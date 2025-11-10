Horoscop tarot 10–16 noiembrie 2025: Începe săptămâna marilor retrogradări

Tradus în viața reală? Mintea ne cere să încetinească, iar sufletul ne pune față în față cu credințele, convingerile și alegerile care ne-au modelat până acum. Nu mai putem merge pe pilot automat. E timpul să ne re-evaluăm direcția, dorințele, motivațiile.

Cartea colectivă a săptămânii: Judecata

O carte a trezirii, a clarificării și a momentului în care nu mai putem ignora adevărul interior. E timpul să ne observăm viața de la distanță, ca și cum am privi-o din exterior. Ce alegem să ducem mai departe? Ce este gata să rămână în trecut?

♈ Berbec – Nouă de Cupe

Dorințe împlinite, dar doar dacă rămâi fidel viselor tale.

Săptămâna aceasta îți amintește că speranța ta este o forță reală, chiar dacă alții o numesc naivitate. Fii atent la oamenii care încearcă să-ți stingă entuziasmul. Bucură-te de progres, oricât de mic, și nu renunța la vis doar pentru că alții nu-l pot vedea.

♉ Taur – Roata Norocului (întoarsă)

Ce ai numit eșec poate fi, de fapt, repetiție pentru succes.

Dacă lucrurile nu ies așa cum ai planificat, nu e un semn să renunți. E doar o etapă în care viața îți cere să înveți din ce n-a mers. Fii sincer cu tine: ai muncit din disciplină sau doar din inerție?

♊ Gemeni – Trei de Monede (întors)

Planul e bun, dar echipa nu e aliniată.

Mercur retrograd îți arată clar unde comunicarea scârțâie. Poate vrei să faci totul singur, poate te-ai bazat pe promisiuni nefondate. Reorganizează, clarifică, renegociază. Nu abandona proiectul — ajustează-l.

♋ Rac – Valetul de Cupe

Reîncepi emoțional de la zero — și nu e deloc un pas înapoi.

Jupiter retrograd în zodia ta deschide o etapă de vindecare profundă. Ceva nou se naște în tine: o dorință, o relație, o viziune. Ai grijă de sufletul tău ca de un copil mic: protejează-l, ascultă-l, hrănește-l.

♌ Leu – Eremitul

Strălucirea ta are nevoie de o pauză în culise.

Săptămâna aceasta nu e despre aplauze, ci despre resetare. Retrage-te puțin din zgomot, ca să-ți asculți vocea interioară. Un plan mare se coace — dar cere liniște, ordine și claritate.

♍ Fecioară – Lumea (întoarsă)

Ai ajuns aproape de final, dar lipsește încă o piesă.

Nu forța închiderea unui capitol doar ca să pui “gata” pe hârtie. Răbdarea ta este testată, dar Universul îți protejează rezultatul. Ce nu se finalizează acum, nu se finalizează pentru că nu e complet încă.

♎ Balanță – Cavalerul de Cupe

Diplomația ta devine armă și scut în același timp.

E o săptămână bună pentru a vorbi cu blândețe, dar a pune limite ferme. Poți vindeca un conflict, poți aduce echilibru într-o relație tensionată sau poți primi o declarație emoțională neașteptată.

♏ Scorpion – Spânzuratul

Dacă așteptarea te plictisește, nu înseamnă că drumul e greșit.

Nu tot ce stagnează este pierdut. Ai nevoie să schimbi perspectiva, nu scopul. Renunță la controlul constant și lasă lucrurile să respire. Uneori, pauza e parte din proces, nu o piedică.

♐ Săgetător – Șapte de Monede (întors)

Ai obosit să aștepți? Întreabă-te ce meriți cu adevărat.

Mercur retrograd în zodia ta te provoacă să revizuiești direcția. Dacă investești într-un drum care nu te mai reprezintă, primești semnalul: e timpul să tai pierderile și să-ți redresezi energia.

♑ Capricorn – Forța

Puterea ta nu e doar despre rezistență, ci și despre blândețe.

Ai dus greul singur mult timp. Acum vine lecția opusă: cere sprijin. Învață că vulnerabilitatea nu te slăbește — te umanizează. E OK să fii stâncă, dar e sănătos să fii și carne și sânge.

♒ Vărsător – Patru de Monede (întors)

Nu orice risc merită prețul — dar nici frica nu e soluție.

Atenție la investiții, la promisiuni, la impulsul de a „ține totul sub control”. Lasă loc pentru imprevizibil, dar nu arunca cu resurse în idei necoapte. Ai voie să spui: „Nu acum”.

♓ Pești – Zece de Săbii

O rană veche iese la suprafață pentru a fi închisă definitiv.

Ceva sau cineva ți-a frânt sufletul în trecut. Acum, rana nu mai trebuie ignorată — ci înțeleasă. Lecția nu este “nu mai ajuta pe nimeni”, ci “ajută-i, dar păstrează-ți propriile granițe”.