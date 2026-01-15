Horoscop special 2026: Pregătește-te să te desprinzi de blocaje

Primul tranzit important va avea loc pe 26 ianuarie, când Neptun, care guvernează imaginația și iluziile, va intra în bravul Berbec. Planeta viselor se mișcă încet pe cerul nostru, ceea ce înseamnă că influențele sale sunt adesea resimțite la nivel de societate. Ultima dată când a trecut prin Berbec a fost între 1861 și 1875, în perioada Războiului Civil American și a mișcărilor aboliționiste și spiritiste. Această călătorie viitoare va dura aproximativ 13 ani, ajutându-ne să ne trezim la cele mai înalte idealuri ale noastre și să le exprimăm cu convingere. De asemenea, am putea fi martorii zorilor unor mișcări sociale și spirituale interesante. Fii atent doar în cine sau în ce îți investești energia deoarece este adesea mai ușor să fii păcălit de ideologii înșelătoare sub această influență.

Dorința de a-ți realiza obiectivele s-ar putea intensifica pe măsură ce Saturn structurat intră în îndrăznețul Berbec, pe 13 februarie. Această călătorie de aproximativ doi ani prin semnul berbecului promite să ne motiveze să urmărim proiecte ambițioase cu foc și fervoare. Totuși, s-ar putea să fie nevoie să muncești puțin mai mult decât de obicei pentru a-ți menține atenția concentrată asupra intențiilor pe care ți le-ai stabilit în timpul acestui tranzit. Lucrează cu pasiune și fii atent să nu lași scânteia să se stingă din cauza distragerii.

Pe 20 februarie, Saturn va intra în conjuncție cu Neptun fluid, chemându-ne să dizolvăm structuri pe care le credeam odinioară permanente și să facem loc unor noi posibilități. Deoarece acest aspect rar apare doar o dată la 36 de ani, impactul său energetic tinde să fie deosebit de puternic. Dacă acest lucru te face să te simți puțin neliniștit la început, amintește-ți că schimbarea este adesea inconfortabilă, dar necesară, și că a sta în același loc prea mult timp nu va face decât să-ți împiedice creșterea pe termen lung. Apelează la intuiția ta și condu cu inima, în timp ce îți înfrunți temerile.

Acordă o atenție deosebită conversațiilor care apar atunci când inovatorul Uranus se instalează în agerul Gemeni, pe 25 aprilie. Pe măsură ce planeta șocurilor și surprizelor călătorește prin semnul de aer mutabil pentru următorii șase ani, impulsul nostru de a merge împotriva curentului ar putea deveni incontestabil, alterând modul în care schimbăm informații. Cheia navigării acestui tranzit va fi capacitatea ta de a fi flexibil - iar menținerea unei minți deschise îți va permite să mergi cu valul cu o perspectivă pozitivă. Acesta ar putea fi, de asemenea, un moment minunat pentru a-ți extinde cercul social și a cunoaște cu adevărat comunitatea locală. Gândește-te cum investiția în relații de vecinătate ar putea deschide ușa către sprijin reciproc și conexiuni semnificative.

În sfârșit, dacă te-ai simțit puțin blocat în ultima vreme, s-ar putea să-ți simți moralul stimulat atunci când abundentul Jupiter alunecă în încrezătorul Leu pe 29/30 iunie, în funcție de fusul tău orar. După ce ai petrecut ultimul an în sensibilul Rac, planeta norocului, expansiunii și învățământului superior va fi gata să se elibereze de constrângerile autoimpuse și să ofere un spectacol. Ultima dată când Jupiter s-a mișcat prin Leu a fost din iulie 2014 până în august 2015. Dacă poți, gândește-te la acel moment din viața ta pentru a reflecta asupra ideilor și aspirațiilor care ți-au făcut inima să strălucească. Apoi, bucură-te să iei viața mai puțin în serios și îmbrățișează-ți animatorul interior sub această influență veselă.

Berbec

Există anumite mesaje sau proiecte pe care le-ai păstrat aproape de inima ta?

Pe măsură ce Saturn — guvernatorul carierei tale — intră în prima casă a sinelui tău pe 13 februarie, s-ar putea să te simți în sfârșit motivat să le împărtășești cu lumea. Următorii doi ani ai acestui tranzit vor fi o perioadă excelentă pentru a atrage atenția asupra celor mai inovatoare idei ale tale și pentru a construi inițiative care să-ți pună în valoare cu adevărat talentele și abilitățile. Bucură-te de rafinarea personalității tale publice și de consolidarea fundațiilor tale în acest proces.

Menținerea status quo-ului ar putea începe să pară puțin nesatisfăcătoare, deoarece Saturn continuă să se conjuncționeze cu Neptun, guvernatorul tău spiritual, în prima ta casă pe 20 februarie. Profită de această oportunitate pentru a reevalua diversele responsabilități pe care ți le-ai asumat și întreabă-te: există anumite sarcini sau practici pe care le gestionezi doar pentru a-ți umfla propriul ego? Gândește-te cum reducerea cheltuielilor ți-ar putea oferi spațiul necesar pentru a-i ajuta pe alții mai des — și, în cele din urmă, te-ar putea ajuta și pe tine să strălucești mai tare.

Apoi, probabil vei fi gata să te reconectezi cu latura ta aventuroasă pe măsură ce Jupiter — guvernatorul tău al călătoriilor și educației — intră în a cincea ta casă a plăcerii și creativității pe 29/30 iunie. Anul următor te-ar putea chema, de asemenea, să te cufunzi în interesele tale de nișă și să pășești în noi cercuri sociale care îți vor hrăni simțul uimirii. Când vine vorba de dragoste, persoanele singure își pot vedea puterea de flirt crescând, în timp ce cele aflate în relații ar putea descoperi că copiii joacă un rol mai important în viața lor, infuzându-și zilele cu fantezie.

Taur

Ești pregătit pentru un fel de semnal de alarmă?

Începând cu 13 februarie, planeta ta guvernatoare a educației și filozofiei - Saturn - va începe să călătorească prin a 12-a ta casă a viselor și a inconștientului, ceea ce ar putea altera permanent ceea ce crezi a fi adevărat. Pe măsură ce acest tranzit radical te atrage mai adânc în lumea ta interioară, fă tot posibilul să eviți să te lași mișcat de pesimism - și bucură-te de redescoperirea modului în care intelectul tău îți poate aduce putere.

Pe 20 februarie și în jurul acestei date, ai putea începe să simți că depășești anumite idei care ți-au fost dragi cândva. Când Saturn, ghidul explorării, și Neptun, imaginativul, se conjunctează în casa a 12-a, evită tentația de a te apleca spre evadare pură și, în schimb, concentrează-te pe învățarea mai multor ideologii alternative care se aliniază mai bine cu adevăratele tale valori. Gândește-te la acest proces ca la retragerea unui stil vestimentar preferat; deși ți s-ar fi putut potrivi în trecut, este în regulă să schimbi lucrurile dacă nu mai rezonează cu identitatea ta.

În cele din urmă, pe măsură ce Uranus, care stimulează influența, intră în a doua casă a valorii și a bunurilor pe 25 aprilie, ai putea începe să observi că atitudinea ta față de lumea materială se schimbă. Dacă descoperi că recompensele pe care le-ai urmărit și-au pierdut atractivitatea, acum ar putea fi un moment excelent pentru a reconsidera modul în care vei rămâne motivat în carieră. Poate chiar te vei simți inspirat să-ți îmbunătățești abilitățile și să-ți creezi o nouă personalitate profesională.

Gemeni

Pregătește-te pentru transformarea vieții tale sociale.

Relațiile tale ar putea deveni complet diferite începând cu 26 ianuarie, când Neptun - guvernatorul carierei tale - intră în casa a 11-a a prieteniei și a obiectivelor. În următorii 13 ani, probabil va trebui să navighezi printr-o varietate largă de conexiuni care îți solicită timpul și energia, iar esențial va fi să fii atent la schimburile de idei pe care le necesită aceste legături. De asemenea, s-ar putea să descoperi că colegii vor să estompeze granițele dintre afaceri și plăcere; asigură-te că ești înțelept cu inima ta în această perioadă tumultoasă.

Având în vedere conjuncția dintre prudentul Saturn și profesionistul Neptun în casa a 11-a pe 20 februarie, ai putea avea un mic moment de reflecție despre cine este cu adevărat în echipa ta. Atât aliații adevărați, cât și prietenii favorabili se vor face probabil cunoscuți, determinându-te să creezi spațiu pentru ca conexiunile tale mai sănătoase să crească. Crearea unui cerc mai mic nu ar trebui văzută ca o slăbiciune - fii mândru de tine că ai ales să recunoști dinamica care a fost la lucru tot timpul.

În cele din urmă, ai putea descoperi că inima ta blândă este reînviată în această vară, pe măsură ce Jupiter - guvernatorul tău în dragoste - intră în casa a treia a comunicării și vecinilor pe 29/30 iunie. În următorul an, distrează-te interacționând cu cei care îți încurajează curiozitatea și creativitatea înnăscută. Urmărește-ți cu atenție calendarul, deoarece este posibil să apară o mulțime de activități și evenimente care promit să-ți umple zilele cu entuziasm și chiar cu conexiune romantică.

Rac

Ești dispus să renunți la control?

Când Neptun - planeta ta călăuzitoare a norocului - intră în casa a 10-a a carierei și influenței tale pe 26 ianuarie, sfera ta profesională ar putea începe să se simtă mai puțin ancorată. Dar, în loc să lupți împotriva acestui curent, ar fi înțelept să te lași purtat de el. Renunțarea la așteptările tale preconcepute ar putea ajuta aspirațiile tale să înflorească și ar putea permite talentelor tale să strălucească și mai puternic. Ai încredere că ești pe drumul cel bun și bucură-te să-i lași pe oameni să ghicească.

Fii pregătit să te întorci în jurul datei de 20 februarie, când Saturn - guvernatorul tău al pasiunilor - se conjunctează cu Neptun, tot în casa a 10-a a ta. Sub această influență, o idee la care ai lucrat de ceva vreme s-ar putea prăbuși sub presiune, dar nu dispera: deși acest moment poate părea frustrant, te-ar putea conduce la modificarea cursului carierei tale într-un mod semnificativ. Menținerea sub control a emoțiilor te va ajuta, de asemenea, să profiți la maximum de orice aspecte pozitive care ies la iveală.

Apoi, când planeta ta care îți ghidează rutina, Jupiter, va intra în a doua casă a valorii și a bunurilor materiale pe 29/30 iunie, te-ai putea simți pregătit să primești mai mult lux în lumea ta. Adoptarea unei mentalități abundenței ți se va potrivi cu siguranță și poate chiar te va încuraja să investești în tine în următoarele 12 luni. Dar, deși acest tranzit poate fi excelent pentru încrederea ta, s-ar putea să fii tentat și să te răsfeți excesiv. Asigură-te că ești atent la bugetul tău, astfel încât lucrurile să nu scape de sub control.

Leu

Ești pregătit pentru un nou început?

Din 13 februarie, Saturn - planeta ta care guvernează sănătatea și munca - va intra în a noua casă a educației și credinței, ceea ce te-ar putea inspira să lași vechile rutine în urmă.

și revizuiește complet modul în care funcționezi. Pe măsură ce te cufunzi în auto-îmbunătățire în următorii doi ani și jumătate ai acestui tranzit, rămâi motivat căutând experiențe care să-ți provoace atât mintea, cât și corpul. Și amintește-ți: deși acest proces poate fi lent la început, cu siguranță vei ieși învingător dacă poți continua.

Apoi, pe măsură ce pasionatul Uranus intră în casa a 11-a a prieteniei și a grupurilor începând cu 25 aprilie, s-ar putea să observi că atracția ta față de tovarășii neconvenționali se intensifică, motivându-te să primești o mulțime de fețe noi în sfera ta socială. Unii dintre oamenii cu care vei intra în contact ar putea avea potențialul de a remodela modul în care vezi lumea; fii pregătit să te implici în conversații care îți extind perspectiva și îți adâncesc dragostea pentru umanitate.

În cele din urmă, personalitatea ta deja însorită ar putea deveni mai mare decât viața odată ce norocosul Jupiter intră în prima casă a sinelui tău pe 29/30 iunie. În timpul acestui tranzit de un an, atitudinea ta optimistă te va încuraja cu siguranță să depășești orice provocare cu care te confrunți și ar putea chiar să-i inspire pe alții să facă același lucru. De asemenea, poți folosi carisma ta magnetică pentru a câștiga favoruri și a-ți face un nume. Ai grijă să nu exagerezi - practicarea umilinței te va ajuta să-ți ții egoul sub control.

Fecioară

Ochiul tău analitic este adesea util.

Dar, pe măsură ce Neptun - guvernatorul tău al iubirii - intră în casa ta a opta, a morții și transformării, pe 26 ianuarie, acesta va deveni probabil un instrument esențial. Planeta albastră tinde să încurce marginile a tot ceea ce atinge, ceea ce face dificilă separarea sentimentelor de fapte. Așadar, în următorii 13 ani ai acestui tranzit, asigură-te că exersezi discernământul în relațiile tale romantice pentru a-ți proteja atât sănătatea emoțională, cât și pe cea financiară.

Între timp, fii atent la orice schimbări majore pe care începi să le observi atunci când Saturn, care dăruiește plăcere, se conjunctează cu romanticul Neptun în casa ta a opta pe 20 februarie. Sub această energie, s-ar putea să te simți determinat să te distanțezi de activitățile care nu mai rezonează și să cauți experiențe care îți vor permite să creezi noi legături. Sau poate te vei simți pregătit să renunți la temerile legate de angajament care te împiedică să te apropii de o persoană iubită. În orice caz, acesta va fi un moment excelent pentru a descoperi cum poți cultiva conexiuni mai autentice.

Pe măsură ce planeta ta guvernatoare, Uranus, intră în casa a 10-a a carierei și influenței pe 25 aprilie, gândește-te cum îmbrățișarea necunoscutului te-ar putea ajuta să-ți propulsezi ambițiile înainte. S-ar putea să observi că latura ta rebelă solicită atenție în următorii opt ani ai acestui tranzit și că te inspiră să-ți croiești o nouă cale profesională pentru a-ți etala talentele și abilitățile. Profită de acest timp pentru a explora roluri alternative care îți vor oferi mai multă libertate creativă.

Balanță

Pregătește-te să începi un nou capitol frumos cu cei dragi.

Colaborarea și cooperarea vor deveni teme semnificative în viața ta personală odată ce Saturn - planeta ta guvernatoare domestică - va intra în casa a 7-a a relațiilor pe 26 ianuarie. În următorii doi ani și jumătate ai acestui tranzit, bucură-te de crearea sau îmbunătățirea spațiului vostru sigur împreună. Asigură-te doar că îți împărtășești așteptările deschis, astfel încât să poți evita neînțelegerile subtile și fricțiunile inutile pe parcurs.

Pe 20 februarie, Saturn va fi în conjuncție cu Neptun - guvernatorul rutinei tale - în casa a șaptea a ta, ceea ce ar putea pune sub microscop unele dintre cele mai apropiate conexiuni ale tale. Discuțiile despre responsabilitățile comune pot apărea, de asemenea, sub această influență, ajutând la evidențierea inconsecvențelor - și a presupunerilor greșite. Caută să restabilești echilibrul oferindu-le celor dragi șansa de a reevalua ceea ce vor să aducă la masă.

Apoi, pregătește-te pentru creșterea vertiginosă a popularității tale începând cu 29/30 iunie, când expansivul Jupiter - care îți guvernează comunicarea - intră în casa a 11-a a prieteniei și obiectivelor tale. Acest tranzit de un an va fi un moment minunat pentru a te sprijini în farmecele tale naturale și a schimba idei cu oameni care te pun în mișcare în moduri noi și surprinzătoare. Profită de această oportunitate pentru a-ți extinde cercul social și perspectiva.

Scorpion

Actele de bunătate pot ajuta la colorarea lumii tale cu iubire.

Începând cu 26 ianuarie - când visătorul Neptun intră în casa a șasea a sănătății și a serviciului față de ceilalți - s-ar putea să te simți chemat să-ți extinzi inima oferind mai mult timp celor aflați în nevoie. În următorii 13 ani ai acestui tranzit, a oferi înapoi altora te poate ajuta, de asemenea, să apreciezi sincronicitățile care atrag oameni noi pe orbita ta. Nu uita să ai grijă de tine în acest proces, deoarece este adesea ușor să ignori propriile probleme atunci când oferi o mână de ajutor.

Apoi, începând cu 25 aprilie, vei fi înțelept să te pregătești pentru neașteptat. Pe măsură ce Uranus, conducătorul casei și familiei tale, își începe călătoria de opt ani prin casa ta a opta a transformării, adoptarea unei atitudini adaptabile este cu siguranță de mare ajutor - la fel ca și o adevărată rețea de sprijin constantă. Căutarea unui mentor de încredere ar putea fi, de asemenea, o modalitate inteligentă de a explora opțiunile pe măsură ce te confrunți cu schimbarea și incertitudinea.

În cele din urmă, pe măsură ce Jupiter, ghid financiar, intră în casa a 10-a a carierei și influenței tale începând cu 29/30 iunie, pregătește-te să ieși din culisele locului de muncă. Următorul an al acestui tranzit te va motiva probabil să cauți recunoaștere pentru eforturile tale și chiar să urmărești un rol mai orientat spre public. Începe să strategizezi cum îți vei ridica reputația, astfel încât să-ți poți uimi publicul în această perioadă abundentă.

Săgetător

Adesea ești capabil să găsești magie în cele mai banale detalii.

Dar începând cu 26 ianuarie - pe măsură ce planeta ta guvernatoare domestică, Neptun, intră în casa a cincea a romantismului și creativității - ai putea fi scufundat într-o lume saturată de minuni, care este amețitoare atât pentru arcașii singuri, cât și pentru cei atașați. Totuși, ai grijă să nu te pierzi complet în dragoste și fantezie în timpul acestui tranzit de vis. Ar fi înțelept să menții un echilibru delicat între a-ți urma impulsurile și a-ți proteja inima.

Apoi, anumite așteptări pe care le-ai prețuit odinioară ar putea fi modificate permanent, deoarece Saturn - guvernatorul tău financiar - se conjunctează cu Neptun în casa a cincea pe 20 februarie. Planurile de a-ți schimba spațiul sau de a te muta ar putea întâmpina un obstacol sub această influență, ceea ce ar putea ajunge să scoată la iveală anxietăți ascunse sau gusturi diferite. Încearcă să ajungi la rădăcina problemei, astfel încât să poți merge mai departe cu un plan asupra căruia toată lumea să fie de acord.

Pe măsură ce sosește vara, probabil vei fi nerăbdător să te întorci la ceea ce faci cel mai bine: aventura. Începând cu 29/30 iunie, planeta ta guvernatoare, Jupiter, își va începe călătoria prin casa a noua a călătoriilor și educației, chemându-te să aduni noi experiențe și informații și să te reconectezi cu oameni cu aceleași idei care îți extind orizonturile. În timp ce faci asta, gândește-te cum te-ar putea ajuta să-ți împărtășești gândurile cu un public mai larg; acesta ar putea fi anul tău pentru a crea un buletin informativ, a începe un podcast sau chiar a scrie o carte.

Capricorn

Cum gestionezi problemele domestice atunci când circumstanțele se schimbă?

Pe măsură ce Neptun - planeta ta guvernatoare a comunicării - intră în casa a patra a vieții familiale și private pe 26 ianuarie, răspunsurile pe care ești obișnuit să le primești ar putea începe să pară mai puțin tangibile. S-ar putea chiar să simți că fundamentele tale sunt în continuă schimbare, dar ai încredere că acest tranzit de 13 ani are potențialul de a te ajuta să te reconectezi cu rădăcinile tale ancestrale, să vindeci rănile emoționale și să rupi ciclurile generaționale. Fă un efort să rămâi răbdător și prezent în această perioadă de transformare.

Între timp, pe măsură ce planeta ta guvernatoare - Saturn - se conjunctează cu Neptun în casa a patra pe 20 februarie, ai putea începe să observi o deconectare între casa la care ai visat și realitatea fizică pe care o locuiești. Reține că, în cele din urmă, depinde de tine să faci ajustările necesare și să-ți asiguri spațiul sigur pe care ți-l dorești. Pe măsură ce acest tranzit de opt ani începe, nu te teme să vorbești despre ceea ce ai vrea să schimbi - și începe să lucrezi de la zero.

Apoi, pregătește-te să-ți aplici mintea rapidă de gândire obiceiurilor tale de cheltuieli și economisire atunci când Uranus, care te ghidează în bani, va intra în casa a șasea a sănătății și a muncii pe 25 aprilie. Practicile tale obișnuite s-ar putea simți sufocante sub această energie și probabil vei descoperi că ești cel mai eficient atunci când reușești să schimbi lucrurile pentru a se potrivi nevoilor tale. Experimentarea cu locuri de muncă și concerte neconvenționale te-ar putea duce, de asemenea, departe în timpul acestui tranzit.

Vărsător

Încearcă să găsești un echilibru.

Pe măsură ce Neptun - planeta ta care guvernează finanțele - intră în casa a treia a comunicării pe 26 ianuarie, s-ar putea să te simți mai puțin presat să urmărești detaliile cruciale, deoarece imaginația ta te îndepărtează de responsabilitățile imediate. Dar ar fi înțelept să te concentrezi pe menținerea obligațiilor tale zilnice pe măsură ce te conectezi cu diversele tale surse de inspirație. În următorii 13 ani ai acestui tranzit, urmărirea a ceea ce este esențial te va asigura că poți obține ceea ce meriți.

Între timp, când Saturn - guvernatorul tău spiritualității - se află în conjuncție cu Neptun în casa a treia pe 20 februarie, este probabil să apară probleme și neînțelegeri, ceea ce te-ar putea face să simți că trebuie să fii brutal de sincer în conversațiile tale cu ceilalți. Înainte de a te implica, încearcă să iei un pas înapoi și să obții o înțelegere obiectivă a oricăror dileme cu care te-ai putea confrunta. Pur și simplu ar putea fi timpul să te îndepărtezi de o narațiune care nu te mai servește.

Apoi, pregătește-te să-ți lași în urmă așteptările, pe măsură ce planeta ta guvernatoare, Uranus, intră în casa a cincea a romantismului și plăcerii pe 25 aprilie. Excentricitățile tale vor atrage cu siguranță oameni noi și revigoranți pe orbita ta în timpul acestui tranzit de opt ani, umplându-ți viața cu intrigi și surprize. Dacă ești singur, s-ar putea chiar să te trezești prins într-un vârtej de conexiuni romantice care te împing să-ți abandonezi inhibițiile.

Pești

Este minunat să trăiești clipa.

Însă din 26 ianuarie, planeta ta guvernatoare, Neptun, va începe călătoria prin a doua ta casă a siguranței și a bunurilor materiale, ceea ce te-ar putea face să te simți puțin dezlănțuit atunci când te ocupi de probleme financiare. De fapt, banii s-ar putea să nu pară complet reali sub această influență și s-ar putea să ajungi să cheltuiești sume mari pe achiziții sau să faci investiții de care în mod normal te-ai abține. Fă un efort să exersezi scepticismul și prudența pentru a te proteja de afaceri proaste și actori fără scrupule.

Cu toate acestea, dacă ajungi să faci niște greșeli financiare, ai putea avea șansa să-ți redirecționezi atenția pe 20 februarie, când Saturn cel muncitor face conjuncțiie cu Neptun în a doua ta casă. Acest aspect ne oferă adesea impulsul de care avem nevoie pentru a face ajustările atât de necesare modului în care ne gestionăm banii. Profită de această oportunitate pentru a te gândi serios la obiectivele tale pe termen lung și la cum poți face pași mici către ele în fiecare zi.

Apoi, pe măsură ce planeta ta conducătoare de carieră - Jupiter - intră în a șasea ta casă a sănătății și a muncii pe 29/30 iunie, ai putea începe să simți că ești pe val. Pe măsură ce rutina ta decurge fără probleme, s-ar putea să fii recunoscut și pentru modul în care faci ca lucrurile să pară atât de plăcute. Acest lucru ar putea duce la o serie de noi oportunități profesionale; joacă-ți cărțile cu atenție până când găsești partenerul potrivit, notează cbc.ca.