătorie.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Fecioară: Duminică, 10 mai

Sosesc vești pozitive. Duminică, 10 mai, Soarele în Taur se aliniază cu Jupiter în Rac, aducând noi oportunități și oferte. Soarele în Taur aduce noroc, în timp ce Jupiter te ajută să te conectezi cu oamenii potriviți care te pot ajuta să-ți îndeplinești visele. Aceasta înseamnă că trebuie să-ți extinzi cercul social și să te deschizi către noi conexiuni sau călătorii.

Toată această energie este pozitivă, dar trebuie să fii sigur că nu te agăți de nimic din trecut și nu lași frica să dicteze deciziile pe care le iei. Aceasta este șansa ta de a atinge noi niveluri de succes și, de data aceasta, nu va trebui să faci totul singur.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Balanță: miercuri, 6 mai

Acordă-ți timp să-ți găsești propriul adevăr. Pluto intră în mișcare retrogradă în Vărsător miercuri, 6 mai, începând o călătorie a transformării și a adevărului. Energia Vărsătorului guvernează creativitatea și scopul tău. De asemenea, guvernează chestiunile romantice, așa că fii atent la ceea ce apare și în acel domeniu al vieții tale.

Pluto este retrograd din 6 mai până în 15 octombrie, ducându-te într-o călătorie a sinelui tău interior. Pluto este alchimistul zodiacului, dar pentru a deveni cine ești menit să fii, trebuie mai întâi să arzi ceea ce nu ți-a fost niciodată menit. Aceasta poate fi o perioadă dificilă de creștere, dar nu subestima magia transformării.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Scorpion: vineri, 8 mai

Miracolele neașteptate pot schimba totul, Scorpione. Vineri, 8 mai, Lilith în Săgetător se opune lui Venus în Gemeni, aducând un nou sentiment de libertate financiară în viața ta. Lilith în Săgetător guvernează bogăția și stima de sine, în timp ce Venus în Gemeni reprezintă schimbarea și parteneriatele.

Această energie are potențialul de a-ți schimba cu adevărat viața, dar trebuie să îmbrățișezi o cale neconvențională pentru a profita la maximum de ea. Lilith este rebela zodiacului și, prin urmare, alegerile pe care le faci în această perioadă s-ar putea să nu fie înțelese sau validate de alții. Totuși, asta nu înseamnă că greșești. Ai încredere în ceea ce ți se pare potrivit și lasă această perioadă să fie una de imensă abundență.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: Sâmbătă, 9 mai

Reflectă asupra a ceea ce nu te ajută să-ți îndeplinești visele. Luna în ultimul pătrar în Vărsător răsare sâmbătă, 9 mai. Această fază lunară reprezintă o perioadă de reflecție și eliberare.

Această energie te ghidează să înțelegi ce credințe sau idealuri nu te ajută să-ți îndeplinești obiectivele. În Vărsător, această Lună te inspiră să te eliberezi și să-ți prețuiești independența. Asigură-te că nu te agăți de niciun punct de vedere tradițional care nu te mai avantajează.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Capricorn: marți, 5 mai

Marți, 5 mai, când Nodul Nord în Pești se aliniază cu Mercur în Taur, creativitatea ta este sporită odată cu succesul tău. Nodul Nord în Pești reprezintă soarta ta găsită prin învățare și prin ieșirea în atenția publicului.

Aceasta înseamnă că ceea ce ești menit să faci va atrage atenția, Capricorn. Totuși, cu Mercur în Taur, este prin creativitatea ta. Aproape fiecare carieră implică creativitate, deoarece nu este vorba doar de artă. Reflectă asupra abilităților creative pe care le folosești, deoarece acestea vor fi responsabile pentru norocul și succesul pe care le vei obține în zilele următoare.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Vărsător: miercuri, 6 mai

Autenticitatea ta este superputerea ta. Ai fost întotdeauna spiritul liber al zodiacului. Cu toate acestea, adesea durează o viață întreagă pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă asta sau cum să accesezi această energie. Pe măsură ce Pluto își începe călătoria retrogradă miercuri, 6 mai, descoperi exact cine ești și ce ți-ar fi menit să faci în această viață.

A fi în Vărsător reprezintă o călătorie interioară a sinelui care afectează dramatic viața pe care o creezi. Această energie te ajută să-ți onorezi autenticitatea ca o modalitate de a ști ce este menit pentru tine și ce face parte din destinul tău. Folosește acest timp pentru a te concentra asupra a ceea ce simți că este corect. Nu-ți diminua lumina pentru nimeni.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Pești: Marți, 5 mai

Folosește-ți vocea pentru a schimba lumea. Marți, 5 mai, Nodul Nord în Pești se aliniază cu Mercur în Taur, ajutându-te să-ți folosești intuiția pentru a atrage norocul. Nodul Nord în semnul tău te ajută să înțelegi ce cale ești menit să urmezi în această viață.

Nodul Nord îți guvernează soarta, iar în Pești dezvăluie acest lucru printr-o serie divină de lecții și situații. Totuși, cu Mercur în Taur, această soartă implică folosirea vocii tale. Fie că este vorba de munca pe care o faci, de scris, de podcasting sau de a-i ajuta pe alții, nu subestima impactul pe care îl ai, pur și simplu vorbind doar așa cum poți, notează yourtango.com.

