Băuturi care NU se consumă cu medicamente: Mihaela Bilic: „Influențează negativ efectul a peste 20 tipuri de medicamente”

de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   14:00
Sursa foto: Anumite băuturi pot avea efecte nocive asupra medicamentelor.

Multe persoane iau medicamentele cu diverse băuturi, expunându-se la riscuri majore pentru sănătate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra acestui obicei.

Specialista spune că apa este singura alegere sigură, în timp ce sucul de grapefruit sau laptele pot amplifica efectele toxice sau chiar pot anula beneficiile unor tratamente. 

Atenție la alcool!

Cu ce să iau medicamentele? Cu apă! Toată lumea știe că nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente. Cum potențează anumite alimente efectul pastilelor?

Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor, mai ales dacă este asociat cu analgezice, tranchilizante, antidepresive, antialergice. Consumul simultan de alcool și antibiotice nu afectează eficacitatea medicamentelor, însă dublează efectele negative ale alcoolului, veți avea senzația că ați băut de 2 ori mai mult!

În combinație cu paracetamol, alcoolul crește efectul toxic asupra ficatului, iar asocierea cu aspirina și ibuprofenul crește riscul de sângerări digestive”, precizează Mihaela Bilic.

Un suc banal are efecte negative asupra a 20 de tipuri de medicamente

„Sucul de grepfruit influențează negativ efectul a peste 20 tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare.

De ce să eviți lactatele

Laptele și produsele lactate conțin mult calciu care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte-medicamente poate da iritație gastrică și reflux, laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule.

De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale”, avertizează medicul nutriționist.

 

