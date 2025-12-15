DR 14 - 50000 Euro pentru Apicultori: Condiții de Eligibilitate, Planul de Afaceri și Maximizarea Finanțării

Lansarea intervenției DR 14 este un subiect de actualitate, vizând fermele cu o dimensiune economică redusă care necesită capital pentru a se alinia la standardele de eficiență și calitate.

Calendarul Estimativ Actualizat

Conform calendarului estimativ pentru depunerea cererilor de finanțare, publicat de AFIR, intervenția DR 14 este programată pentru lansare în 27 februarie 2026.

Apicultorii sunt încurajați să consulte sursa oficială pentru a monitoriza orice modificare a termenului. Puteți accesa calendarul estimativ de lansare a intervențiilor și pagina oficială AFIR la adresa pentru cele mai recente informații.

I. Fonduri europene agricole disponibile prin DR 14 conform informațiilor AFIR

Alocarea publică estimată pentru o sesiune este de 108 milioane de euro. DR 14 oferă un pachet financiar extrem de avantajos, menit să sprijine tranziția către o agricultură de producție primară modernă:

Valoarea Sprijinului: Sprijinul public nerambursabil este de maximum 50.000 Euro per proiect. Intensitatea Finanțării: Intensitatea sprijinului este de maximum 85% din costurile eligibile. Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea de minim 15% din valoarea eligibilă, plus costurile neeligibile, inclusiv TVA-ul.

II. Condiții de Eligibilitate și Dimensiunea Economică

Succesul la finanțare depinde de îndeplinirea strictă a criteriilor de eligibilitate, în special a celor care definesc statutul de fermă mică:

1. Solicitanți și Organizare Juridică

Sunt eligibili fermierii organizați sub diverse forme juridice (PFA, II, IF, SRL, etc.), cu excepția persoanelor fizice neautorizate. Solicitantul trebuie să figureze în bazele de date ale APIA și/sau ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) cu forma juridică sub care solicită sprijinul, anterior depunerii cererii de finanțare.

2. Dimensiunea Economică (SO)

Fermele trebuie să se încadreze într-un interval specific de Dimensiune Economică (SO - Standard Output): între 4.000 SO și 11.999 SO.

Determinarea SO pentru stupină se face pe baza coeficienților specifici alocați numărului de familii de albine, publicat în anexele PNS. O încadrare incorectă în acest interval atrage ineligibilitatea proiectului.

3. Comercializarea Producției

Apicultorul solicitant are obligația de a face dovada comercializării producției proprii în procent de minimum 20%. Acest criteriu confirmă caracterul economic și viabilitatea exploatației.

III. Planul de Afaceri și Tipuri de Investiții Eligibile

Planul de Afaceri (PA) este elementul central al dosarului, documentând obiectivele de dezvoltare pe o perioadă de trei ani și justificând investițiile propuse.

Investiții Corporale și Ne-Corporale

Intervenția DR 14 vizează modernizarea producției primare, incluzând:

Infrastructură: Construirea, modernizarea sau amenajarea spațiilor de extracție (laboratoare) conforme cu normele sanitar-veterinare, magazii de depozitare sau clădiri necesare activității agricole.

Construirea, modernizarea sau amenajarea spațiilor de extracție (laboratoare) conforme cu normele sanitar-veterinare, magazii de depozitare sau clădiri necesare activității agricole. Utilaje și Echipamente: Achiziția de utilaje noi, precum linii de extracție, echipamente de condiționare și omogenizare a mierii, remorci apicole sau utilaje pentru manipularea stupilor în pastoral.

Achiziția de utilaje noi, precum linii de extracție, echipamente de condiționare și omogenizare a mierii, remorci apicole sau utilaje pentru manipularea stupilor în pastoral. Digitalizare: Adoptarea soluțiilor digitale (software, senzori) care permit gestionarea resurselor și practicarea unei apiculturi de precizie.

Planificarea Achizițiilor

În cadrul Planului de Afaceri, apicultorul trebuie să detalieze fiecare achiziție. O planificare riguroasă este necesară pentru a identifica echipamentele care se aliniază cel mai bine cu obiectivele de dezvoltare a afacerii. Pentru o selecție informată, apicultorii pot găsi și alege tot ce au nevoie pentru dezvoltarea afacerii lor apicole pe fermaapicola.ro.

Este esențial de reținut că investițiile în procesare (ex. ambalare finală) și cele în energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) sunt eligibile doar ca o componentă secundară a proiectului din punct de vedere financiar.

IV. Strategii de Prioritizare (Maximizarea Punctajului)

Pentru a obține un punctaj competitiv, apicultorii trebuie să țină cont de criteriile de selecție care recompensează anumite caracteristici:

Localizarea: Proiectele din zona montană sunt prioritizate. Rase Autohtone: Utilizarea raselor autohtone (cum ar fi Apis mellifera carpatica) aduce punctaj suplimentar. Vechimea Exploatației: Fermele cu o vechime operațională de peste 5 ani sunt avantajate. Aderarea la Structuri Asociative: Aderarea la o cooperativă sau altă structură asociativă contribuie la punctajul final.

Pregătirea din timp a Planului de Afaceri, cu accent pe conformitatea SO și pe maximizarea punctajului prin investiții de impact, este singura cale către succes în accesarea finanțării DR 14 de 50.000 Euro. Apicultorul profesionist care se mobilizează rapid, respectând structura documentației și termenele estimate, va fi cel care va beneficia cel mai mult de această intervenție strategică.